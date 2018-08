Az Airbnb igyekszik kitörni a szálláslistázó skatulyából

Folytatja a terjeszkedést az Airbnb, hogy a cég neve ne csak önmagában a szállásfoglalásról legyen ismert a felhasználók számára, hanem az utazásokat szélesebb körben is szeretné kiszolgálni. Ennek érdekében indult el 2016-ban az "experience" funkció, amellyel a szállásadók és más helyi felhasználók környékbeli túrákat, eseményeket és látványosságokat ajánlhatnak a látogatóknak. A még korai hozzáférésben, meghívásos alapon elérhető Airbnb Beyond pedig a szállások válogatott gyűjteményét ígéri a magas színvonalra vágyó utazóknak, akár kastélyokat és privát szigeteket. Ehhez a felsoroláshoz csatlakoznak az Airbnb Tech Talk rendezvényen újonnan bejelentett, utazások tervezését támogató funkciók, amelyeket a TechCrunch foglalt össze.

Az eseményen elhangzott fejlesztői előadás szerint a jövőben az utazástervezéshez összeállítható lesz egy útitársakkal is megosztható tervezet, amelyet aztán a közösen utazók együtt formálhatnak a programok szervezése érdekében. A funkcióval mindenki listázhatja majd a saját ötleteit, beleértve a szállásokat, az étkezéseket, a látnivalókat és a tapasztalatokat, miközben a listaelem mellett látható, hogy ki rögzítette azt a megoldásban az útitársak közül. Továbbá a lista elemeihez hozzászólásokat is lehet fűzni és így megvitatni a szempontokat, akárcsak például a Google Drive-ban. Az Airbnb valószínűleg a tervezésből többek közt a külső dokumentumszerkesztő megoldásokat szeretné kiiktatni, melyet igyekszik majd speciálisan az utazásokhoz igazítani. Egyelőre azt viszont nem közölte a vállalat, hogy mikortól lesz elérhető az új funkció.

A készülő utazástervező funkció (a kép csak ekkorában volt elérhető)

Ezzel párhuzamosan pedig új mobilalkalmazás is készül, amelyen szintén a szállásos piactérhez kapcsolódó lehetőségek mellett nagyobb hangsúlyt kapnak majd más tevékenységek is. Így az appban is kiterjed az utazástervező funkció, mellyel a felhasználó rögzítheti, hogy mit szeretne a környéken meglátogatni. A megoldás Google Places integrációval készült, ezáltal behúzza a fotókat, útvonalakat, nyitvatartási időt és más részleteket is - írja a TechCrunch. Ezenkívül nem csak egy adott városban tartózkodás, hanem a teljes utazás megtervezését is igyekszik megkönnyíteni majd az app egy teljesen új funkcióval, amely beágyazott térképen mutatja majd a lefoglalt szálláshelyeket, és mind mellé szintén programokat is ajánl.

A mobilos fejlesztések kiemelt szerepet kapnak az Airbnb elképzelésében, mivel a felhasználók fele már okostelefonról érkezik, feltételezhetően főleg a már úton lévő utazók miatt. Ez az adat viszont még alatta is marad a Google Digitális Turisztikai Workshopján hallottaknak, mely szerint az utazók 84 százalékát kimondottan a mobilos találati lista befolyásolja. Ráadásul pont a Google az Airbnb egyik nagy vetélytársa a turisztikai és utazástervező piacon, melynek Google Trips alkalmazása pontosan ugyanúgy az utak megtervezését segíti, de a keresőóriás rendelkezik már repülős járatkeresővel is, vagy például a Google Maps az elmúlt időszakban az étterem- és látnivaló ajánlókban is rengeteget fejlődött.

Minden újítása és tervei ellenére az Airbnb hazánkban kevésbé közkedveltnek számít a megosztáson alapuló gazdaság szolgáltatásai közül. Az eNET és a Sharing Economy Szövetség idei kutatása szerint a lakásfoglalást segítő szolgáltatásról mindössze az internetezők 32 százaléka hallott, és 7 százalék vette eddig igénybe a lehetőséget. Másrészről a cég a Gazdasági és Versenyhivatal látókörébe is került, mivel a hivatal feltételezte, hogy a cég díjakkal és költségekkel kapcsolatos tájékoztatásai megtévesztik a fogyasztókat, például a mobilapp homályosan közöl bizonyos költségeket, vagy a díjak az először észlelt árhoz képest az újabb keresések alkalmával emelkednek. A vizsgálat azonban a cég kötelezettségvállalásával zárult, mely szerint mostantól a magyar felhasználókat pontosabban tájékoztatja a felületein a szállásárakról. Esetleg ez a vállalás és az újonnan bejelentett funkciók valamelyest növelhetik a szállásfoglaló piactér használatát a magyarok körében is.