Egy tucat bejelentéssel indult az idei VMworld

Frissült a VMware Cloud on AWS, amelynek hála immár pontosan specifikálni lehet a különféle alkalmazásokhoz, például az Oracle vagy Microsoft adatbázisokhoz rendelt processzormagok számát, csökkentve a szoftverek olykor rendkívül magas licencdíját. További újítás, hogy a VMware NSX Hybrid Connect (a korábbi Hybrid Cloud Extension), illetve az abban található vMotion és vSphere Replication technológiák segítségével könnyen, egyszerűen átmozgatható a komplett adatközpont, illetve az abban található akár több ezer virtuális gép anélkül, hogy a kiszolgálás leállna.

Ugyancsak ide kapcsolódik, hogy az EC2 R5.metal VMware Cloud instance mostantól VMware vSAN-nal szerelt Elastic Block Storage-okon is működhet, amelynek köszönhetően 15 és 35 terabájt között skálázható a hostok tárkapacitása. Ezzel párhuzamosan bővül a szolgáltatás lefedettsége, a Sydney-ben felállított adatközpontnak hála már az APAC régióban is elérhető a VMware Cloud on AWS.

Leginkább a DevOpsot célozza a friss VMware Cloud Services, amely az automatizált deployment lehetőségeit hivatott bővíteni, könnyíteni. A VMware multi-cloud provisioning szolgáltatásként aposztrofált Cloud Assembly szolgáltatással VMware Cloud on AWS-en, natív AWS-en, Microsoft Azure-ön, vagy egyéb más publikus felhőszolgáltatáson lehet YAML scriptek, API hívások, grafikus felület, vagy CLI panel segítségével építeni, futtatni, illetve optimálisan konfigurálni virtuális gépeket.

A VMware Service Brokerrel részben a különféle policy-k (access, lease, resource stb.) alapján kategorizált VM-ek template-jei menedzselhetőek, vezérelhetőek, illetve szabályozhatóak. Végül, de nem utolsó sorban a VMware Code Stream egy folytonos delivery szolgáltatás. Segítségével például Gittel, Jenkinsszel, Kubernetessel lehet automatizálni a folyamatot, amelyhez beépített template-ek nyújthatnak segítséget.

A VMware Secure State már az adminisztrátorok munkáját hivatott megkönnyíteni. Az egyelőre béta státuszban elérhető szolgáltatás képes jelezni félrekonfigurálásokat, vagy a biztonsági problémákat a virtuális gépeken belül. A Secure State valós időben figyeli a rendszer, illetve az abban történt különféle változásokat, bármilyen gyanús együttállás érzékelése esetében pedig riasztást küld az üzemeltető(k)nek. Ezzel párhuzamosan fejlődött a Wavefront infrastruktúra monitorozó, amely egyetlen összefüggő környezetben immár akár 100 000 konténer különféle paramétereit is képes összefogni és átláthatóan kirajzolni.

Kifejezetten windowsos környezethez készült a Workspace ONE Intelligence asszisztens. Az ugyancsak felhő-alapú fejlesztés automatizációt és analitikát nyújt a komplett nagyvállalati munkaállomásos rendszerbe. Segítségével többek között egyszerűen patchelhetőek a kliensek, vagy módosítható azok csoportházirendje. Ugyancsak újítás, hogy a Microsoft System Center Configuration Management kollekciója és az alkalmazások automatizáltan migrálhatóak a Workspace ONE Intelligence-be. Utóbbihoz kapcsolható Workspace ONE Trust Network, amely a VMware egyes partnereitől (pl. Carbon Black, Netskope, Lookout) begyűjtött valós idejű információk alapján igyekszik még a "becsapódás" előtt jelezni a várható malware támadásokat.

vSphere Platinum márkanév alatt érkezik vSphere 6.7 Update 1 és VMware AppDefense kombinációjából született termék. Utóbbi a Shielded VM-hez hasonló, ennek hála ugyanis kvázi biztosítható, hogy a virtuális gép kizárólag hitelesített szoftvert futtasson. A megoldás erős védelmet nyújthat a különféle, a VM indulásakor betöltődő rootkitek, bootkitek, valamint kernelszintű malware-ek ellen egyaránt. A szolgáltatás a VMware felhős backendjén nyugszik, amely valós időbe szkenneli az operációs rendszer és az alkalmazások viselkedését, szokatlan értékek (pl. a korábbinál hosszabb vagy rövidebb betöltési idő) esetében pedig azonnal jelez.

Ugyancsak friss az imént említett vSphere 6.7 Update 1, amelynek felhasználó felülete immár teljesen HTML5-alapú, amelynek hála többé nem szükséges a biztonsági hibáktól hemzsegő Adobe Flash telepítése. A frissítés továbbá támogatja a Nvidia Quadro vDWS vGPU-kat alkalmazó VM-ek migrálását, amelynek segítéségével a karbantartás idejére a kliensek áthelyezhetőek egy kompatibilis hostra. Ezzel párhuzamosan érkezett az egyelőre béta állapotú vSAN 6.7 Update 1, ami az ígéret szerint többek között csökkenti a karbantartási időt, illetve gyorsítja a hiperkonvergens klaszterek felállását. Végül, de nem utolsó sorban a vRealize Operations 7.0, illetve a vRealize Automation 7.5 is befutott, utóbbi új felhasználó felületet, valamint simán működést ígér AWS-sel és Azure-rel.