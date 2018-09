Elképesztő áron érkezik az eddigi legnagyobb iPhone

Az Xr az Apple új olcsó(bb) okostelefonja, amely pár kisebb-nagyobb kompromisszumért cserébe mérsékelt, ugyanakkor korántsem alacsony áron került piacra. A három készülék kvázi ugyanarra a formatervre épül, mindössze anyaghasználatban van különbség az Xr esetében. Ezzel az Apple négy év után elhagyta a pazarló, szappan formatervet, az újdonságok egységesen a tavaly bemutatott vékony kávás kialakítással rendelkeznek, felül kivágással. Mindez ugyanakkor még nem jelent forradalmat, a bemutatott három készülék ugyanis jóformán semmilyen innovációt nem hozott, az Apple jó iparosmunkásként inkrementális fejlesztésekkel próbálta vonzóbbá tenni palettáját. Ez alapján egyelőre kérdéses az új készülékek sikere, az árazást tekintve ugyanis most sem volt szégyenlős a cupertióni cég, amely eddig nem látott magasságokba, bőven félmillió forint fölé emelte a csúcs iPhone-ok árát.

Másodkiadás sokadszor

A szokásos koreográfián alapuló keynote az új, első hallásra több innovációt is felvonultató Apple Watch Series 4-gyel nyitott (erről külön cikkben emlékezünk meg). Ezt követően jöttek az okostelefonok, azok közül is az iPhone Xs. Már az új készülék elnevezése is árulkodó, az Apple ugyanis visszatért a még a 3GS-sel bevezetett, legutóbb az iPhone 6s-nél látott jelöléssel, amely gyakorlatilag a másodkiadásra, azaz a korábbi modell ráncfelvarrására utal. Ezt a specifikációk tökéletesen alátámasztják, az iPhone X-et és az Xs-t egymásmellé téve a korábban látottakhoz hasonló, inkrementális előrelépéseket láthatunk.

Ennek megfelelően nem változott a készülékház, a ("Super Retina") kijelző mérete és formája, illetve annak típusa (maradt az 5,8 hüvelykes OLED), első ránézésre kiköpött iPhone X az új készülék. A fejlesztésekért tehát most is picit mélyebbre kell ásni, a változások sora ugyanis a készüléket elöl és hátul beborító üvegbevonatnál kezdődik. Szokásához híven nem merült részletekbe a cég, ám az új készülékeket vélhetően már Gorilla Glass 6-ba burkolták a mérnökök, amely a Corning korábbi bejelentése alapján elődjénél kétszer ellenállóbb a különféle fizikai behatásokkal szemben. A már említett OLED panelről jóformán semmit nem mondott az Apple, amely alapján sanszos, hogy a X-ben látott kijelzőt örökölte meg az Xs. Ez több kritikát is kapott, többek között a PWM-es fényerőszabályzás miatt, amely alacsony beállítás mellett egyesek számára zavaróan vibrál.

Az OLED panel tehát továbbra is 2436x1125 pixelt rajzol ki, amely 458 ppi-s (pixel per inch) sűrűséget jelent (iPhone Plus: 401 ppi). Az 5,8 hüvelykes kijelző megfelel a HDR10 és a Dolby Vision követelményeinek, illetve szenzorokkal kiegészítve támogatja az iPadekkel bemutatott True Tone technológiát is, azaz a környezeti fény hőmérsékletéhez igazodik a kijelzőpanel érte, elkerülve az esetlegesen zavaró különbségeket. A maximális fényerő a hivatalos specifikációk alapján nem változott, maradt a 625 cd/m2 érték, a kontrasztarányt pedig az OLED használata gyakorlatilag a végtelenbe dobja. A panel típusának cseréje ellenére maradt az iPhone 6s-sel bemutatott 3D Touch, azaz a kijelző ebben az esetben is nyomásérzékeny, még. Friss pletykák szerint a technológiától már akár jövőre búcsút vehet az Apple, az ugyanis túlságosan bonyolítja a panelek gyártását, miközben a felhasználói élményhez jóformán semmit nem ad hozzá.

