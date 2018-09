Helsinkiben már félig elrajtolt az első 5G hálózat

Bő két évnyi előkészítést követően beindult Helsinkiben az első 5G mobilhálózat. Az egyelőre csak a kereskedelmi hasznosítást megelőző fázisban lévő projektet a svéd Telia Company jegyzi, amely a finn főváros központjában található egyik arénát szerelte fel az ötödik generációs hálózattal. A szolgáltató a hazai Nokiával kooperációban indította be a kvázi tesztüzemet. A Telia közleménye alapján az ősz folyamán tovább bővül a hálózat, a tervek szerint pedig jövőre a kereskedelmi üzem is elrajtol, vagyis néhány hónap múlva már a cég előfizetői is élvezhetik az új hálózat nyújtotta előnyöket.

Ennek azonban egyik előfeltétele, hogy a Finn Kommunikációs Szabályozó Hatóság (Finnish Communications Regulatory Authority) lezárja az 5G szolgáltatáshoz szükséges 3,5 GHz-es frekvenciatartomány értékesítési pályázatát. Emellett természetesen a szabványt támogató eszközökre is szükség lesz, hisz egyelőre nincs kereskedelmi forgalomban semmilyen, az ötödik generációs hálózatot támogató okostelefon vagy modem. Az első ilyen termékek ugyancsak a jövő évben kerülhetnek fel a boltok polcaira, a szélesebb körű terjedésre pedig csak ezt követően, 2020-tól lehet számítani. Addig a Telia és partnerei az 5G sajátosságait és lehetőségeit térképezik majd fel a szóban forgó teszthálózattal, amely a szolgáltató szerint megfelel a majdani, kereskedelmi forgalomba szánt rendszerrel.

Tempere és az Elisa előrébb jár

Frissítés: Az ugyancsak Finnországban szolgáltató Elisa, ha csak egy orrhosszal is, de előrébb jár konkurensénél. Az ország második legnagyobb városaként számon tartott Tamperében ugyanis már júniusban beindult a 3,5 GHz-es 5G hálózat. Az egyelőre csak tesztlicenccel működő spektrum képességeit már bármelyik, a megfelelő csomagot választó ügyfé tesztelheti, amennyiben be tudja szerezni az ehhez szükséges, 3,5 GHz-es frekvencián működő 5G terminált (routert).

Az üzembe helyezést a 3GPP szabványozó testület utolsó nagy, késő tavaszi találkozója tette lehetővé. Ezzel a szervezet sikeresen, a tervezett júniusi határidőre elkészülhet a technológia főbb specifikációival. A véglegesítéshez a 3GPP méretes találkozót hozott össze, amelyen több mint 1500 szakértő ül össze, a Samsung, Qualcomm és hasonló gyártók mellett a szolgáltatókat is beleértve, mint a Verizon vagy az AT&T. Az 5G tesztelése egyébként már évek óta zajlik, ahhoz a tavaly decemberi bejelentést követően mintegy 11 vállalat csatlakozott, köztük a T-Mobile US, AT&T, NTT Docomo, Orange és a Sprint, akik a szabvány különböző gyártóktól származó hardverek közötti kompatibilitást is vizsgálják. Az Egyesült Államokban és Dél-Koreában a szabályozók azt tervezik, hogy már idén kiírják az aukciókat az 5G spektrumra, a hálózat így a régiók egyes kiemelt részein akár még év vége előtt, de legkésőbb 2019-ben elrajtolhat.

Bár a Telia aktuális bejelentése ezt részben épp cáfolja, a projektben résztvevő Nokia konkurensének számító Ericsson szerint Európa nem jár majd élen az 5G adoptációjában. Erre utalt finoman május végén az Ericsson elnök-vezérigazgatója, Börje Ekholm, aki hazánkba látogatva nyitotta meg a cég új magyarországi székházát. "A legbizonytalanabb régió talán Európa lehet. Úgy vélem, ez elsősorban a több kihívást rejtő befektetési környezetnek köszönhető. Ide tartoznak a spektrumfelhasználással kapcsolatos bizonytalanságok, vagy a szektor kiszámíthatatlanabb szabályozása" - értékelte az európai helyzetet Ekholm. "Persze ettől még Európában is megjelennek rövidesen az első kereskedelmi 5G-hálózatok, a kérdés inkább az, hogy milyen penetrációval számolhatunk" - hívta fel a figyelmet a vezető.