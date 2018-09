Masszív tőkét vont be a Tresorit

Jelentős, 11,5 millió eurós tőkebevonást hajtott végre a Tresorit - jelentette be a csapat a vállalati blogon. A fő befektető a 3TS Capital, de beszállt a körbe a PortfoLion, illetve két LogMeIn-hez köthető figura, az alapító Anka Márton és az egyik korai befektető, Andreas Kemi is. Arról nincs publikus információ, hogy a tőkebevonás milyen cégértékelés mellett zajlott. A tőkebevonási kört a 3TS oldalán Kövér József vezette, ő csatlakozik a Tresorit igazgatótanácsához is.

A közlemény szerint a Tresorit növekedési üteme töretlen, az elmúlt három év mindegyikében sikerült megháromszorozni a bevételt, a cégnek pedig már több, mint 17 ezer szervezet fizet. A most bevont tőkének már van helye, a tervek szerint a menedzsment-csapat, az értékesítés és a marketing is bővül, az ilyen tevékenységekre pedig jóval többet is költ a vállalkozás. Egy másik stratégiai irány a disztribúciós csatornák szélesítése, méghozzá partnerek segítségével növelné a cég a globális elérését.

A fentiekben nincs meglepő, a termékfejlesztésben a cég jól halad, az asztali és a mobilos alkalmazásai egy ideje készen állnak - a szűk keresztmetszet, hogy ezeket valahogyan el kellene juttatni a potenciális vásárlókhoz. A hazai csapat még mindig viszonylag kicsi, így az is logikus, hogy a Tresorit jelenleg inkább külső partnerekre bízná a SaaS-disztribúció egy részét, a globálisan jelen lévő nagyobb cégek sokkal nagyobb értékesítői jelenléttel rendelkeznek.

Elejtett megjegyzés, hogy a tőkebevonás egy részét korábbi befektetők teszik majd zsebre, akik kiszállnak (vagy csökkentik tulajdoni hányadukat) a cégből.

Tresorit - jókor jött

A Tresorit által nyújtott szolgáltatás leginkább Dropbox-klónként fogható fel, vagyis felhős tárolást kínál egyéni ügyfeleknek és céges előfizetőknek. A csavar: a Tresorit úgynevezett zero-knowledge rendszerben működik, az adatokat a kliensszoftver feltöltés előtt titkosítja, így utazik a hálózaton és így tárolódik a Tresorit szerverein is. Ez különösen erős biztonságot nyújt, a feltöltött adatokhoz ugyanis így sem a Tresorit, sem valamilyen külső fél nem tud hozzáférni - még akkor sem, ha például feltöri a szervereket.

Mondani sem kell, hogy a néhány éve még furának tűnő üzenetre mára már sokkal többen felkapják a fejüket: az elmúlt évek masszív adatvesztési botrányai, az állami kémkedés csúcsra járatása és a GDPR korában már kevés döntéshozónak kell elmagyarázni, miért kell a tárolt adatokat különösen erős védelemmel ellátni, az end-to-end titkosítás és a zero-knowledge szolgáltatás üzenete működik.