Mit tesz az asztalra az Android 9 Go verziója?

Fejleszti tovább az Android low-end forkját a Google, az Android 9 Pie (Go Edition) várhatóan ősszel kap stabil kiadást. A friss bejelentés szerint az irány marad, a módosított, lecsupaszított rendszer ötletében pedig még sok potenciál van. A szoftverfrissítések kiadása viszont a gyártók kezében, így a szuperolcsó modellek vásárlói ezen a területen sok jóra nem számíthatnak.

A Go fejlesztésével egyre jobban szétválik a "standard" Androidtól. A fejlesztők nagyon aktívan dobálják ki a rendszerből a feleslegesnek ítélt elemeket, tavalyhoz képest is sikerült fél gigabájtot találni. A Google blogbejegyzése szerint egy 8 gigabájtos háttértárral szerelt telefonon már 5,5 gigabájtnyi szabad helyet hagy az Android 9 Pie Go edition, szemben az Oreo Go 5 gigabájtos értékével és a teljes Android jelképes, 2,5 gigabájtos értékével. Ráadásul a fenti számok az összes alkalmazás frissítése után értendőek, a különbség pedig tényleg számottevő.

A Google szerint nem csak a tárhelyfoglalásban, hanem a teljesítményben is sikerült optimalizálni a rendszert. Az Android bekapcsolás után gyorsabban áll fel és támogatja az ellenőrzött bootolást, ami javítja a biztonságot is. A Google sajnos a teljesítményoptimalizációra nem adott még becsléseket sem, így nem tudni, hogy pontosan mit és hogyan változtatott a cég. Az szinte biztosra vehető, hogy az androidos keretrendszer is kapott optimalizálást, mind a memóriahasználatot, mind a fordítást jobban az ultraalacsony teljesítményű hardverekhez igazította a cég.

Android-forkhoz új alkalmazások

Azt a Google már korábban belátta, hogy a lecsupaszított rendszerhez nem passzolnak a "normál" androidos alkalmazásai, így a Go kiadáshoz egyedi, minimális terhelést jelentő alkalmazásokat is fejlesztett. Ezek mind a rendszermemóriát, mind a processzort kímélik, köszönhetően a jobban megválogatott fejlesztői keretrendszereknek. A Go alkalmazások viszont funkcionalitásban is különböznek a standard kiadásoktól, és nem feltétlenül negatív értelemben: ugyan bizonyos képességeket tényleg kigyomlál a Google, több olyan funkció is bekerül, ami a fejlődő országokban kimondottan hasznos lehet. Ilyen például a YouTube esetében a letöltés illetve offline megosztás lehetősége.

Az új Go alkalmazások UX-én még dolgozik a Google, az első, még eléggé MVP-szagú appokat gyors ütemben egészíti ki hiányzó elemekkel. Így például a Maps Góban megjelenik a navigáció, a YouTube Góban pedig külön felületen tekinthetőek át a letöltött videók, a Google Go fel tudja olvasni a weboldalakat - a sor folytatható.

Frissítés?

A Góval szerelt telefonok áprilisban jelentek meg, akkor egységesen Android 8.1 Oreo Go rendszerrel, Dél-Afrikától Nigériáig, Brazíliáig és az Egyesült Államokig. Arról a Google bejegyzése viszont nagyon mélyen hallgat, hogy ezek a telefonok mikor és hogyan kapják meg az Android 9 Pie Go verziót - annyira mélyen, hogy elképzelhető, ezzel a gyártók nem fognak érdemben foglalkozni. A cég csupán annyit közöl, hogy a Pie Góval szerelt modellek ősszel lesznek megvásárolhatóak.