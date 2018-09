A magyar webshopokba is megérkezett a Google Pay

Magyarországra is jön a Google Pay, igaz egyelőre még csak az online fizetéseknél. A Google fizetési megoldásait összefogó Pay támogatását először a Big Fish Payment Gateway vezeti be - pontosabban vezette be, az ugyanis már szeptembertől elérhető az online kereskedők számára. A hazai Google Pay első körben a Global Payments fizetési szolgáltató megoldását használó kereskedők számára vált elérhetővé külön integráció nélkül, az ő webshopjaikban vagy egyéb felületeiken a megoldás szeptember 1-gyel élesedett is.

A Google Pay a keresőóriás ernyőbrandje fizetési szolgáltatásainak összefogására, amelyek az elmúlt évek során erősen fragmentálttá váltak. A Pay-t a cég idén januárban jelentette be, és kapásból be is húzta alá a Walletet, Android Pay-t és a webes fizetést is, azóta pedig a szolgáltatás ismerősök közötti pénzküldéssel és digitális jegytárolással is bővült, egyre inkább teljes értékű digitális tárcává hízva. Ennek a tárcának az egyik zsebét kezdhetik most használni a hazai felhasználók is bizonyos webshopokban.

Az online boltok felületén elég a megjelenő Google Pay opciót választani, ha pedig a felhasználó a böngészőben be van jelentkezve Google fiókjába, nincs is szükség külön azonosításra, a felületen rögtön meg is jelennek az ott tárolt kártyái, de új kártya hozzáadására is lehetőség van. Ha az adott böngészőben a felhasználó nincs bejelentkezve a felület feldob egy bejelentkezési ablakot az autentikációhoz.

A folyamat tehát kifejezetten kényelmes, és a kereskedők számára is sok előnye van: ilyen a széles nemzetközi elérés, továbbá a nagyobb biztonság mindkét fél számára, miután a fizetés során a felhasználó nem visz be kártyaadatot, emellett a csalás esélye is csökken, miután csak a Google által korábban már hitelesített kártyák használhatók a fizetéshez. A kereskedők a hagyományos kártyaelfogadás mellett, valamint önálló megoldásként is kínálhatják a Google Pay-t, illetve a fizetőoldal részleges testreszabására is lehetőségük van, logóval és saját színsémával, a felület továbbá 22 nyelven érhető el. A Big Fish szerint jelenleg HUF és EUR devizanemek érhetők el a rendszerben. A Global Payments egyébként tranzakcióalapú árazással dolgozik, a Google Pay-en keresztül indított tranzakciók díjazása pedig megegyezik a kereskedő normál kártyaelfogadói jutalékával. A megoldás a Big Fish Payment Gateway-en keresztül azonnal elérhető.

A Google Pay üzembe helyezése nem igényel külön szakértelmet, lényegében megegyezik a Global Payments kártyaelfogadási megoldásával: a GP WebPay beüzemelése után megjelenik a Google Pay opció, amely egyszerűen bekapcsolható. A Google Pay fizetés a Big Fish demóoldalán már kipróbálható.

Ezzel persze még csak az egyik lábát tette be a Google a hazai fizetési piacra, az olyan megoldások, mint a Google Pay NFC-s fizetési funkciójának érkezése még várat magára. Pedig nem kell olyan messzire menni, hogy használható legyen a megoldás, az többek között már Szlovákiában és Horvátországban is elérhető, illetve várhatóan még idén megjelenik Romániában is. Persze ahhoz, hogy a fizikai boltokban is használható legyen fizetésre a szolgáltatás, a Google-nek a hazai bankokkal is meg kell tudni állapodnia, akik vélhetően nem szívesen adják fel frissen kiépített NFC-s fizetési bázisukat a keresőóriás kedvéért - vagy ha át is engedik a cégnek a felhasználókat, azért bizonyára borsos árat kérnek. Lassan azonban Google körbelövi Magyarországot, és előbb vagy utóbb vélhetően a hazai szereplőkkel is meg tud majd állapodni. Ekkorra jó eséllyel az Apple is szemet vet majd a piacra.

Az online Google Pay használatnak mindenesetre a kereskedők és felhasználók is örülhetnek, lényegében aki Play Store-on vásárláshoz tárolt már el bankkártyát a Google felületén annak megoldást támogató webshopokban nem kell többé kártyaadatokat bepötyögnie, a fizetéshez elég lesz egy Google-bejelentkezés.