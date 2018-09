Rekordnagy konzumer HDD-ket hozott a Seagate

Rekordnagy, 14 terabájtos konzumer merevlemezeket mutatott be a Seagate. A gyártó egy füst alatt összesen négy különböző ízben dobja piacra a termékeket, így érkezik a PC-kbe szánt BarraCuda Pro, a kamerás megfigyelőrendszerekhez igazított SkyHawk, illetve a NAS-okhoz fejlesztett IronWolf és IronWolf Pro. Az új termékek a korábban bemutatott, adatközpontos tárolórendszerekhez tervezett Exos modell alapjaira épülnek. Ennek megfelelően a lemezek közötti űrt héliummal töltötte fel a Seagate, amelynek hála magas adatsűrűség és relatíve alacsony fogyasztás jellemzi a termékeket.

A szóban forgó, a levegőnél lényegesen kisebb súrlódást biztosító nemesgáznak hála összesen nyolc lemezt tudott besűríteni a sztenderd 3,5 hüvelykes házba a gyártó. A darabonként 1,75 terabájtos egységek igencsak magas, 1077 Gb/négyzethüvelykes adatsűrűséggel rendelkeznek, amelyhez TDMR (Two-Dimensional Magnetic Recording) fejtechnológiát társított a Seagate. Ebben az esetben az adatok olvasását nem egy olvasófej végzi, hanem több: egy halad közvetlenül a beolvasott adatsáv fölött, további kettő pedig mögötte és mellette, a szomszéd sávra átlógva. Az általuk felszedett "zajt" a kívánt adatokat olvasó fejjel rögzített jelből kivonva megkapjuk azt a hasznos jelet, amely a lemezen található adatokat takarja. A TDMR eljárás előnye, hogy nem szükséges a merevlemezek gyártásához alapvető technológiaváltás, csak az olvasófejeket kell átalakítani, amelyek így aztán alkalmassá válnak a jelenleginél lényegesen nagyobb adatsűrűségű tányérok kezelésére is.

A fejek által közrefogott lemezek az összes modell esetében percenkénti 7200-as fordulaton pörögnek, a gyorsítótár kapacitása pedig egységesen 256 megabájt. Mindezek együttesével 250 MB/s-ig kúszhat fel a meghajtó szekvenciális adatátviteli sebessége, amely egyezik a korábbi, 12 terabájtos modellek értékével. Ennél jobb hír, hogy a meghajtók disszipációja sem változott, terhelés alatt legfeljebb 6,9-7,9 wattot fogyaszthatnak a HDD-k, amely üresjáratban 4,9-5,3 wattra mérséklődik.

A kínálat első tagjának kinevezett kvázi alapmodell BarraCuda Pro évenként 300 terabájt írást enged meg a garancia 5 éves időtartama alatt, amely 1500 terabájtot jelent a teljes ciklusra nézve, amelyért nettó 580 dollárt kér a cég. Ezt egészíti ki a kamerás megfigyelőrendszerekbe (DVR) szánt SkyHawk, amely bár csak 3 év garanciával rendelkezik, ezt valamelyest ellensúlyozza, hogy évenként 550 terabájt írást enged a Seagate (3 évre 1650 terabájt). E mögött a felhasználási terület sajátossága áll, a DVR-eket, illetve az azokhoz szánt HDD-ket ugyanis 24/7-hez, azaz folyamatos működéshez tervezték. Ezért a meghajtókat vezérlő firmware-t is videórögzítésre optimalizálták - a lemezek például alvó állapotból szinte azonnal tudnak rögzítésre váltani. A 14 terabájtos SkyHawk modell árát nettó 510 dollárban szabta meg a gyártó.

Végül, de nem utolsó sorban az IronWolf modellek, amelyeket NAS-os felhasználáshoz tervezett a Seagate. Ezekben az eddig csak nagyvállalati szegmensre jellemző rezgésszenzor is helyet kapott, illetve a kifejezetten NAS-okhoz igazított AgileArray firmware is bekerült, olyan képességekkel, mint a lemezek fizikai stabilizációja a fenti szenzor értékei alapján, illetve különböző fejlett RAID és energiamenedzsment funkciók. A komolyabb, IronWolf Pro modell emellett a hot plugot is támogatja, melynek garanciális feltételi egyeznek a BarraCuda Próéval (5 év, 300TB/év). A "sima" IronWolf esetében nem csak a hot plugról, de a sebesség egy részéről is le kell mondani, a HDD ugyanis legfeljebb csak 210 MB/s-os szekvenciális tempóra képes. Emellett a garanciális feltételek is szerényebbek, a mindössze 3 éves időtartamban ugyanis évente csupán 180 terabájt írást enged meg a Seagate. Mindezért cserébe az IronWolf némileg olcsóbb, a nettó 530 ajánlott ár ugyanakkor csupán 70 dollárral, azaz mintegy 12 százalékkal kevesebb Pro modell 600 dolláros árcédulájánál.