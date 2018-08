Koncentrálódik a hazai webshop-biznisz

Negyedik alkalommal adta ki a GKI Digital a hazai online kiskereskedelem 10 legnagyobb szereplőjének rangsorát az előző évre vonatkozóan. 2017-ben a tíz webáruház nettó 135 milliárd forint forgalmat realizált online értékesítésből, méghozzá 5,5 millió sikeres tranzakción keresztül. Érdemes megemlíteni, hogy a teljes forgalom a GKI februárban közölt Online Kiskereskedelmi Indexe szerint 360 milliárd forint volt, amely csak azokat a magyar nyelvű oldalakat veszi figyelembe, ahol forintos fizetés is lehetséges - ehhez képest az eNET e-kiskereskedelmi kutatása 545 milliárd forintos forgalomról számolt be nyár elején.

2017-ben a 10 legnagyobb webáruház ismét növelni tudta piaci súlyát: forgalmuk 26 százalékos növekedési üteme jelentősen meghaladta a tavalyi évre jellemző átlagos piaci bővülést - teszi hozzá a GKI bejegyzése. A bevételnövekedés mértékében azonban elég nagy eltérés alakult ki a szereplők között a kutatócég szerint, bár konkrét bevételi adatokat az egyes webáruházak vonatkozásában nem árul el a közleményben.

A növekedést főleg a hazai piac első három kereskedője produkálja, méghozzá az Extreme Digital, az eMAG és a MediaMarkt. Ez a hármas a jól megszokott felosztás, ugyanakkor a szereplők között az eddigi legszorosabb eredmény alakult ki. Tehát a dobogós lista ugyan változatlannak látszik a korábbi három év toplistájához viszonyítva, de az eMAG évről-évre közelebb kerül a piacvezető pozícióhoz, így lassan változhat a rangsor.

A negyedik helyen a Tesco Online áll, amely egyben az FMCG szegmens piacvezetője. A webáruház annak ellenére is tudott javítani helyezésén, hogy a területen egyre élesebb a verseny, ugyanakkor a "gyorsan mozgó napi fogyasztási cikkek" internetes értékesítésében még nagy a potenciál. Úgyhogy az első tízbe egyelőre csak a Tesco szolgáltatása fért bele, de a kutatócég előrejelzése szerint a következő években ez az irány megváltoztathatja a lista összetételét. A szektoron belül a Tesco mögött szorosan ott áll még a gyorsan növekvő Auchan Online és a régóta jelenlévő G’Roby. A hipermarketláncok mellett pedig a háztartási cikkek és drogériai termékek területén is erősödik a verseny, többek közt a Rossmann jelenlétével, amely mellett idén elindult a DM webáruháza is.

Ezúttal az utolsó helyre csúszott a kulturális területen legnagyobbként jelenlévő Libri-Bookline, amelynek bevétele és a negyedik helyen szereplő Tesco Online bevétele közt "többszörös a különbség" - céloz rá a GKI közleménye. Azonban ez a webáruház bonyolította 2017-ben a legtöbb vásárlást az összes szereplő közül.

Egy további érdekes trend is megfigyelhető a kutatócég szerint, mivel a lista szereplőinek többsége a növekedését a magas kosárértékű műszaki termékekre alapozza - úgy mint a Media Markt, a 220volt, az iPon, az AQUA vagy az újonnan a listára ugró alza.hu. Ez viszont azt is jelenti, hogy a kínálatuk nagy része többéves életciklussal rendelkező cikkekből áll, ami megnehezíti a vásárlók visszacsábítását. Jól szemlélteti a jelenséget, hogy a 10 legnagyobb online kiskereskedő teljesített rendeléseinek száma tavaly mindössze 8 százalékkal emelkedett a megelőző évhez képest. Úgyhogy előfordulhat, hogy az FCMG területén erősnek számító webáruházak lassan elkezdenek majd felcsúszni a lista alsóbb helyeire.

Metodológia

A GKI Digital 2015 óta készít nyilvános rangsort a magyar piac legnagyobb online kiskereskedőiről. A végleges sorrend alapját a GKI Digital forgalmi modellezése adta. A becsléseket ez alkalommal is pontosította a kutatócég a lakossági vásárlási szokásokat vizsgáló felmérések eredményeivel, valamint kereskedői riportok tényadataival.