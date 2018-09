Agresszívan terelne az Edge felé az új Windows 10

Ismét sokaknál kiverte a biztosítékot a Windows 10 legújabb Insider Preview frissítése, amely egyre gátlástalanabbul próbálja a felhasználókat rávenni az Edge böngésző használatára. A stabil változatban októberben érkező rendszer ezúttal a harmadik féltől származó böngészők, mint a Chrome vagy a Firefox telepítőjét elindítva dob fel egy ablakot, amelyben felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a Windows 10-re szánt "biztonságosabb, gyorsabb" böngésző, az Edge már telepítve van és fel is ajánlja annak megnyitását. A beállítások között az értesítés szerencsére kikapcsolható, ehhez az ablakban a cég egy hivatkozást is elhelyezett. A vállalat persze nem gátolja meg a külső böngészők telepítését, a megjelenő ablakban az "Install anyway" gomb is ott van, amellyel folytatható a megkezdett - vagy legalábbis megkezdeni próbált - telepítés.

Az ablak csak azokat a felhasználókat érinti, akiknek még nincs más cégtől származó böngésző telepítve a rendszerére, azokat tehát, akik csak frissítésként telepítik az új Windows 10 verziót, jó eséllyel nem fogja zargatni a rendszer. Az új telepítéseknél ugyanakkor el kell majd "zavarni" a megjelenő ablakot, ami elég volt hozzá, hogy sok felhasználó nemtetszését kiváltsa, ennek fényében pedig az sem lenne meglepő, ha a vállalat az október rajt előtt eggyel kevésbé agresszív felhasználótoborzásra váltana és eltüntetné a rendszerből a felugró ablakot - ezt alátámasztani látszik, hogy a ZDNetnek a vállalat egyik szóvivője megerősítette, mindössze egy tesztelés alatt álló funkcióról van szó.

Persze a hasonló viselkedés azért a riválisoktól sem teljesen idegen, a Google szolgáltatásait mástól származó böngészővel használva például rendszeresen megjelennek a Chrome telepítésére buzdító üzenetek. A bosszantó Windows-funkció gyökerei egyébként egy másik, szintén októberben érkező funkcióhoz érhetnek vissza: a frissítést követően a rendszergazdáknak lehetőségük lesz egy a fentihez nagyon hasonló, felugró ablakos értesítést beállítani, ha a felhasználó a Microsoft Store-on kívülről akar szoftvereket telepíteni - sőt, blokkolhatják is ezeket a kísérleteket.

Okosabb fájlkezelés

Az októberi Windows 10 frissítés a fentinél kellemesebb újításokat is tartogat, ilyen például a helyi tárhely okosabb kezelése, a OneDrive-ra támaszkodva. A Microsoft felhős tárhelye egy ideje már "placeholder" fájlokat használ, hogy a felhasználó a számítógépén lévő OneDrive könyvtárban is ugyanúgy tudjon navigálni, mint ha az online felületre jelentkezett volna be, még ha egyes tartalmak nincsenek is az adott PC-re szinkronizálva. Ha a felhasználó egy ilyen placeholdert megnyit vagy módosítani próbál, a rendszer azt gyorsan szinkronizálja, majd elvégzi rajta a kívánt műveletet. Lehetőség van manuálisan is placeholderre cserélni a helyben tárolt, ritkábban használt fájlokat a hely felszabadítása végett, és ennek ellenkezőjére is, azaz igény szerint szinkronizálni a tartalmakat, hogy helyi másolatuk offline módban is elérhető legyen.

A frissítéssel a rendszer aktívan monitorozza majd a tárolt fájlok használatát, és azokat amelyekre ritkábban van szükség automatikusan placeholderre váltja, a helyben tárolt másolatot pedig törli - kivéve persze ha korábban a felhasználó azt mindig elérhetőként állította be. A Storage Sense névre keresztelt funkció emellett a nyugdíjba vonuló Disk Cleanup eszköz feladatait is átveszi és az ideiglenes fájlokat, például képek előnézeteit vagy naplófájlokat is proaktívabban törölgeti majd. A hasonló takarításokat a Storage Sense igény szerint bizonyos időközönként végezheti vagy épp akkor, ha kevés lesz a rendszer számára a rendelkezésre álló szabad tárterület.