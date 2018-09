Kipróbáltuk: Samsung Galaxy Note9

Még az okostelefon-piac élén sincs menekvés a szegmensben uralkodó csömör elől, a legnagyobb gyártóknak is egyre nehezebb újat mutatni a piacon. Akadnak bizonyos klisék amelyeket meg lehet lovagolni a "trendi" plecsniért, mint a vitatható notch-ok (kijelzőbevágások) vagy épp a 18:9-es kialakítás, dupla, tripla vagy akár négyszenzoros hátlapi kamera, végeredményben azonban mindez nem hoz radikálisan átrajzolt felhasználói élményt. Évről évre egy kicsit jobb, egy kicsit kifinomultabb eszközök érkeznek - azokért viszont, különösen a csúcskategóriában, nem kicsit kell a zsebünkbe nyúlni, így viszont nem könnyű meggyőzni a felhasználókat a váltásról.

Hasonló problémával küzd a Samsung is, amely a tavalyi S8 modellekkel nagyot gurított, idén viszont az Galaxy S9 sorozat nem körözte le olyan mértében elődjét, hogy ahhoz hasonló tömegeket vonzzon a boltokba. Félreértés ne essék, mint azt mi is kipróbáltuk, az S9 széria nagyon is jól teljesít - "sajnos" azonban még az S8 modellek is ragyogóan teljesítenek, 2018-ban is, ami visszafogta a vásárlókedvet idén, ez pedig a cég nemrég kiadott negyedéves jelentésében is meglátszott. A koreai óriás a nyári csúcsmodelltől, a Note9-től remélt fellendülést, a helyzet azonban az érintőceruzával felszerelt zászlóvivő esetében sem igazán más, mint az S9-eknél: egy remek csúcskészülékről van szó, amely erőlködés nélkül megállja a helyét az idei élmezőnyben, ezzel együtt azonban nem nyújt annyi pluszt elődjéhez képest, hogy érdemes legyen váltani. Egy inkrementális frissítésről van szó, a Samsung tisztességgel megírta a házi feladatot, nagy újdonságot azonban nem sikerült belecsempésznie.

Mint két tojás

Ez már első pillantásra sejthető, a Note9 ugyanis a megszólalásig hasonlít a széria előző generációjára: a csomagban ott vannak az S sorozatnál szögletesebb sarkak, ívelt szélű, oldalsó peremek nélküli kijelző, illetve alul, az USB-C aljzat mellett ott lapul a Note-ok jól ismert érintőceruzája is. Akárcsak tavaly. A hátlapon azért akad némi változás, követve az idei modellek jó szokását a Note9-ben is középre tolta a Samsung az ujjlenyomat-olvasót. Ez nagyságrendekkel ergonomikusabb kialakítás, mint a Note8-on is látott, kamerák melletti elhelyezés, ahol az embernek nem csak kényelmetlenül magasra kellett nyújtózkodnia a szenzorért, de jó eséllyel közben a kamerákat is összetapogatta. Idén ez a veszély már nem fenyeget, az érzékelő a kamerapárostól tisztes távolságban ül. A kamerákat egyébként a vállalat idén is vízszintesen rendezte el az üvegborítású hátlapon, szemben az S9+-nál látott függőleges kialakítással.

Sokkoló változást mindenesetre nem hoz a megjelenés, szigorúan a tavaly lefektetett formaterv-irányvonalat követi továbbra is a telefon. Színválasztás terén viszont úgy látszik nagyobb szabadsága volt a tervezőknek, a diszkrétebb fekete és levendula kiadások mellett egy "óceánkék" verziót is piacra dobtak a telefonból, amelyhez élénk sárga S-Pen társul. A vidám, de azért nem túl tolakodó színkombó határozottan ízlésesre sikerült, ahhoz képest a többi színopció a telefonéval megegyező színű érintőtollal szinte unalmasnak hat.

A kijelző egy hajszállal nagyobb lett mint a Note8-ban, a 0,1 hüvelykes hízás azonban egyáltalán nem feltűnő. A 6,4 hüvelykes AMOLED panel továbbra is kifogástalan képet ad, tiszteletet parancsoló fényerővel. Utóbbi csúszkáját maximumra húzva a legnagyobb napsütésben is tökéletesen olvasható marad a panel - azaz majdnem tökéletesen, miután ugyanis a kijelző a két szélén enyhén ívelt, annak elhajlásainál a nap- vagy lámpafény be-becsillanhat, ami leginkább akkor lehet zavaró, ha a kijelző szélén is fontos tartalmakkal operáló appokat használunk. A külső után a belső sem igazán hoz meglepetést, abba szintén utat talált az S sorozatból már ismert csúcshardver, amely akárcsak a már korábban látott modellekben, itt is erőfeszítés nélkül megbirkózik szinte bármilyen felé hajított feladattal.

