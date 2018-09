Már 70 Apple-autó cirkál Kaliforniában

Szépen hízik az Apple önvezetőautó-flottája, a vállalat a kaliforniai gépjármű-ügyi hivatal MacReports által kiszúrt adatai alapján már 70 autó tesztelésére rendelkezik engedéllyel az állam útjain. Ezzel Kaliforniában a cég rendelkezik a harmadik legnagyobb flottával, amelyre 139 speciálisan képzett sofőr jut. Az elmúlt két hónapban a cég autóparkja így négy új járművel bővült, a lap ugyanis idén július közepén 66 autóról számolt be. A terjeszkedés különösen annak fényében látványos, hogy az Apple csak tavaly kapta meg az engedélyt a közutakon való tesztelésre, és idén januárban még csak 3 tesztjárműve volt.

Persze Kalifornia útjain nincsenek egyedül a cupertinói óriás önvezető járművei: a legtöbb ilyen tesztautót a GM Cruise működteti az államban, 175 járművel és 467 sofőrrel, mögötte pedig szorosan ott a terület egyik első úttörője, a Google-től megismert Waymo, 88 autóval és 415 sofőrrel. A harmadik hely az Apple-é, amelyet 39 autóval és 92 sofőrrel a Tesla követ. A fenti hatóság egyébként összesen 57 cégnek adott engedélyt a közúti tesztekre, amelyek mintegy 556 járművel és 1917 sofőrrel róják az állam útjait.

Az Apple pontos terveiről az önvezető autók piacán egyelőre nincs sok publikus információ, a cég olyan mélyen hallgat a projektről, hogy a gépjármű-ügyi hivatal adatain kívül a kezdeményezés létezéséről sincs hivatalos megerősítés. Iparági pletykák szerint azonban 2014-ben indult a projekt, Titan, illetve T172 fedőnév alatt, célja pedig egy kezelőszervek nélküli autó létrehozása, amelyben az utasok az út helyett egymás felé néznek. A cég a kiszivárgott adatok alapján először a teljes autót házon belül akarta megtervezni, végül azonban inkább a gyártópartnerek mellett döntött.

Jelenleg annyi tudható, hogy a cég 2015-ös, 2016-os és 2017-es Lexus RX450h SUV-kon teszteli önvezető technológiáját - amelyek egyikével az elmúlt hónapban a cég első balesetébe is belefutott. A "mérföldkő" augusztus 24-ére tehető, mikor egy Apple tesztautó a vállalat cupertinói főhadiszállása közelében próbált besorolni az autópályára, eközben pedig hátulról egy Nissan Leaf belekoccant a járműbe. A hajmeresztő, óránkénti több mint másfél kilométeres sebességnél bekövetkezett balesetben senki nem sérült meg, a sofőrök mindkét autón "mérsékelt" sérülésekről számoltak be.

Noha a hatóságok már kiengedték az utakra az Apple szenzorokkal megpakolt Lexusait, jelen állás szerint azokban még kell hogy üljön egy sofőr, aki vészhelyzet esetén át tudja venni az irányítást az önvezető rendszertől. Van hova felzárkóznia tehát a cégnek, a rivális Waymo járművei ugyanis már egy szűk éve is üres vezetőüléssel cirkáltak Arizonában, amivel a cég először vitt 4. szintű önvezető autókat biztonsági sofőr nélkül közutakra. A négyes szint azt jelenti, hogy a járművek váratlan közlekedési helyzeteket is meg tudják oldani, ugyanakkor továbbra is kérhetik a sofőr segítségét.

A SAE (Society of Automotive Engineers) hat ilyen csoportot különböztet meg: a 0. kategória az automatizálás teljes hiányát jelenti, a vezetéssegítésként is emlegetett 1. szinten viszont már megjelennek a tempomat, netán sávtartás funkciók. A 2. szint a részleges automatizálás, ahol a rendszer a kormányzást és a sebességszabályozást is saját kézbe veheti, a sofőr felügyelete mellett. Az izgalmasabb rész a 3. szintnél kezdődik, ahol az autó minden vezetéshez kapcsolódó feladatot maga végez, a sofőrnek azonban készen kell állnia, hogy jelzésre képes legyen átvenni a volánt. A Waymo tesztautói az említett 4. szinten járnak, efölött csak az 5. kategória áll, azaz a teljes automatizálás, mikor a kezelőszervek teljesen eltűnhetnek az autóból.

A legtöbb cégóriás végjátéka az ötös szint, hosszú távon az Apple is erre lőhet, amiben a Volkswagen lehet a cég partnere. Az autógyártóval a vállalat a The New York Times értesülései szerint még májusban állapodott meg, és az együttműködés keretei között egy önvezető kisbuszt fejleszt, a cég T6 Transporterére építve. A lap úgy tudja, az Apple korábban a BMW-vel és a Mercedes-Benzzel is folytatott tárgyalásokat, velük azonban nem tudott közös nevezőre jutni. Ha hihetünk a híreszteléseknek, a két cég egy olaszországi telephelyen dolgozik egy átalakított, elektromos T6-oson, amelyet az Apple saját szenzoraival, saját tervezésű belső terével szerel majd fel.