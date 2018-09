A Mastercardtól vett tranzakciós adatokat a Google

Titkos megállapodást kötött, és ügyféladatokat cserélt a Google és a Mastercard az Egyesült Államokban a Bloomberg értesülései szerint. A lap arról számolt be, hogy a keresőóriás az elmúlt év során egy új eszközt bocsátott hirdetői rendelkezésére, amellyel követhették, hogy online reklámjaik vezettek-e vásárláshoz fizikai boltokban - ehhez pedig a tranzakcióadatokat a vállalat a Mastercardtól vásárolta meg. Az online hirdetések és a bolti vásárlásokra vonatkozó adatok összekötését a cégek nem közölték a felhasználókkal.

A Bloomberg forrásai szerint "több millió dollárt" fizetett a Google a Mastercardnak az információkért, továbbá felmerült a kapcsolódó hirdetésbevételek megosztása is - noha a Google később tagadta, hogy bevételmegosztásra vonatkozó megállapodás lenne a két cég között. A Store Sales Measurement névre hallgató szolgáltatást a Google tavaly tette elérhetővé ügyfelei számára, akkor csak annyit kiemelve, azzal az Egyesült Államok bank- és hitelkártyáinak mintegy 70 százalékára ad rálátást partnereinek hála, noha utóbbiakat a cég nem nevezte meg konkrétan. Eszerint ugyanakkor a cég nem csak a Mastercarddal ápol hasonló kapcsolatot, más kártyatársaságokkal is lehetnek megállapodásai. A MasterCard égisze alatt zajlott egyébként tavaly a kártyás fizetések negyede az Egyesült Államokban.

Az eszköz akkor köti össze a vásárlásokat a fizikai boltokkal, ha a kapcsolódó hirdetésre a bejelentkezett felhasználó a vásárlást megelőző 30 napon belül kattintott, miközben Google fiókjába is be volt jelentkezve. Ekkor a hirdetőknek szánt jelentésben a Google az "offline bevételek" között sorolja az adott tranzakciókat - amelyek adatait a Mastercardtól vásárolt adathalomból nyeri ki.

De legalább anonim

Noha a Mastercarddal való együttműködésről a Google nem beszélt, a hirdetőknek szánt elemzőeszköz kapcsán igyekezett hangsúlyozni, hogy abban egy új, "double-blind" titkosítást alkalmaz, amelynek hála egyik fél sem képes beazonosítani, hogy az egyes vásárlások személyesen kihez tartoznak. A cég azt is kiemelte, nem fér hozzá semmilyen személyes adathoz a bank- vagy hitelkártyák kapcsán, továbbá partnereivel sem osztja meg a felhasználók adatait. A cég szóvivője azt is hozzátette, az Internetes és alkalmazástevékenységek opció lekapcsolásával mindenkinek lehetősége van leállítani a hirdetésekhez kapcsolódó követést. Ez az opció persze értelemszerűen nem sokat ér, ha a felhasználókkal a cég nem is közli, hogy hogyan és milyen adataikat gyűjti be - vagy épp veszi meg - és használja fel.

A Mastercard szóvivője az ügy kapcsán a Bloombergnek szintén kitérően fogalmazott, mondván a cég jellemzően megosztja a tranzakciós trendeket a kereskedőkkel, hogy azok könnyebben mérhessék hirdetési kampányaik hatékonyságát, ugyanakkor személyes adatokat itt sem szolgálnak ki.

A Google megoldásával anonimizáltan követhető, hogy mely online reklámmegtekintést követett vásárlás valamelyik fizikai boltban, ami értékes plusz adat a hirdetők számára. A szolgáltatás ugyanakkor még nem érhető el széles körben a Google szerint, azt a cég néhány kiválasztott hirdetővel teszteli. A cég szóvivője továbbá azt is kiemelte, hogy a megoldást kifejezetten a kiskereskedőknek szánja, a gyártóknak nem teszi elérhetővé. Miután a vásárlók offline viselkedését jóval körülményesebb nyomon követni a hirdetők számára, sokan bizonyára kapva kapnak az alkalmon, amelyet a Google az új eszközzel kínál, a keresőóriásnak pedig ez értelemszerűen remek üzleti lehetőséget jelent.

Hasonló szolgáltatást egyébként már bő négy éve kínál a vállalat: a hirdetőknek lehetőségük van követni a Google helyelőzményein keresztül, hogy akik rákattintottak egy-egy reklámra, meglátogatták-e később az adott boltot - itt persze nem derül ki, hogy az adott felhasználó aztán vásárolt-e valamit az üzletben, szemben a most felszínre került, vitatott megoldással. A szolgáltatás hatékonyságát illusztrálja, hogy a keresőóriás egy meg nem nevezett ügyfele 5,7 dollár bevételt könyvelt el minden a Google-nél marketingcélokra elköltött dollár után - ez az összeg az új eszközzel egészen 10,6 dollárig ugrott.

Az ugyanakor, hogy a felhasználókat a vállalat nem tájékoztatta az adatok ilyen módú felhasználásáról erősen megkérdőjelezhető gyakorlat, amelynek kapcsán az amerikai EPIC (Electronic Privacy Information Center) felhasználói érdekképviseleti csoport már az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottsághoz (FTC) is fordult panasszal.

A kártyatársaság sem látja a vásárlás részleteit

Az ügy kapcsán mi is megkerestük a Mastercardot, a cég pedig válaszában hangsúlyozta, a kártyahasználat során nem ismeri az egyes árucikkeket, amelyeket a vásárló a kosarába tesz, sem a fizikai, sem pedig a digitális vásárlás során, a tranzakció feldolgozásakor csak a kereskedő nevét és a vásárlás teljes összegét látja. A cég saját médiamérési szolgáltatása is ezekre az adatokra támaszkodik, a kereskedők és az általuk megjelölt szolgáltatók számára a reklámkampányaik hatékonyságának mérésére: a kereskedők tájékoztatást adnak hirdetési kampányukról, például a kezdő és befejező dátumról, a Mastercard pedig értékeli és megosztja velük a kártyás költési tendenciákat a megjelölt időszakban.

A cég kiemelte továbbá, hogy a médiamérési szolgáltatással az ügyfeleknek kizárólag trendeket mutat meg, aggregált és anonim adatok alapján, mint a kereskedő átlagos kosárértéke és értékesítési mennyisége, nem ad ki tehát egyedi tranzakcióról szóló vagy személyes adatot, vagy olyan információt amely lehetővé teszi egy vásárló nyomon követését vagy növelné a hirdetések hatékonyságát egyes felhasználókkal kapcsolatban.

A Google mindenesetre arról egyelőre nem beszélt, hogy a vásárlások offline követéséről miért nem tájékoztatta a felhasználókat, mindenesetre a cég "Tevékenységvezérlők" oldalán az említett Internetes és alkalmazástevékenységek lekapcsolásával lehetőség van leállítani az online és offline követést is.