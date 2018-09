Ismét ár-érték bajnok telefont mutatott a Honor

Mindjárt két új okostelefonnal is előrukkolt az idei IFA-n a Honor, a Huawei fiatalokat célzó, ár-érték arányra gyúró almárkája: a berlini rendezvényen a Honor Play és a Honor Magic 2 modellekről is lehullt a lepel. Noha külsőre egyértelműen a Magic 2 modell az izgalmasabb, utóbbi kapcsán egyelőre nem árult el sok részletet a cég - ha pedig az árcédulát is a telefon mellé tesszük, a fejek vélhetően gyorsan a Honor Play felé fordulnak.

A Play-t a cég, ahogy arra a telefon neve is utal, játékosoknak szánja: a készülékben ennek megfelelően a cég csúcshardvere muzsikál, egy tekintélyes, 6,3 hüvelykes kijelző mögött. Utóbbi egy leheletnyivel még a manapság megszokott, hosszúkás paneleknél is elnyújtottabb lett, 19,5:9-es képaránnyal. A tetején bevágást vagy notch-ot viselő IPS kijelző felbontása 1080x2340, ami 409 PPI pixelsűrűségre elég. A telefont egy Kirin 970 chip hajtja, négy 2,4 gigahertzre tekert Cortex-A73 és négy 1,8 gigahertzes Cortex-A53 maggal, akárcsak a Huawei Mate 10 Prót vagy a tavasszal megjelent Huawei P20 Prót - egy Mali-G72 MP12 GPU társaságában. A belső tárhely mérete 64 gigabájt, ez microSD kártyával bővíthető, a telefonban továbbá 4 gigabájt RAM is helyet kapott.

Szoftveres hátszél a játékosoknak

A játékélményre a vállalat a bőkezűen mért hardver mellett a GPU Turbo funkcióval is rátenne egy lapáttal. Ez a megoldás nem Honor Play-exkluzív, szoftverfrissítéssel több Huawei csúcsmodellre is eljut, mint az említett Mate 10 vagy P20 Pro - de a GSMArena értesülései szerint a funkciót lényegében minden Kirin 960 és 970 chippel szerelt modell megkapja majd.

A GPU Turbo az Android grafikus API-k és a GPU driverek közé hivatott beékelődni, kvázi plusz optimalizációs rétegként. A megoldás a GPU erőforrásainak jobb kihasználását segíti azáltal, hogy a renderelésre váró képkockákban megkeresi azokat az elemeket, amelyek nem változtak a korábban megjelenített képkockákhoz képest, és jelzi a GPU felé, hogy azokat nem kell minden frame-en újra létrehozni, jelentős erőforrásokat spórolva meg a grafikus feldolgozó részéről. Ha például egy játékban a karakter egy mezőn egy helyben áll, adott esetben elég lehet csak a szélben mozgó füvet újrarenderelni minden képkockához, az eget, netán a háttérben húzódó hegyeket nem kell. A megoldással nem csak a GPU-s terhelés vehető vissza, de azon keresztül a játékok jellemzően tekintélyes akkuéhsége is csökkenthető, javítva a készülékek üzemidejét.

A funkció bejelentésekor a Huawei arról beszélt, az akár 60 százalékkal feltornázhatja a GPU hatékonyságát, a fogyasztást pedig 30 százalékkal csökkentheti. Mindez persze nem valósul meg varázsütésre minden játék vagy app esetében, a fejlesztőknek hozzá kell igazítaniuk alkalmazásaikat a GPU Turbóhoz, hogy ki tudják használni annak előnyeit. Az első tesztek szerint egyébként a GPU Turbo nem is annyira a másodpercenként megjelenített maximális képkockaszámot tolja fel, sokkal inkább az FPS értékek hirtelen zuhanásait gyomlálja ki, érezhetően simább, konzisztensebb játékélményt nyújtva, jobb akkus üzemidő mellett. A támogatáshoz a Huawei API-t is biztosít - érdekes lesz megfigyelni, hogy a funkcióra mennyire figyelnek majd oda a játékfejlesztők a későbbiekben, jelenleg ugyanis csak egy-két cím támogatja, köztük az androidos PUBG.

De visszakanyarodva a telefonhoz: annak alumínium hátlapján egy függőlegesen rendezett kamerapárost találunk, amely egy 16 és egy 2 megapixeles szenzorból áll, előlapján pedig egy 16 megapixeles kamera figyel. Az akku kapacitása 3750 mAh, amely főként a GPU Turbo optimalizációjával, a játékokhoz is ígéretes üzemidőt vetít előre. A Honor Play talán legvonzóbb paramétere azonban az ár, a csúcsmodellekből ismerős hardver ugyanis hazánkban bruttó 120 ezer forintos listaáron lesz kapható, ezzel pedig jó eséllyel pályázhat az aktuális ár-érték bajnoki övre. A Honor Play-ből Player Edition kiadás is elérhető lesz, ennél a cég a telefon piros vagy fekete hátlapján áramkörökre emlékeztető mintákat rajzolt.

Rejtélyes csúcs-Honor, "teli" kijelzővel

Sajnos a másik új Honor modellről, a Magic 2-ről a vállalat nem beszélt részletesen, még ha fel is villantotta a telefont a színpadon. A készülékben egyértelműen annak FullView fantázianevű kijelzője a legfeltűnőbb: a panel gyakorlatilag teljesen kitölti a telefon előlapját, azon ráadásul a közönséget megosztó dizájnelem, notch sem található. Az előlapi kamerának egy kicsúsztatható panel ad otthont, noha az egyelőre nem világos, hogy ezen található a hátlapi szenzor is, vagy azt a cég simán a hátoldalon helyezi el. Ahogy a szemfülesebbek már bizonyára kiszúrták, a Magic 2 kísértetiesen hasonlít az Oppo Find X-re, amelyben ugyancsak kicsúsztatható kamerákat találunk - noha ezen a ponton, mikor a telefon már ténylegesen csak egy nagy kijelző, valóban nehéz megkülönböztetni egymástól a termékeket. Az egzotikus külső mellett a Magic 2 fontos erőssége, hogy már a Huawei legújab, épp a napokban bejelentett Kirin 980 chipjével érkezik majd. Pontos megjelenési dátumot a cég nem közölt, a telefon mindenesetre valószínűleg még idén várható.