Tovább hízik a tárolópiac

Továbbra is remek egészségnek örvend az enterprise tárolópiac - derül ki az IDC friss kutatásából. A nagyvállalati megoldások értékesítése egy év leforgása alatt valamivel több mint ötödével, egészen pontosan 21,3 százalékkal ugrottak meg. Ezzel a szereplők összesen 13,2 milliárd dollár értékben adtak el tárolókat az idei év első negyedévében, amely körülbelül 2,3 milliárddal múlja felül az egy évvel korábbi forgalmat. Ennél most is lényegesen nagyobb mértékben nőtt az értékesített kapacitás, amely 70,7 százalékkal múlta felül a tavalyit, amivel végül 111,8 exabájton állt meg. Az IDC szerint a növekedést elsősorban a folyamatban lévő fejlesztések, a következő generációs munkafolyamatok (pl. gépi tanulás), illetve a publikus felhő generálta.

Az elmúlt jó néhány negyedévben látottak alapján már nem számít meglepetésnek, hogy most is az ODM-szereplők (bérgyártók) a növekedés nagy nyertesei, amelyek így több, mint 31,7 százalékkal (kb. 800 millió dollár) növelték (még) tovább bevételüket, egészen 3,3 milliárd dollárra. Ezzel a komplett piac negyedét, egészen pontosan 25,1 százalékét a bérgyártók szolgálják ki. A szerverpiacon is tapasztalható jelenség nem meglepő, a nagy felhős cégek (Microsoft, Google, Amazon, Facebook, stb.) ugyanis már jó ideje saját tervezésű vasakból építik fel adatközpontjaikat, amelyek gyártásával ODM-eket bíznak meg. Az IDC megjegyzi, hogy a növekedés is elsősorban ezeknek a cégeknek köszönhető, az érintett vállalatok ugyanis töretlenül fejlesztik adatközpontjaikat.

A gyarapodási rangsorban a szerver-alapú tárolókat szállító cégek következnek, amelyek 24,9 százalékkal múlták felül egy évvel korábbi forgalmukat, ami végül 3,8 milliárd dollárt tett ki. A növekedési rangsor végén szokás szerint a külső tárolórendszerek "kullognak". Bár az ezekből származó forgalom csak kisebb mértékben, 14,4 százalékkal növekedett, összértékben továbbra is a forgalom oroszlánrésze származik ilyen termékekből, a szóban forgó negyedévben ugyanis 6,1 milliárdot hoztak a külső rendszerek.

A gyártók listájában 19,1 százalékos részesedéssel a Dell vezet, amely egy év alatt számottevő, 26,6 százalékos növekedést könyvelhetett el, amely 2,5 milliárd dolláros bevételt eredményezett. Gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy a HPE és kínai spinoff-cége, a New H3C Group csak a második helyre volt jó, a páros ugyanis csupán 1,9 százalékos gyarapodást tette le az asztalra. A piac bő 36 százalékát birtokló két céget lényegesen kisebb szereplők követik. A dobogó legalsó fokát most is a Netapp szerezte meg, amely kellemes, 19,8 százalékos növekedést könyvelhetett a tavalyi év hasonló időszakához képest, amivel 832 millió dolláron állt meg forgalma. A lista utolsó nevesített pozícióján három gyártó osztozik. A Hitachi, a Lenovo, illetve a Huawei ugyanis mindössze négy tizeden belül áll egymáshoz, amely rendre 3,1, 3, illetve 2,7 százalékos részesedést jelent. A szóban forgó szereplők közül említésre méltó a Lenovo produkciója, amely egy év leforgása alatt 132,8 százalékkal növelte forgalmát, amely így 397 millió dolláron állt meg.

Az IDC a külső tárolók értékesítését külön bontásban is bemutatja. Ez alapján a Dell utcahosszal vezeti a piacot, a vállalat 1,8 milliárdos forgalma 29,2 százalékos részesedést jelent. Ehhez képest a második helyezett NetAppnak csak 13,5 százalék jutott, amely 832 millió dolláros bevételt jelentett. A harmadik pozícióban a HPE/New H3C Group áll, amely formáció 10,6 százalékos szeletett tudott kihasítani a külső tárolók piacából, 652 millió dollárt kaszálva.

Az IDC most is külön kitért az AFA, azaz az All-Flash tárolók helyzetére. Az itt korábban tapasztalt tendencia, vagyis a növekedés tovább folytatódik. Ezzel a különféle, kizárólag SSD-ket tartalmazó tárolók forgalma már 2 milliárd dollárnál jár, amely 41,7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A hibrid, tehát SSD-t és merevlemezt egyaránt tartalmazó rendszerek ennél még mindig nagyobb részt tesznek ki, ezekből összesen 2,6 milliárd dollár folyt be, amely 20,8 százalékos javulást jelent az előző év első negyedévéhez viszonyítva.