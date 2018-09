SAP: egyre több cég nyit a digitalizáció felé

Sorban már a negyedik évben sikerült 20 százalék feletti árbevétel növekedést elérnie az SAP magyarországi leányvállalatának, amely így a tavalyi évet 34,9 milliárd forintos bevétellel zárta - összegezte az előző évet Ablonczy Balázs ügyvezető igazgató az SAP Now konferencián. Ez a növekedési ütem valamivel nagyobb a teljes IT piacnál, mivel az ügyvezető adatai szerint az tíz százalékra tehető. A növekedés motorja pedig Ablonczy megfogalmazása szerint nem az, ahol versengeni kell a konkurensekkel (vagyis a piacszerzés), hanem inkább a piacteremtés.

Korábban a cég jellemzően egyedi fejlesztésben utazott, amelyekkel a "tákolt alkalmazásokat" váltották ki a szervezetek, de mára az SAP már széles megoldásportfólióval rendelkezik az alkalmazások területén - hangsúlyozta az ügyvezető. A nagyvállalati alkalmazások piacán 58 százalékos az SAP részesedése az IDC mérése alapján, miközben a növekmény 70-80 százalékát a cég hozza el. Ebből is látható Ablonczy szerint a folyamatos piacteremtő tevékenység, amellyel 2018-ban a vállalat várhatóan 40 milliárd forint körüli eredményt fog itthon elérni.

Idén is beszámolt Ablonczy Balázs az SAP Hungary tavalyi eredményeiről

A bevételből jelentős szeletet hasít ki a szoftverexport, vagyis a hazai SAP fejlesztőközpont által generált forgalom, ami közel felét teszi ki a bevételnek, ezen belül pedig szintén nagyjából fele-fele arányban osztozik a fejlesztés és a globális támogatás. A hazai állami szektorból érkező megrendelések összességében a bevétel 30 százalékát teszik ki, de az ügyvezető szerint ez definíciós kérdés is. Az SAP megközelítéséből ugyanis a kormányzati cég valójában nem kormányzati projektet jelent és a felsőoktatást sem feltétlenül ide sorolja, így a szűken vett terület csak 10 százalékot jelent a bevételből. Ezek közé tartozik például a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kötött hosszútávú szerződés, mellyel a szervezet hatókörébe eső intézmények kedvezményesen tudnak többek közt licenceket vásárolni.

Még mindig kulcskérdés a felhős átállás

Évek óta tartó kritikus probléma a hazai vállalatoknál, hogy hajlandóak-e az adataikat és a tevékenységeiket a felhőbe helyezni. Az SAP magyar leányvállalatának tapasztalata szerint a hazai felhős piaci szegmens folyamatosan nő, mert sikerült már Magyarországon áttörni a kritikus pontot, hogy a cégek elfogadják a felhőt. Ablonczy szerint a hazai vállalatok is megértik már, hogy a felhő a biztonságban vagy a szolgáltatás személyre szabásában nem nyújt kevesebbet az on-premise megoldásoknál. Ezenkívül pedig a cégek is szeretik a gyorsabb bevezetést, a sztenderd folyamatok elérhetőségét, a skálázhatóságot és az előfizetési díj alapú fizetést - sorolta.

Jelenleg Magyarországon a teljes felhős piac 6 milliárd forint, amelyen belül az SAP-nak 20 százalék feletti a részesedése. A piac és a növekedése hiába tűnik nagynak, valójában a DigitAll konferencián elhangzó információk szerint Magyarország több felmérés alapján is még sereghajtó a vállalatok digitalizációja és a technológiák integrációja szempontjából az Európai Unióban. Ez viszont nagy lehetőséget, további növekedési potenciált jelent az informatikai cégeknek, köztük az SAP-nak is.