Szintén nem említett egyértelmű fejlesztést az iPhone X-zel bemutatott Face ID kapcsán a bemutató. A technológia egy infravörös kamerát, egy szintén infra fényvetőt (flood illuminator), egy mélységérzékelős (TrueDepth) kamerát, illetve egy pontháló-projektort egyesít az arcleolvasáson alapuló biometrikus azonosításhoz. A hallgatásból arra lehet következtetni, hogy a technológia nem változott érdemben, legalábbis hardveres szempontból. A prezentáció alapján az viszont immár biztossá vált, hogy néhány androidos konkurenssel ellentétben nem hozta vissza második azonosítási faktornak az ujjlenyomat-olvasót az Apple, holott már több komponensgyártó is kínál a kijelző mögé beépíthető szenzort.

A legkevésbé sem számít meglepetésnek, hogy idén is továbbfejlődtek a készüléken található kamerák. Képpontszámot tekintve nem történt változás, a hátlapon továbbra is két darab 12 megapixeles kamera található, a rögzítést végző szenzorokat azonban lecserélte a cég, a prezentációt tartó Phil Schiller szavai alapján valamivel nagyobb lapkákra. A hat elemből álló optikák gyújtótávolságáról az Apple nem beszélt, de vélhetően maradt a 28 milliméteres (f/1.8) nagylátószögű és teleobjektívnek titulált 56 milliméteres (f/2.4) lencse. Ezekhez most is a True Tone Flash fantázianevű LED villanó társul. Ezen fejlesztett a cég, amelynek hála a rendszer képes kiszűrni a vibrálást (vélhetően egyes mesterséges fényforrások esetében). Az előlapi, 7 megapixeles kamera háza táján sem látni eget rengető változásokat, a bemutató itt mindössze a "gyorsabb szenzort" emelte ki.

Ennél lényegesen több és érdekesebb változásokat rejt az A12 Bionic névre keresztelt processzor, habár az eddig látottak és hallottak alapján elsősorban itt is inkább inkrementális fejlesztésekkel igyekezett előrelépéseket elérni a tervezőcsapat. Ennek megfelelően az alapkonfiguráció nem változott, maradt az előd A11-gyel bemutatott 2+4 CPU mag, amely kettő darab nagy, teljesítményre kihegyezett, illetve négy darab kicsi, az energiahatékony működéshez fejlesztett végrehajtó. Phil Schiller szavai alapján a két nagy mag 15 százalékkal nagyobb számítási teljesítményt produkálhat 40 százalékkal alacsonyabb fogyasztásból, míg a négy kicsi változatlan teljesítményt nyújt 50 százalékkal kisebb disszipáció mellett. Ez alapján utóbbi négyes szerepét továbbra is a tavaly bemutatott Mistral kódnevű fejlesztés töltheti be, amely a fejlettebb, vadiúj 7 nanométeres gyártástechnológiának hála már lényegesen kisebb áramfelvétellel is beéri.

A fejlesztésekből most sem maradt ki a GPU, amit az Apple a második házon belül tervezett dizájnnak titulált. A négymagos dizájn az ígéret szerint komoly mértékben, 50 százalékkal emeli a számítási teljesítményt, illetve bemutatja az AMD és Nvidia által már jó ideje alkalmazott veszteségmentes memóriatömörítést, így növelve az effektív sávszélességet, illetve ezzel együtt a megjelenítés sebességét. Ezzel párhuzamosan a tavaly bemutatkozott, a gépi tanulásos végrehajtáshoz implementált Neural Engine is fejlődött. Az immár nyolcmagos áramkör Schiller szerint másodpercenként 5 billió művelet végrehajtására képes, amely bő nyolcszoros előrelépést sejtet, ugyanakkor egyelőre nem zárható ki, hogy az új egység elődjénél alacsonyabb pontosságra képes és ennek köszönhető a hatalmas ugrás egy része. Az előrelépésnek ugyanakkor bizonyosan lesz helye, hisz az Androiddal, valamint a Google-lel ellentétben az Apple felhő helyett a vásárló zsebében, annak készüléken végezteti a gépi tanulásos műveleteket.

