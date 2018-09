Ingyenessé tette a TomTom a térképes fejlesztői készletét

Az androidos és iOS-es mobilfejlesztők mostantól ingyenes használhatják a TomTom térképes fejlesztői készletét (SDK) - jelentette be a TechCrunch Disrupt konferencián. A vállalat a korábbi konzumer, kocsiba gyártott GPS készülékek piacáról szeretne áttérni a szoftveresre, ahol viszont már olyan versenytársak vannak jelen, mint például a Google Maps, a Here, vagy az OpenStreetMap. Azonban mivel a Google az utóbbi időben a keresőóriás jelentősen megemelte az API-n keresztül elérhető adatok árát, ezért főleg kis- és közepes vállalkozások elkezdték fontolgatni az áttérést más térképes szolgáltatásokra. Ezt a helyzetet igyekszik kihasználni többek közt a Here Technologies, az Esri vagy a TomTom is.

A TomTom ajánlatában a kvóta nélküli ingyenes API-hívási lehetőség kifejezetten a térképes és a forgalmi adatokra vonatkozik, de már a térképes keresést vagy az útvonalakat nem foglalja magába, úgyhogy például a navigációt nem lehet ingyenesen az alkalmazásokba beépíteni. Az adatbázisban szereplő 19 billió adatpont viszont szabadon megjeleníthető a térképen, mint ahogy a valós idejű forgalmi információk is. Az ingyenes funkciók az alapszintű megoldásokhoz jók, de a bonyolultabb mobilos vagy webes térképes megjelenítéshez a TomTom fizetős csomagját kell választani.

A holland navigációs cég ajánlata egyébként az általános díjszabáshoz igazodik, amit ezentúl a térképes vagy forgalmi adatokhoz nem kell igénybe venni, de minden máshoz igen. Ezenkívül a fejlesztők naponta 2500 ingyenes API hívást végezhetnek, majd ha egy cég eléri a napi limitet, akkor előfizethet a Pay as you Grow ajánlatra. Ezzel 50 ezer hívás 25 dollárba kerül, míg 10 millió hívás 4200 dollárba, bővebben információ az árazási aloldalon olvasható. Ez még mindig nem olyan kedvező, mint a Google részéről a Dynamic Maps API korábbi napi 25 ezres ingyenes hívása, ami havi 28 ezerre csökkent, de az árazás viszont megfelel az ezer hívásonkénti 5 dolláros árnak.

A kis- és középvállalatoknak szóló ajánlat viszont még mindig csak a kezdőszint monetizációs szempontból, amelyen a fejlesztők megismerkedhetnek a termékkel, de a vállalatok számára a lehetőségek főleg az iparági megoldásokban vannak, mint ahogy a Google Maps is kínál például játékstúdióknak vagy telekocsis cégeknek API-t. A TomTom pedig ezúttal a TechCrcunch konferenciáján szintén bejelentett néhány nagyvállalati együttműködést, így a STMicroelectronics az IoT eszközök helyének követéséhez veszi igénybe a Maps API-t, a RideOS a valós idejű és a korábbi forgalmi adatokat építi be a platformjába, a Zenly pedig a közösségi térképébe építi be a keresést és az útvonaltervezőt. A felsorolásból látszik, hogy a térképes szolgáltatásban rengeteg felhasználási lehetőség van, így azért a monetizációban is bízhat a TomTom.

Az ingyenesen használható androidos és iOS-es Mobile Maps SDK-hoz a fejlesztők itt kérhetnek hozzáférést a bankkártya adatok megadása nélkül, amelyhez kötelezettségvállalásra sincs szükség, és a cég kizárólagosságot sem kér, úgyhogy az API hívásokat lehet kombinálni más térképes szolgáltatásokkal is. Szintén fontos tényező, hogy a TomTom reklámokat sem helyez el a térképes szolgáltatásban, amelyhez a cég hozzáteszi, hogy kockázatos lépés pénzügyi szempontból. Azonban ha a fejlesztők valóban nagy mennyiségben elkezdik használni a TomTom SDK-t a fejlesztéseikhez, az a cégnek egy jó bevételt teremthet, és a továbbiakban újabb, fizetős megoldások is épülhetnek az ingyenes API hívások köré.