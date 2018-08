Szeptemberben érkezik a Nintendo Switch Online

Végéhez közeledik a Nintendo Switch felhasználói számára is az az időszak, amikor nem kellett fizetniük az online játékért, például az Xbox vagy a PlayStation tulajdonosokkal ellentétben - jelzi a GameSpot. Nagyjából egy hónap múlva ugyanis megnyílik a Nintendo Switch Online, amelyen előfizetési díjért lehet hozzájutni az online funkciókhoz , de a szolgáltatás nyilván nem ezzel, hanem más funkciókkal próbálja vonzóvá tenni a lehetőséget. A költségekért cserébe a felhasználók multiplayer módban játszhatnak a felületen, feltölthetik a mentéseiket a felhőbe, így azok például a Switch konzol elvesztésével sem tűnnek el véglegesen, továbbá hozzáférhetnek majd a legújabb NES játékokhoz is.

Az előfizetés egy hónapra 4 dollárba fog kerülni, három hónapra 8 dollárba, egy teljes évre pedig 20 dollárba. Emellett csomagajánlattal is készül a cég, amelynek keretében egy évre 35 dolláros díjért legfeljebb nyolc ember játszhat majd egyszerre online az előfizetett fiókokkal. A tagsággal egyébként az Androidra és iOS-re fejlesztett ingyenes alkalmazást is lehet majd használni, amelyen néhány játék kibővített képességekkel jelenik meg, például a Splatoon 2 játékosok megoszthatják egymással statisztikáik, eszközöket vásárolhatnak, és a hangos chatet is használhatják a kommunikációhoz.

Az online szolgáltatás megjelenésekor az előfizetők 20 klasszikus NES játékhoz férhetnek majd hozzá, valamint ezeknek az online verziójához is. Egyelőre a húszból csak tíz címet sorolt fel a Nintendo, amely szerint a klasszikusok közt lesz a Super Mario Bros., a Donkey Kong vagy a The Legend of Zelda. A kezdeti NES játékok mellett azért a jövőben is lehet majd számítani ajándékokra, mint ahogy például a PlayStation Plus és az Xbox Live Gold esetében az előfizetők minden hónapban egy új játékot tölthetnek le. A Nintendo még további kedvezményeket is ígér, de ezeket még egyelőre nem árulja el.

Azonban a ma még online ingyenesen játszható Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe vagy akár a Diablo 3: The Eternal Collection a Switch Online bevezetésétől kezdve már csak az előfizetés mellett lesz játszható. Ennek előjeleként például a Mario Tennis Aces leírásánál a Nintendo lábjegyzetben megemlíti, hogy egyelőre az online funkciók még ingyenesek, de a Switch Online bevezetésétől kezdve már nem lesznek azok. Arról viszont még nem lehet tudni, hogy például az amúgy is free-to-play Fortnite vagy a Paladins elérhetőek lesznek-e előfizetés nélkül, minden estre ezeknél nem jelenik meg a kitétel a lábjegyzetek közt, ami esetleg bizakodásra ad okot. Valószínűnek tűnik, hogy ezek továbbra is ingyenesek lesznek, de nem lehet majd az extra funkciókat használni, így például a mentéseket feltölteni a felhőbe.

A Nintendo bejelentése szerint az online szolgáltatás szeptember második felében indul, bár konkrét dátumot még mindig nem közölt a cég a megjelenésről. Előfizetni majd a Nintendo eShopban és néhány kiválasztott kereskedő partnernél lehet a megjelenéstől kezdve.