Magyarországon a digitális átalakulás a HR-rel kezdődött - jelentette ki az ügyvezető. Az SAP hazánkban 4-5 éve kezdte el a SuccessFactors humántőke-menedzsment szoftver bevezetéseket, az idei évben pedig már 100 ezernél több munkavállaló végzi valamilyen formában a személyügyi dolgait a rendszeren keresztül. Ez nem feltétlen az elejétől a végéig tartó folyamatot jelent minden esetben, hanem például egy állásra jelentkezést vagy a negyedéves értékelés generálását a rendszerben. Tavaly a cégek tapasztalatairól első kézből is hallhattunk az SAP Forumon, ahol a munkafolyamatok könnyebbségei mellett elhangzott, hogy a fizikai munkások regisztrációja a toborzó rendszerbe például gondot jelent az új felhős rendszerben.

A másik fontos és itthon is ismert termék pedig a jövőben az Ariba beszerzőszoftver lehet, amelyet a cég hivatalosan üzletág formában is elkezdett építeni. A termék a cégcsoporton belül egyáltalán nem új, hiszen hat évvel ezelőtt 4,3 milliárd dollárért vásárolta fel az SAP, de a cég csak most kezdett rációt látni a hazai bevezetésében a SuccessFactors-vásárlások beindulása után. Az Aribába a cégek feltölthetik az igényüket, hogy mit szeretnének bevezetni, majd választhatnak a jelentkező partnerek közül. Tehát a rendszer lényegében a sztenderd versenyeztetési folyamatot képes lebonyolítani, és új beszállítókat tud találni a felhasználó cégeknek.

A felhős megoldások közt megemlítette még az SAP magyar leánycég ügyvezetője a nemrég bejelentett C/4 HANA ügyfélkapcsolat-menedzsment megoldáscsomagot is, amely a kereskedelemmel, értékesítéssel és ügyfelekkel foglalkozó vállalati CRM rendszereket gyűjti össze. A csomag jellemzően korábban felvásárolt megoldásokat foglal magába, úgy mint a Hybris, a Gigya ügyféladat-kezelő és a CallidusCloud jutalékszámító szolgáltatás. Többek közt ebben a Salesforce-konkurens csomagban látja a cég az újabb lehetőségeket a piacon.

További területek digitalizálódnak

Folytatódik az SAP elterjesztése az felsőoktatási területen is, a most futó 10 bevezetéssel együtt így már 23-ra fog nőni a HR, gazdasági és vezetői információs modult használó intézmények száma. A meglévő tanulmányi rendszerrel is integrálódó egyetemi template-ről tavaly egy külön cikkben is írtunk. Az egyetemek mellett viszont az SAP a Klebelsberg Központtal is tárgyal, úgyhogy elképzelhető Ablonczy szerint, hogy akár már januártól az általános iskolák is SAP-ban fognak könyvelni.

Ezenkívül a logisztikai területen is folyamatban van egy projekt. Az alapprobléma adott: a kiszállítandó csomagok darabszáma hihetetlenül megnőtt, ezért a teljes folyamat optimalizációjára volt szükség - mondta el az ügyvezető. Egyelőre viszont a megoldás még nem érett meg arra a szintre, hogy már idén karácsonykor gyorsabban kapjuk meg a csomagokat, de jövőre a tervek szerint összeáll a rendszer. Szintén folyamatban van egy projekt a Magyar Villamos Művekkel, amely például magas az áramfogyasztás esetén személyre szabott ajánlatot küldene fogyasztónak a napelemek felszereléséről, olyan adatokkal, hogy az mikor térülne meg és mennyivel csökkentené a díjat.

A hazai leánycég ügyvezetőjének elmondása szerint a felhős bevétel növekedését az új szerződések mértékében szokták mérni. A tendencia pedig jól kirajzolódik, az utóbbi években átlagosan duplázódik ez a bevételi forrás. Ez jó az SAP-nek, a cég elemi érdeke, hogy a bevételek stabilak, jól kiszámíthatóak legyenek és ne függjenek szezonalitástól illetve az új termékek bevezetésétől. A szoftverkövetés és a felhős megoldások előfizetéses díja ezek közé az előrejelezhető összegek közé tartozik, míg az on-premise szoftvereladás vagy az egyedi szerződéshez kapcsolódó tanácsadás nem képezik részét a cég szempontjából fontos prediktív árbevételnek.