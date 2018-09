Többen és több eszközzel használhatnak Office 365 Otthoni verziót

Az árak maradnak, viszont bővülnek az Office 365 előfizetésekhez kapcsolódó lehetőségek a Microsoft legújabb bejelentése szerint. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy október 2-től az Office 365 Otthoni (Home) és a Egyszemélyes (Personal) csomagok előfizetői is már bármennyi eszközre telepíthetik az Office-t, habár egyszerre egy személy csak öt készüléken lehet bejelentkezve. Ez viszont akkor is nagy előrelépés a mostanihoz képest, mikor a Personal-előfizetők csak egy PC-re vagy Mac-re és egy tabletre telepíthetik a programcsomagot. A Home csomagra együtt előfizető öt felhasználó pedig jelenleg összesen csak 10 eszközre telepíthet, és ez vált jövő hónaptól korlátlan mennyiségre.

Ezenkívül az Office 365 Home előfizetői szintén október 2-től kezdődően öt helyett már hat felhasználóra szóló licencet kapnak. Azaz évi 30 ezer forintos összegért cserébe már hatan férhetnek hozzá az Office alkalmazások mellett az 1-1 terabájtos OneDrive felhős tárhelyhez is, így a csomaggal elérhető teljes tárhely mérete együtt már 6 terabájtra növekedett. A bejegyzéshez hozzászólók bár értékelik a kedvezményt, de jelezték, hogy a 6 terabájtos tárhely felhasználók közötti konfigurációs lehetőségének még jobban örülnének, így például ha valaki egyáltalán nem használja a családban a tárhelyet, akkor más hozzáférhessen a részéhez.

Összességében viszont az Office 365 Home az évi 30 ezres árral elég jó értéknek tűnik, összehasonlítva az Office 365 Personal csomaggal, amelyet egy felhasználó évi 21 ezer forintért vehet igénybe, amiért cserébe továbbra is csak 1 terabájtos OneDrive tárhelyet kap. Az árak a bejelentett módosításokkal is változatlanok maradnak. A közlemény viszont kizárólag a Home és a Personal előfizetőire vonatkozik, de nem érinti az Office 365 for Students felhasználóit.

Az Office 365 előfizetéseket mostantól pedig már nem az Office.com/MyAccount oldalon, hanem a Microsoft Account portálon keresztül lehet kezelni a közlemény szerint. A jelenlegi előfizetőknek a változásokhoz nem kell tenni semmit. A Home csomagot pedig a vállalat a Microsoft Family szolgáltatásba az eddiginél jobban integrálja, úgyhogy az előfizetés automatikusan megosztható a családtagként beállított felhasználókkal.