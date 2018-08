Már 7 milliárd dolláros értékelésnél tart a Slack

Megerősítette a Slack, hogy újabban 427 millió dolláros befektetést vont be a Dragoneer Investment Group és a General Atlantic vezetésével - tudta meg a TechCrunch. Ez az eddigi legnagyobb értékű tőkebevonása a cég életében, amely a a 2009 eleji magvető fázistól kezdve eddig összesen nagyjából 840 millió dollárt kapott. Egyúttal a befektetési körben 7 milliárd dollárban állapították meg a cég értékét, ami elég nagy előrelépésnek számít ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt még csak 5 milliárd dollárra rúgott ez az összeg. Ebből is látszik, hogy a Slack növekedése folyamatos az elmúlt időszakban is, annak ellenére, hogy egyre több versenytárssal rendelkezik a kommunikációs-kollaborációs eszközök piacán.

A szolgáltatás a májusi adatok szerint 8 millió napi aktív felhasználót számlál, akik közül 3 millió fizet a megoldásért, vagyis az előfizetők száma megduplázódott egy év alatt. A Slack már tavaly azt állította, hogy 1 milliárd dollár körüli éves bevétellel rendelkezik, és közel áll a nyereségességhez. Tehát a napi működéshez már nem feltétlen lenne szükség az újabb és újabb befektetésre, de a cégnek közben folyamatosan növekedni kell a konkurensek miatt, esetleg kisebb cégek felvásárlásával. Legutóbb a vállalat és az Atlassiannal kötött stratégiai megállapodást, melynek keretében a Slack megkapta a Stride és a Hipchat tulajdonjogát, miközben befektetést is kapott volt konkurensétől. Az Atlassian teljes csapata áttér a Slack használatára, és a cég kínálatba tartozó többi termékkel (Trello, Jira, Clonfluence, BitBucket) is elkezdték kiépíteni a mélyebb integrációt.

A vállalati funkciópaletta szélesítése egyébként is a Slack fókuszterületnek számított az elmúlt nagyjából másfél évben, mikor elindult a nagyvállalatoknak szánt verzió. Azóta megjelent a rendszerben az Enterprise Mobility Management támogatás, a dolgozóadatbázis-kezelés vagy éppen a testreszabható állapotjelzőket tartalmazó admin funkciók. Mára a Slacket összesen 500 ezer szervezet és 70 ezer olyan csapat használja, akik fizetnek is a megoldásért, mint például az eBay, az IBM, a 21st Century Fox és a Fortune 100 cégek 65 százaléka.

Ehhez képest viszont a Microsoft Teams 200 ezer előfizető szervezetről számolt be év elején, amellyel határozottan előbb jár a Slack fizetős vállalati felhasználóihoz képest. Ráadásul a Teams korábban csak a cégekre koncentrált az Office 365 előfizetésen belül adott csevegős szolgáltatással, de nemrég elindította a teljesen ingyenes változatot, amellyel egyértelműen a Slacknek szeretne konkurenciát állítani. A Facebook Workplace-ről nincs túl sok nyilvános adat, de például a 2,2 millió dolgozóval rendelkező Walmart biztosan az ügyfelei közé tartozik.

Korábban a Slack vezérigazgatója kifejtette, hogy szeretné függetlenként megtartani a céget, ezért is kezdett a vállalati fejlesztésekbe, de ez még változhat. Úgy tűnik, hogy az Amazon 9 milliárd dolláros ajánlata végül nem érte el a célját, de a Slack iránt érdeklődött már az iparági források szerint a Microsoft, a Google és a Salesforce is. Annak ellenére, hogy a felsorolt vállalatoknak van saját üzenetküldő megoldása, a Slack 8 milliós felhasználói bázisa és kiterjedt integrációkkal rendelkező platformja más szolgáltatásoknak is segíteni a növekedést. Úgyhogy a mostani befektetéssel a Slack valószínűleg szeretné feljebb tornázni saját értékét, illetve piaci szerepét.