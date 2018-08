Cisco: hasít minden üzletág

Pazar negyedévet zárt a Cisco, ahogy a nagyvállalatok globálisan elkezdtek bőségesen költeni az infrastruktúra frissítésére. A negyedéves bevétel 12,8 milliárd dollár, ami 6 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest, a profit pedig 2,4 milliárd dollárról 3,8 milliárd dollárig ugrott.

Lássuk hogy teljesítettek a termékvonalak. A cég gerincét adó infrastruktúra-platformok (switching, routing, szerverek) 7,4 milliárdon állnak, ez szép, 7 százalékos növekedésnek felel meg. Ezen belül az elemzői konferenciahíváson elejtette a vezetés, hogy a switching ragyogó negyedét zárt, köszönhetően az új Catalyst 9000-esek és Nexus 9000-esek jó fogadtatásának. Gyengeséget a routing mutatott, az internetszolgáltatók a szokásosnál kevesebb routert vásároltak - a termékkategória fokozatos visszaesése nem most kezdődött, és várhatóan messze még a piac zsugorodásának vége is. Az adatközponti termékeket a szerverek és a HyperFlex húzták kellemes, kétszámjegyű növekedési ütemre.

A második legnagyobb bizniszt a szolgáltatási üzletág jelenti 3,2 milliárdos bevétellel, ez 3 százalékos növekedés. Az alkalmazások és a biztonsági termékek viszont kimondottan jól teljesítenek, és ugyan együtt is csak 2 milliárdot tesznek ki, a növekedési ütem 10 százalék fölötti, ráadásul ezen a nemrég felvásárolt Duo csak növelni fog.

A SaaS-modellre átállás minden nagyvállalati beszállítónál, így a Ciscónál is javában zajlik, a visszatérő bevételek már a teljes bevétel 32 százalékát teszik ki, ez egy százalékpontos növekedés tavalyhoz képest. A szoftverek esetén az előfizetéses modell már a többséget, 56 százalékot jelenti, ez 5 százalékpontos ugrás. A számokban közrejátszik, hogy az új hardvereket, például a Catalyst 9000-et is szoftverelőfizetéssel társítva értékesíti a Cisco, ami szintén a SaaS felé tolja a bevételeket. A cég szerint a változást jól fogadták az ügyfelek, így a jövőben is erre a modellre fog áttérni a cég.

A régiókra is érdemes kitérni, a Cisco bevételi trendjei jól mutatják a makrogazdasági irányokat. A két amerikai kontinens szelíd 6 százalékos emelkedést mutatott, azonosat az EMEA-régióval. Sokkal gyorsabban növekszik viszont az APCJ (Délkelet-Ázsia, Kína és Japán), 12 százalékos ugrással, a hat nagy fejlődő gazdaságot összefogó BRICS+Mexikó pedig látványos 22 százalékot hozott össze.

Ügyfelek bontása is érdekes: a nagyvállalatok szépen vásároltak, 11 százalékkal ugrott meg az innen származó bevétel, míg a kereskedelmi bevétel 9 százalék, a közszféra 1 százalék, az internetszolgáltatók pedig újra növekedést produkáltak, 6 százalékkal. Ez utóbbi jó hír, egy ideje esésben volt ez a szegmens.