Az S Penre koncentrálódott az innováció

A telefon aljából természetesen itt is előhúzható a széria védjegyének számító S Pen érintőceruza, amely idén a cég innovációinak fókuszpontja lett. A stylus nem csak a fentebb említett élénk színopcióval hívja fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy szemben a korábbi modellekkel, melyeknél csak a telefon közvetlen közelében vettük hasznát az eszköznek, az S Pen idén már saját Bluetooth kapcsolatot kap, így távirányítóként is használható a telefonhoz. A hagyományos Wacom érintőceruzáknál az energiaellátásról egy gyenge elektromágneses mező gondoskodik, a Note modelleken egy ideje már elérhető kattintásos funkciók ezért a tollat legfeljebb a telefontól néhány centire voltak használhatók.

Ezt most a cég kiegészíti, az eszközt ugyanis a cég saját energiaforrással is felszerelte, a célra pedig egy aprócska mezei akkumulátor helyett egy szuperkondenzátort választott. Ez bár a hagyományos akkunál rövidebb üzemidőt tesz lehetővé, cserébe sokkal gyorsabban fel is tölthető - az S Pennek pedig, amelynek lényegében csak egyféle gombnyomást kell Bluetooth-on keresztül kommunikálnia a telefon felé, nincs is túl nagy energiaétvágya. Ennek megfelelően távvezérlésre nagyjából fél óráig vagy 200 kattintás erejéig tudjuk használni az eszközt, az S Pen gombját bőszebben nyomkodva tehát ez az aránylag rövid idő is lejjebb faragható. Szerencsére azonban a szuperkondenzátor a tolla a telefonba visszatéve kevesebb mint egy perc alatt teljesen feltöltődik.

A megoldás jelenleg egyebek mellett prezentációk vezérlésére használható, legalábbis ha azokat fél óránál rövidebbre fogjuk, netán megállunk az egyik diánál egy percre hogy feltöltsük a tollat. A stylusszal a telefon kameráját is kezelhetjük: a toll gombját hosszan nyomva megnyitható a kameraalkalmazás, azon belül pedig egy kattintással válthatunk az előlapi és hátlapi szenzorok között. Az eszköz dupla kattintásra lő fotót - a megoldással nem kell feltétlenül a járókelőket megkérni, hogy elkészítsék rólunk az aktuális nyaralós profilképet. Az S Pen távvezérlést egyébként a Snapchat is támogatja, a Samsung pedig ebben a hónapban teszi elérhetővé a tollhoz tartozó API-t az érdeklődő fejlesztők számára.

De természetesen az ismert S Pen képességek is megmaradtak, a tollat kivéve megjelenik a hozzá tartozó gyorsmenü, ahonnan elérhetjük az ismert szoftveres funkciókat, mint a kézi jegyzetkészítés, a képernyőírás, vagy épp az intelligens kijelölés, amelyet bekapcsolva a tollal kijelölt szövegrészeket a telefon felismeri, illetve kimásolja vagy igény szerint le is fordítja. Az írás-firkálásélmény az S Pennel változatlan, a kijelzőn megjelenő vonal gyorsan, szinte lemaradás nélkül követi a toll hegyét - akinek eddig tetszett a koncepció most sem fog csalódni. Ahogy az elmúlt években, most is lehetőség van gyors jegyzeteket a lezárt kijelzőre is lefirkantani és elmenteni.

A prezentációvezérlős S Pen funkcióval a cég igazából továbbra is a DeX megoldását igyekszik előtérbe tolni, az S8 modellekkel megismert, monitorra-billentyűzetre támaszkodó asztali üzemmódot a Note9 is támogatja. A DeX-et tavaly közelebbről is megnéztük, az az új Note-tal sem ment keresztül eget rengető változáson - talán azt leszámítva, hogy a használatához már nincs feltétlenül szükség aktív hűtéssel szerelt masszív dokkolóra, egy egyszerű, zsebre vágható USB-C-HDMI átalakítókábellel is használható.