Említésre méltó még az ISP, azaz a képfeldolgozó áramkör, amely szintén továbbfejlődött. Az új egységgel érkezett a Smart HDR funkció, amely az ígéret szerint képes automatikusan felismerni a jelenetet (portré, gyors mozgás, stb.), illetve az azon látható különféle tárgyakat, és ennek megfelelően kiválasztani az optimális beállításokat, amelyhez gépi tanulást is alkalmaz a szoftver. Ugyancsak ide kapcsolódik az utólag állítható blende (rekesz), illetve az így elérhető bokeh hatás (háttér-homályosítás) amely szintén szoftveres technikát alkalmaz. Schiller szavai alapján csapata számos profi váz és objektív rajzolatát megvizsgálta, a tapasztalatokat alapul véve pedig számottevően javult a mesterséges elmosás minősége.

Vélhetően kevesen profitálnak majd belőle, de az iPhone Xs-be is megérkezett a gigabites LTE támogatás. Arról egyelőre nincs információ, hogy ki szállítja az ehhez szükséges rádiós modemet, de korábbi pletykák alapján jó eséllyel az Intel lehet az exkluzív partner. A gyorsabb átviteli sebességnél sokak számára fontosabb lehet, hogy végre az iPhone-ba is megérkezett a Dual SIM (DSSD, Dual SIM Dual Standby) támogatás. Hosszú évek kellett ahhoz, hogy az Apple végre előhúzza a fiókból ezt, az androidos kínálatban már nagyon régóta jelenlévő funkciót. Az implementáció ugyanakkor nem könnyíti meg a vásárlók dolgát, a két SIM közül ugyanis az egyik eSIM, amelyhez a szolgáltató támogatása, illetve egy későbbi iOS verzió szükséges (idehaza a Telekom júniusban megkezdte a technológia tesztelését). Egyedül a kínai piac kap klasszikus kétkártyás iPhone-okat, itt ugyanis nincs, és a közeljövőben várhatóan nem is lesz eSIM.

Végül, de nem utolsó sorban a sztereó hangzás minősége is javult, az ígéret szerint a két beépített kis hangszóró képes jobban kitölteni a teret. Ezzel együtt a sztereó hangfelvétel lehetősége is megérkezett, amelyet például videofelvételnél lehet kihasználni. A vízállóság is javult, az iPhone Xs készülékek ugyanis már IP68-as besorolást kaptak, így azok porral szemben teljesen ellenállóak, víz alatt pedig 2 méteres mélységig 30 percen át biztosított a védelem. Utóbbi időtartam pontosan megegyezik az üzemidőben elért fejlődéssel, Schiller szerint ugyanis az X-hez képest ennyivel tovább húzza az Xs, amely bár a semminél több, tetemes javulásnak azért nem nevezhető.

Itt a legújabb tepsiPhone

A korábbi Plus modellek útját tovább járva az iPhone Xs egy nagy testvért is kapott az iPhone Xs Max formájában. Az új elnevezés nyilvánvalóan az abszolút csúcsot igyekszik érzékeltetni, ami két paraméter tekintetében minden kétséget kizáróan meg is van. Az egyik a képátló, amely kifejezetten nagy, 6,5 hüvelykes. Ez 18 százalékos előrelépést jelent az eddigi Plus készülékek 5,5 hüvelykéhez viszonyítva, ugyanakkor az eltérő képarány (16:9 vs 19,5:9) miatt területben kisebb lehet az előrelépés. Ennek ellenére az iPhone Xs Max az eddigi legnagyobb kijelzővel szerelt iPhone, amely előrelépést a vékony kávának hála úgy sikerült elérni, hogy a készülékház térfogata a Plus modellekhez képest minimálisan még csökkent is (8 Plus: 158,4x78,1x7,5, Xs Max: 157,5x77,4x7,7). A panel természetesen ebben az esetben is OLED, amelynek felbontása a képátlóval arányosan 2688x1242 pixelre nőtt.

Xs Max - 8 Plus - Xs

A kijelző, illetve a készülék méretétől eltekintve más különbséget nem említ az iPhone Xs-hez képest az Apple. Ez ugyanakkor bőven elég lehet ahhoz, hogy a nagyobb képernyőre vágyó ügyfelek egy része valamely korábbi iPhone Plusról, vagy akár iPhone X-ről az új csúcsmodellre váltson. Ehhez ugyanakkor először le kell nyelni az újabb magasságokat ostromló, csillagászati árazást.

