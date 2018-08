Lenovo: a PC-k nélkül senkik lennénk

Publikálta június 30-cal zárult negyedévének pénzügyi eredményeit a Lenovo. A sarokszámok alapján a vállalat bevétele számottevő mértékben gyarapodott az előző évhez viszonyítva, a három hónap során elért 11,91 milliárd dolláros forgalom 19 százalékos növekedést jelent. A profit a forgalomhoz mérten továbbra is rendkívül vékony, de legalább már van - évvel korábban ugyanis még 72 milliós veszteségről számolt be a Lenovo, amivel szemben most 77 milliós profittal zárt a könyvelés.

Jól fogynak a PC-k

A konzumer PC-piac elmúlt pár éve arról szólt, hogy gyakorlatilag eltűnt a piac alja, a szuperolcsó gépeket (az olcsóbb netbookokat és belépő notebookat) szinte teljes egészében kiváltották a tabletek és az okostelefonok. Ezért a Lenovo (és a többi gyártó) az olcsó gépek gyártása helyett a drágább ultrabookokat és gamer gépeket jelentő prémium szegmens felé fordult, hiszen ott érhető el értékelhető profit. Ezt gyönyörűen tükrözi a PC-s divízió forgalma, amely egy év leforgása alatt 19,8 százalékkal 8 milliárd dollárosra hízott (tabletekkel együtt 8,3-ra), amely a vállalat teljes forgalmának mintegy két harmadát, 67 százalékát adja. Ez azt jelenti, hogy a Lenovo sikere vagy bukása továbbra is elsősorban a PC-piactól függ, amely hosszabb távon aggodalomra adhat okot, a korábban teljes mellszélességgel felkarolt "poszt-PC" világot nem sikerült elhozni.

Az ultrabookok és játékos konfigurációk mellett a vállalati gépek jelentik a harmadik húzóerőt. Ebben a Lenovo nagyon erős, a PC-s bevételeiből a negyedévben már 63 százalékát adták a céges vásárlók, amely felülmúlja az iparági átlag 57 százalékot. Ezen belül a munkaállomásokat emelte ki a cég, amelyek éves szinten 24 százalékkal növekedett az ebből a szegmensből származó bevétel, így már a gamer PC-k és a munkaállomások egyenként is (évi) milliárd dolláros biznisszé nőtték ki magukat.

Ezek rendkívül erős számok, nem is csoda, hogy (a Gartner szerint) a Lenovo vezeti a PC-s eladások listáját, miközben közvetlen konkurenseihez képest gyorsabban is növekszik. A vállalat emellett erős haszonkulcsára is büszke, és bár az 5 százalékos árrés első olvasatra vékonynak hangozhat, ám a PC-piacon ez bizony ma acélosnak számít. Ennek is hála jelentősen gyarapodott az üzletág üzemi eredménye, az egy évvel korábbi 191 milliót ugyanis több mint duplájára, 418 millióra növelte a Lenovo.

Szerverek, adatközpontok

A PC-s szegmenssel ellentétben szerveres-tárolós üzletágára már nem lehet annyira büszke a Lenovo. Bár a forgalom jelentősen, 67,8 százalékkal 1,63 milliárd dollárra nőtt, de a nyereségességtől továbbra is távol van a szegmens. Öröm az ürömben, hogy legalább a csökkent a veszteség, a tavalyi 114 milliós mínusz helyett már 33 milliót égetett el adatközpontos termékeivel a cég.

Ugyancsak optimizmusra adhat okot, hogy következő generációs infrastruktúra és a szuperszámítógépes megoldások kimondottan magas növekedési ütemet diktáltak, a hyperscale (nagy felhős) rendszerek pedig három számjegyű emelkedést mutattak bevételben. Ezzel együtt továbbra is aggályos, hogy a jellemzően vastag árréssel értékesített vállalati hardvereken a Lenovo továbbra sem tud profitot elérni, még üzemi szinten sem.

Okostelefonok: újrapozicionálás folyamatban

A Lenovo már korábban bejelentette, hogy sokadszor is átgondolja és újrapozicionálja okostelefonos (mobilos) részlegének működését. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy azokon a piacokon, ahol a cég sikereket ért el (például Dél- és Észak-Amerika), ott marad az erős jelenlét, ahol pedig kisebb-nagyobb (inkább nagyobb) kudarcot vallott, ott visszavágja tevékenységét. Utóbbiak közé tartozik a hazai piacnak számító Kína, ahol a vállalat már jelentősen visszaskálázta jelenlétét a mobilpiacon, mivel egyrészt gyilkos a verseny, másrészt már a piac is zsugorodásra váltott.

Az új hozzáállás áthangolt marketingstratégiát és portfóliót jelent, amely jelentős változás a korábbiakhoz képest. Eddig ugyanis újabb és újabb marketingoffenzívával igyekezett piacot szerezni a cég, a Lenovo és a Motorola brandek közötti egyensúlyozással, majd pedig az előbbi kivezetésével. Többek között ennek köszönhető a mérséklődés, egy év leforgása alatt ugyanis 6 százalékot estek forgalom és 8 százalékot a darabszám.

Ezzel szemben kisebb bizakodásra adhat okot, hogy legalább az (üzemi) veszteség csökkent, 173 helyett már csak 97 millió dollárt égettek el az okostelefonok. A Lenovo szerint ez a költségcsökkentéseknek, illetve az amerikai piacokon elért sikereknek köszönhető. Az USA-ban kapósnak bizonyultak a Moto G6 és E5 készülékek, amelyeknek hála egy év alatt 92 százalékot nőtt a forgalom az észak-amerikai országban.