A gyártó megtartotta jó szokását, és nem teszi próbára túl sok előre telepített appal a felhasználók türelmét, telepítéskor még saját alkalmazásaira is rákérdez, hogy melyiket telepítse. A telefonon így csak az ismerős Microsoft appok, mint az Office alkalmazások és a OneDrive, illetve 3-4 alap Samsung alkalmazás foglalja a helyet az első indításkor. Természetesen itt sem maradt ki a Bixby személyi asszisztens sem a csomagból, megszokott hardveres gombja is ott lapul a telefon oldalán, itthon ugyanakkor sokat továbbra sem tudunk kezdeni vele, leszámítva talán a kezdőképernyőn jobbra húzva elérhető Bixby Home lapot, amely a felhasználó számára relevánsnak ítélt híreket, vagy épp az appok tartalmait gyűjti csokorba.

A kamerákat is láttuk már

A hátlapi kamerapárost a cég az S9+-ból emelte át, azaz a telefotó lencse mellé a kamera megkapta az állítható rekesznyílást is. Ennek megfelelően a már ismert Samsung csúcsmodellhez hasonlóan jó élményt kapunk itt is a fotózásnál. Mindkét kamerába utat talált az optikai képstabilizáció, ami főleg az éjszakai képeknél jöhet jól, a kamera gyenge fényviszonyok között is remek képeket hoz össze. Fotózás közben feltűnhet, hogy automatikus beállítások mellett a kamera felismeri, és ki is írja hogy épp milyen jellegű fotó készül, legyen szó portréről vagy tájképről és annak megfelelően szabályozza beállításait - ez a funkció a Huaweitől lehet ismerős, de a Samsung sem teketóriázott sokat az implementálásával. Kifejezetten hasznos a már tavaly is látott 2x zoomot kínáló telefotó lencse is, a minőségvesztés nélküli közelítéshez - tapasztalataink szerint ez, illetve az LG-től ismert, széles látószögű második szenzor adja a legtöbb pluszt a többkamerás felállásoknál.

Ahogy már korábban is szó volt róla, a telefon valamivel nagyobb lett elődjénél, megkönnyítve a Samsungnak hogy egy a tavalyinál számottevően kövérebb akkut pakoljon bele: a Note9 4000 mAh kapacitású telepe mintegy 700 mAh-val nagyobb mint az előző generációé, ami nagyon biztató képet fest az üzemidőről. Sajnos ezt a képet az ember hamar átértékeli, pár nap használat után ugyanis kiderül, a telefon nem alkot kiemelkedőt ezen a területen. Persze igazából panasz sem lehet a készülékre, a Note9-cel összehozható a másfél, vagy jobbna üzemidő is, ez ugyanakkor a borsos árú csúcskategóriában nem mondható újnak vagy egyedinek, és a Note8-hoz képest sem túl nagy előrelépés, főleg az akkus kapacitás különbségének fényében. Töltéshez mindenesetre az USB-C aljzat mellett vezeték nélküli töltőt is használhatunk.

Ha pedig már az aljzatoknál tartunk, a Samsung idén is megtartotta a jó öreg 3,5 milliméteres jack aljzatot a telefon alján, ami egyre inkább kuriózumnak számít a csúcskategóriában. A hagyományos csatlakozó kedvelői körében az most különösen nagy hozzáadott érték lehet, mikor az Apple csillagászati árú csúcsmodelljei mellé már átalakítót sem csomagol.

A Note9 tehát az elmúlt egy év során szinte semmit nem változott, aki befektetett az előző modellbe, valószínűleg nem fog váltani az új verzióra, és igazából nem is érdemes. Aki most kezdett sylusszal megtoldott prémium telefonra vágyni, annak persze magától értetődő választás lehet a készülék - már csak azért is, mert ezt a kombinációt más gyártótól nem igazán kaphatja meg. A legújabb Note modell erős, szép - és unalmas lett, főleg a vállalat elmúlt év során megjelent készülékeinek fényében, vagy inkább árnyékában. Ettől persze egyáltalán nem rossz telefon, sőt, továbbra is kiemelkedően jó felhasználói élményt nyújt, illetve ahogy a mondás is szól, ha nem romlott el, ne javítsd meg. Aki tehát már találkozott a széria előző modelljével annak egyáltalán nem dobja majd meg a pulzusát az eszköz, aki pedig nem, annak jó eséllyel tetszeni fog, legalábbis ha bruttó 335 ezer forintos indulóár nem tántorítja el.