Az immár arany, asztroszürke, illetve ezüst színben érkező 6,5 hüvelykes készülék ugyanis bruttó 440 000 forintos kezdőárat kapott. Ezért viszont csak 64 gigabájt háttértár jár, a 256 gigabájtért már 500 000, az 512-ért pedig az egészen elképesztő, 578 000 forintos összeget kell leszurkolni. Az iPhone Xs a közvetlen előd, ugyancsak nem túl baráti árazását örökölte, amely a kapacitások függvényében bruttó 400 000, 460 000, illetve 538 000 forintos végfelhasználói árat jelent.

Olcsó(bb) iPhone másodszor

A már-már arcátlanul magas iPhone Xs árakat enyhén kompenzálhatja az Apple ráadáskészüléke, az iPhone Xr. A koncepció részben a nem túl sikeres iPhone 5c szellemét idézi, ám a cupertinóiak most láthatóan igyekeztek elkerülni a korábbi aknákat. Ezek egyikét az anyaghasználat, pontosabban az 5c-nél alkalmazott műanyag hátlap jelentette, amely sokat rontott a minőségérzeten. Az Xr esetében ezért a jól bevált alumíniumhoz nyúlt vissza az Apple, az előlapot és a hátlapot pedig az iPhone 8-nál látott módon üvegborítás fedi. A készülék egyik érdekes pontja a kijelző, amelynek átlója 6,1 hüvelyk, amivel nagyjából az Xs és az Xs Max közé sorakozik be. Paneltípus tekintetében az iPhone 8 örökségét viszi tovább az Xr, amelybe egy 1792x828 pixeles (326 ppi) LCD kijelző került. A prezentáció alapján az OLED-es modellek minden fontosabb képességét megkapta a készülék, kivételt leginkább csupán a 3D Touch jelenthet, amelynek a korábban említett hírek szerint már amúgy is kifelé áll a rúdja.



A Touch ID, az A12 Bionic processzor, a vezeték nélküli töltés, a jobb hangzás, a Dual SIM az iPhone Xr-ből sem maradt ki. Említésre méltó különbséget a gyengébb, IP67-es por és vízállóság, a 3 gigabájt RAM (az Xs-ekben 4 GB van) valamint a hátlapi kamera jelenthet, amely egyetlen egységből áll. Ez első ránézésre egyezik az Xs-ek nagylátószögű kamerájával, amely a méretgazdaságosság jegyében nem meglepő. További különbség, hogy háttértárból 64, 128, illetve 256 gigabájtos opció van, bár ez vélhetően nem sokakat riaszt majd el az Xr-től. Az Apple kiemelte, hogy a 8 Plushoz képest 1,5 órával hosszabb üzemidőt biztosíthat a készülék, amely vélhetően megfontolandó alternatíva lehet a kedvező(bb) árú új iPhone-ra vágyók körében. Az Xr ugyanis bár mérsékeltebb árazást kapott, olcsónak erős túlzással sem nevezhető a maga bruttó 300 000 forintos kezdőárával, amelyet egészen 360 000 ezerig lehet feltornászni. Színkínálatot tekintve meglehetősen széles a paletta, a piros (Product Red) mellett sárga, fehér, korall, fekete, illetve kék színezésben is piacra kerül, ám csak október 26-tól.



A három új termékkel kiesett a kínálatból az eddigi legolcsóbb Apple okostelefon, vagyis az iPhone SE. A lépés arra utal, hogy a vállalat elengedte a kicsi, 4 hüvelykes készülékek kezét. Helyére a két éve bemutatott iPhone 7 került, ám ez lényegesen drágábban, bruttó 180 000 forinttól indul, mostantól tehát hivatalosan ennyibe kerül a legolcsóbb iPhone. Egyelőre az iPhone 8 is marad a palettán, ezért legalább bruttó 240 000 forintot kell kifizetni. Az iPhone 8 Plus sem búcsúzik, ugyanakkor erősen kérdéses, hogy bruttó 280 000 forintért megveszi-e majd valaki a tavalyi modellt, amikor a lényegesen fejlettebb iPhone Xr csupán 20 000 forinttal kerül többe.