Lassan kimúlik az alkalmazásbolt a 8.x-es Windowsokon

Közzétette a Microsoft, hogy az UWP-korszak előtti, de már a Windows Store-hoz készített alkalmazások támogatását milyen ütemterv szerint fogja a jövőben korlátozni. A tegnap közzétett blogbejegyzés szerint összesen három lépcsőben, 2018, 2019 illetve majd 2023 folyamán kerülnek limitációk a rendszerbe.

Az értesítés szerint az első fontos mérföldkő 2018 október vége, 31-től ugyanis a Microsoft nem fogad már új alkalmazásokat sem Windows Phone 8.x-hez, sem Windows 8 és 8.1-hez. A cég hangsúlyozza, hogy ez nem érinti a Store-ban már fenn lévő alkalmazásokat illetve a frissítéseket, csak a vadonatúj appokat. Ez azt jelenti, hogy október végétől ezekre a platformokra garantáltan nem jelenhetnek meg friss kliensappok még akkor sem, ha a fejlesztők történetesen szeretnék támogatni a rendszert. A korlátozás tehát a fejlesztőket érinti, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nem-UWP-s appokat a rendszer már nem fogadja.

A számottevő kiesést nyilván nem a Windows Phone jelenti, hanem a Windows 8.x, amely együtt (a NetMarketShare szerint) 5,59+1.19 százalékos részesedéssel rendelkezik globálisan - ez a 6,78 százalék magasabb, mint a Linux 2,2 százalékos részesedése, és nincs annyira messze a macOS kombinált 9,02 százalékától sem.

Leépülnek a kliensek

A következő mérföldkő 2019 július elseje lesz, amikor teljesen megszűnik a Windows Phone 8.x eszközök Store-os támogatása, az alkalmazásbolt teljesen megtagadja ezektől az eszközöktől a frissítéseket (és bár a bejegyzés nem említi, vélhetően az új telepítéseket is). Ezzel az eszközök gyakorlatilag a támogatási ciklus végére érnek majd.

Az asztali Windows 8/8.1 esetében ezzel a lépéssel a Microsoft megvárja a támogatási ciklus végét, vagyis 2023-at. A július 1-i időpontig tudnak a Windows 8.x-et futtató felhasználók alkalmazásokat frissíteni, az ehhez szükséges infrastruktúrát ezen a napon kapcsolja le a Microsoft.

Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi két korlátozás a kliensekre (és így a felhasználói oldalra) vonatkozik, a fejlesztők a határidőket követően is publikálhatnak majd frissítéseket a nem-UWP-s alkalmazásokhoz, azok viszont már csak a Windows 10-es (és Windows 10 Mobile-os) gépeken jelennek meg. A Microsoft Store rendszere fogadja viszont a fejlesztőktől a beküldött frissítéseket, ezeket pedig a Windows 10 Mobile-t és az asztali Windows 10-et futtató eszközökre továbbra is elérhetővé teszi majd. Így a régi alkalmazásplatform várhatóan 2023 után is támogatott marad, legalábbis Windows 10 környezetben mindenképp.

A fentiek alapján azért nem meglepetés, a bejegyzés arra ösztönzi a fejlesztőket, hogy meglévő (vagy készülő) alkalmazásaikat UWP-re (Universal Windows Platform, a Windows 10-zel megjelent új generációs API-készlet) portolják.