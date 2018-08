Nem csak késve, de horror áron is érkeznek az Nvidia óriásmonitorai

Számottevő késéssel, csupán a jövő év első negyedévében kerülnek piacra az Nvidia által megálmodott, a játékosok minden igényét kielégítő BFGD (Big Format Gaming Display) kijelzők. A "nagyformátumú gamer kijelzők" az eredeti tervek szerint még nyáron megjelentek volna, azonban a chiptervező Gamescomon bemutatott prezentációja alapján végül csak valamikor 2019 első hónapjaiban válhatnak elérhetővé. Mindez az Nvidia, illetve a kijelző elkészítéséhez választott három partner, az Acer, az Asus, valamint a HP számára egyaránt rossz hír, hisz ily módon a termékekkel nem tudják meglovagolni az ünnepi szezon megugró keresletét. A várható árcédulák fényében ugyanakkor valószínűleg így sem lett volna kirobbanó igény a kijelzőkre, amelyeket friss hírek szerint horror áron, 4000-5000 euró környékén kerülhetnek majd piacra.

A módosított megjelenés egyben azt is jelenti, hogy a BFGD monitorok csak bejelentést követő több mint egy évet követően jelenhetnek meg. Az Nvidia ugyanis még az idei CES-en, január elején leplezte le a játékokosnak szóló szupermonitorokat - pontosabban azok koncepcióját. A cég a már említett három gyártóval együttműködve tisztelet parancsoló, 65 hüvelykes kijelzők piacra dobását tűzte ki célul, amellyel mindjárt új termékkategóriát is teremtene. Az eszközökben az Nvidia és az AU Optronics által közösen fejlesztett 4K felbontású, 120 hertzes frissítéssel dolgozó panelek kerülnek, természetesen Nvidia G-Sync, illetve HDR támogatás mellett.

Utóbbinál szintén magasra célzott az Nvidia, az ígéret szerint ugyanis a kijelzőpanel rendkívül magas fényerőt produkál majd, az ugyanis megfelel a VESA által szabványosított legmagasabb DisplayHDR 1000 fokozatának. A számozás a nitben mért, megfelelően magas fényerőre utal, amely a HDR megjelenítés egyik fő kritériuma. Ennek technikai megvalósításáról egyelőre nincs hír, de vélhetően local dimminggel, tehát az egymástól függetlenül vezérelhető világítási zónákkal ugorja meg a szintet az AU Optronics. Korábbi hírek szerint a játékokhoz szánt monitoroktól elvárható módon ultra-alacsony késleltetés sem hiányzik majd, ám konkrét értéket egyelőre nem közölt az Nvidia.

Végül, de nem utolsó sorban okosfunkciókból sem lesz hiány, ehhez nemes egyszerűséggel az Nvidia Shield TV hardverét integrálta a képernyőkbe a cég (ennek pontos specifikációit ugyancsak homály fedi). Az eddig külön eszközként elérhető készülék így a HP, Acer és Asus BFGD kijelzőiben beépítve megtalálható, így külön PC vagy egyéb eszköz csatlakoztatása nélkül nézhető rajta egy sor streaming szolgáltatás, az HBO-tól, a YouTube-on át, a Netflixig, valamint az androidos játékpaletta mellett a fentebb említett shieldes GeForce Now is használható rajta. Hab a tortán, hogy az eszközökre a Google virtuális asszisztens is jelen lesz.

Bár az Nvidia jóformán a létező összes paramétert a maximumra csavarta, illetve az extrák sem maradtak ki, ám ennek ellenére sem tekinthető borítékolhatónak a siker. A már említett 4000-5000 eurós ár ugyanis rendkívül magas, ennek nagyjából a feléért lehet kapni hasonló képátlójú, a piac abszolút csúcsát képviselő OLED TV-t. A nagyjából 100 százalékos felárért G-Syncet, illetve alacsonyabb késleltetés ígér az Nvidia, amely vélhetően múlt héten bejelentett GeForce RTX kártyáival próbálja majd vonzóbbá tenni a méregdrága óriásmonitorokat.