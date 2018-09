Két nyelvről szólnak a szeptemberi meetupjaink

Kotlin+Android: új barátok a kocsmában

Az őszi meetup-sorozatot szeptember 11-én nyitjuk Kotlin+Android témában. Hagyományos, hogy augusztus-szeptemberre megérkezik az Android legfrissebb kiadása, ez idén sem történt másképp, néhány hete hivatalosan is elérhető az Android 9.0 Pie stabil verziója. A friss rendszer persze még nagyon kevés telefonon fut a gyakorlatban, a fejlesztőknek azonban már kötelező barátkozni az új verzióval.

Néhány évnyi stagnálás után ugyanis a Google a rendszer alapjaihoz kezdett újra hozzányúlni, a Pie néhány nagyon fontos új funkciót hoz - de azt is alaposan átrajzolja, ahogy Androidra fejlesztünk. Az egyik legfontosabb újdonság, hogy mára a Kotlin, a "Java-csak-jobb" nyelv teljes jogú programozási nyelv lett a platformon (a Java mellett), így natív alkalmazások mellé már erősen ajánlott. De emellett jelentősen átalakul a rendszer energiamenedzsmentje is, az adatvédelmi alapok, a sort folytathatnánk.

Az újdonságoknak egy teljes meetupot szentelünk, előbb legendás (és visszatérő) előadónk, Ekler Péter (AutSoft, BME VIK AUT) mesél az Android Pie legfontosabb újdonságairól, majd a Kotlin hazai zászlóvivője, Arold Ádám (SSP) tér vissza, ezúttal a Kotlin stdlib nyalánkságaival. Kotlinnal folytatjuk, az új 1.3-as verzióról beszél majd Balogh Tamás és Braun Márton (AutSoft) is. Végül egy érdekes témával zárjuk, az RxJava és a Data Binding közé építhető "pontonhíddal", Polacsek Attila (Supercharge) előadásában.

JavaScript: rút kiskacsából hattyú?

A JavaScript, mint programozási nyelv, az elmúlt években futott be igazán - talán mondhatjuk, hogy most van a csúcson, és könnyen elképzelhető, hogy meg is marad itt. Visszaverte a "webes nyelv" címért indított támadást a Google-féle Dart oldaláról, és elkezdett terjedni más, eddig idegennek számító területeken is, megvetette a lábát a backenden a Node.js segítségével és a natív mobilos alkalmazásoknál is egyre komolyabban számolni kell vele - lásd React Native.

A JavaScript (vagy hivatalosabb nevén ECMAScript) lendületét annak köszönheti, hogy a legsötétebb években meg tudott újulni, így lenézett script-nyelvből egy, az "igazi programozók" által is komoly(abban) vehető nyelvvé tudott válni. A JavaScript fejlődésében érdekelt cégek, a Google-től a Microsoftig összefogtak és az ES6-ES2016-ES2017-ES2018 kiadássorozattal modernizálták a nyelvet. Ebből a teljes ökoszisztéma profitált, a JavaScript pedig belátható időre az egyik legfontosabb nyelvvé vált.

A nyelv különlegessége, hogy önmagában meglehetősen szerény képességű, erejét az egészen változatos keretrendszerek sokaságából meríti - sokkal inkább, mint más programozási nyelvek. E keretrendszerek, az Angular, a React (és React Native), a Node.js és szó szerint sok ezer más framework más-más platformokra, más-más feladatokra specializálják a JavaScriptet. Ez egyébként az ökoszisztéma egyik problémája is: a nyelv közös, de a frameworkök sokszor annyira különbözőek, hogy a programozói tudás nem vihető át ezek között - de legalábbis nem könnyedén.

A szeptember 12-i meetupunkon ezzel a nyelvvel foglalkozunk, Szabolcsi-Tóth Szabolcs (IBM) a fent már említett evolúciót mutatja be, Czibik Péter (RisingStack) pedig a full-stack (tehát frontend+backend) fejlesztés előnyeit és hátrányait. Egy viszonylag új funkcióval, az ES6-tal érkező modulokkal és az import képességgel folytatja Séra Bálint (ikontent), aki be is mutatja, hogy milyen új lehetőségeket nyit meg ez a gyakorlatban. Végül Miklós Bertalan (RisingStack) a UX-trendek és a JavaScript közös fejlődését vázolja, a PWA-k, a push-üzenetek és egyéb finomságok kapcsán.

A két meetup (szeptember 11. és 12.) helyszíne tehát továbbra is az ismert-szeretett AnKert, a kapunyitás időpontja pedig 17:00. Ahogy az lenni szokott, az előadások után mindenkit várunk egy kötetlen sörözésre-fröccsözésre, ahol az előadókkal is lehetőség lesz megvitatni a rendezvényen hallottakat. A belépés ingyenes, de most is regisztrációhoz kötött!

Tovább is van: képezd magad!

A fentiekből világosan látszik, miért tartjuk mindkét témakört nagyon érdekesnek és fontosnak. Ezt a logikát követve pedig úgy határoztunk, hogy mindkét témában képzést is indítunk - október 8-tól a júniusi Kotlin-alapú Android fejlesztői képzésünk második, ezúttal haladóbb része rajtol 30 órányi tananyaggal, október 9-én pedig a full-stack JavaScript-képzés indul, 36 órában.