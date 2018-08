Úton vannak hazánkba a Samsung 8K televíziói

A Berlinben zajló IFA apropóján mutatta be Q900R 8K televízió szériáját a Samsung. A három méretben piacra kerülű sorozat QLED paneljei 7680×4320 felbontásra képesek rendkívül magas, akár 4000 nites csúcs fényerő mellett. Utóbbinak hála természetesen a HDR (High Dynamic Range) is megjelenítés is működik, vagyis a készülék jóformán minden ma divatos megjelenítési szabvány támogat. Emellett 65, 75, illetve 85 hüvelykes képátlóval megjelenő szériát a kor mindenre rásüthető buzzwordjével is meghintette a Samsung, amely állítása szerint a televíziók "mesterséges intelligenciával (AI)" skálázzák fel a 8K-nál kisebb felbontású anyagokat. Utóbbira szükség is van, hiszen nemhogy hazánkban, de még Európába sem nagyon találni natív 8K felbontású csatornákat, így egy jó darabig még igencsak nehéz lesz kiaknázni a televíziókban rejlő teljes potenciált.

A gyártó közleménye szerint a Q900R 8K mesterséges intelligencián alapuló felskálázási technológia a Samsung saját fejlesztésű megoldása, amely az eredeti képforrástól függetlenül "prémium 8K minőségű képet" jelenít meg. A felhasználók streaming szolgáltatón, set-top boxon, HDMI kábel, illetve USB csatlakozó segítségével vagy akár mobiltelefonjuk kivetítésével is nézhetnek tartalmakat, a Quantum Processor 8K képes felismerni és 8K minőségre optimalizálni ezeket. „A Samsung az évek során azon dolgozott, hogy a prémium képminőség tekintetében előmozdítsa az iparág fejlődését. A 8K AI felskálázási technológiával felszerelt QLED 8K TV szerves része a kijelzőkről alkotott jövőképünknek – mondta el Jongsuk Chu, a Samsung Electronics Kijelzők üzletágának alelnöke.

Nem csoda, hogy a vállalat igyekszik erősen hangsúlyozni technológiáját, egyelőre ugyanis csak nagyítóval találni natív 8K tartalmakat, a felbontást még a kijelzőcsatoló szempontjából igen fejlett modernebb PC-k is csak a DisplayPort 1.4-en tudják (vagy inkább tudnák). A televízióknál elterjedt HDMI csatolóból a szabvány 2.1-es verziója szükséges a 7680×4320-as felbontáshoz, amelyet egyelőre ugyancsak kevés termék támogat. Televízióadás szempontjából sem rózsás a kép, első 8K-s műsorszórás apropóját a 2020-as tokiói nyári olimpia adhatja majd, amelyet a japán NHK közszolgálati műsorszolgáltató a szóban forgó felbontásban sugároz majd 22.2 csatornás hangzás mellett. A televízió jelenleg épp a sugárzási mód tesztelésén dolgozik, amire a most zajló téli olimpiai játékok lehetőségét használja ki.

A 8K műsorkészítés akadályai mögött egyébként prózai okok állnak. A 8K felbontásra képes kamerák választéka ugyanis egyelőre igencsak szűkös, az elérhető termékek pedig több tízezer dollárba kerülnek. Emellett az utómunka sem triviális, hisz a rögzített mozgóképeknél a 4K felbontás pixelszámának négyszeresével kell dolgozni, amelyhez kézenfekvő módon a jelenlegi sztenderd erőforrások többszörösére van szükség.