Nem vásárolhat az amerikai kormány a ZTE-től és a Huaweitől

Aláírta Donald Trump az új, 2019-es védelmi költségvetést (National Defense Authorization Act, NDAA), amelynek értelmében az amerikai kormány nem vásárolhat többé komponenseket vagy szolgáltatásokat a kínai telekommunikációs óriásoktól, a ZTE-től és a Huaweitől. A törvény egyrészt 716 milliárd dolláros költségvetést tartalmaz, amelyet az Egyesült Államok a védelmi támogatásra fordít, másrészt pedig kitételként megtiltja a kormányzati szerveknek a kínai technológia használatát, beleértve bármely rendszer alapvető és lényeges alkotóelemét, vagy kritikus technológiai részét az okostelefonoktól a hálózati eszközökig.

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottsága már 2012-ben egyértelműen kimondta, hogy mind a Huawei, mind a ZTE nemzetbiztonsági kockázatot hordoz, mivel kémkedik a felhasználói után. Ezért is akadályozta meg januárban a szenátus és a képviselőház a Huawei és az AT&T bejelentését egy közös csomagajánlatról, amellyel bekerülhettek volna a kínai vállalat készülékei az operátoron keresztül az országba.

A két nagy kínai szereplő mellett a dokumentum más videós megfigyelőeszközök vásárlását is megtiltja az amerikai kormányzati szerveknek, úgy mint a Hytera Communications Corporation, a Hangzhou Hikvision Digital Technology Company és a Dahua Technology Company megoldásait. A vállalatok név szerinti említése azt is jelentheti, hogy a kormány ezeknek a szolgáltatásait vette eddig igénybe, úgyhogy a több száz milliárd dolláros költségvetésen keresztül részben az eddigi kínai technológiát kell felszámolni a hivatalokban, és helyettesíteni a korlátozás hatálya alá nem eső cégek megoldásaival.

A vonatkozó részlet az NDAA szövegéből

Tehát a ZTE és a Huawei termékeit nem tiltja ki a kormány az Egyesült Államok területéről egészében, de a vállalatok elesnek az eddigi kormányzati megrendeléseiktől, sőt azokkal a cégekkel sem köthetnek szerződést, amelyek az állammal együtt dolgoznak, például beszállítóként - fejtegeti a TechCrunch. Mégis a ZTE számára a most aláírt törvény sokkal kedvezőbb, mint az ellene irányuló exportkorlátozás.

A ZTE fellélegezhet?

Mindez tulajdonképpen egy újabb epizódként fogható fel az amerikai kormány és a ZTE közötti kiélezett viszonyban. Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, a ZTE megszegte az Iránra és Észak-Koreára vonatkozó nemzetközi embargót és tiltott eszközöket szállított a két rezsimnek. Ezért büntetésül az amerikai kormány büntetést rótt ki a cégre és az egyes felsővezetőire is - ez utóbbit azonban a cég nem teljesítette. Erre válaszul az amerikai kormány a ZTE-t tette feketelistára, ezzel egy csapásra ellehetetlenítve a vállalat működését, hiszen a cég telefonjai és telekommunikációs berendezései is amerikai vállalatok által szállított komponensekre épülnek.

Később a Trump-adminisztráció bizonyos feltételrendszer teljesítése esetén kilátásba helyezte, hogy feloldja a korlátozást. Ennek része egy jelentős, milliárd dolláros büntetés megfizetése, egy 400 millió dolláros "óvadék" befizetése, amelyet az amerikaiak lehívhatnak ha újabb vétken kapják a ZTE-t, egy független megfigyelő csapat alkalmazása, illetve a felsővezetés lecserélése - utóbbit nagyjából egy hónappal ezelőtt teljesítette is a vállalat.

Úgyhogy a most aláírt, két év múlva hatályba lépő törvény is tulajdonképpen a megállapodás részeként fogható fel. A Marco Rubio republikánus szenátor vezette kétpárti koalíció nem is örül annyira az eredménynek, amely a kormányzati vásárlási tilalom helyett inkább a ZTE exporttilalmának újbóli bevezetését szerette volna elérni. Végül azonban ez a passzus kikerült az aláírt törvényből, így a jelenlegi állás szerint a ZTE nincs teljesen kitiltva az Egyesült Államokból.