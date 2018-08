Makacsul követi a Google a helyadatokat

Akkor is követi a felhasználók helyzetét a Google Androidon és iOS-en is, ha kikapcsolták a helyelőzmények követése funkciót - mutatta be az Associated Press egy feltáró tanulmányban, amelyet a Princeton University számítástechnikai kutatói is alátámasztottak. Bár a Google Maps felteszi a kérdést, hogy a felhasználó szeretné-e jóváhagyni a követési opciót, hogy később az idővonalán visszanézhesse a mozgását, de ez inkább csak látszólagos érdeklődés a kutatók szerint. Valójában azonban a funkció kikapcsolása és szüneteltetése ellenére is eltárolja a keresőóriás a tartózkodás főbb helyszíneit.

Az idővonalat Amerikában a hatóság is bizonyítottan használja a bűnelkövetők megtalálására, ezért is igyekezett korábban biztosítani a Google a felhasználókat, hogy képes elfelejteni a tartózkodási helyüket. A helyelőzmények (Location History) kezelésében segítséget nyújtó oldal kifejezetten tartalmazza, hogy a funkció bármikor kikapcsolható a Google-fiókban, és ebben az állapotban a rendszer nem tárolja el a felkeresett helyszíneket, méghozzá egyik olyan készüléken sem, amelyen a felhasználó be van jelentkezve a saját Google-fiókjával - ezenkívül egyébként van olyan lehetőség is, mikor elméletben egy-egy készüléken lehet kikapcsolni a követést.

Ennek ellenére az Associated Press leírásából látható, hogy a Google akkor is eltárolta a helyadatokat, mikor ez a funkció ki volt kapcsolva. A Google alkalmazások ugyanis automatikusan időbélyegeket készítenek a felhasználó megkérdezése nélkül a tartózkodási helyéről - ez derül ki K. Sankhari, a Berkeley hallgatójának bejegyzéséből is, aki szintén kikapcsolta a helyelőzményeket, mégis a Google Maps egy meglátogatott hely értékelésére kérte. A rendszer elmenti a helyadatot akkor is, ha a felhasználó megnyitja a Google Maps alkalmazást, rákeres valamire a keresőóriással, vagy ha az androidosoknál frissül az időjárás jelentés, ami egyébként az aktuális tartózkodási helyet veszi alapul. A probléma gyakorlatilag minden androidos felhasználót érint az iOS-használói közül azokat, akik használják a cég térképét vagy keresőszolgáltatását.

A Google így követte a helyadatokat, mikor a Location History kikapcsolt állapotban volt (Forrás: AP)

A Google egy közleményben válaszolt a kutatók kérdésére, mely szerint a vállalat "számos különböző úton követi a helyadatokat, hogy fejlessze az emberek felhasználói élményét", és ebbe bele lehet érteni a helyelőzményeket, a webes és alkalmazásaktivitásokat, valamint a készülékekhez kapcsolódó helyalapú szolgáltatásokat. A cég álláspontja szerint minderről tájékoztatja a felhasználókat az eszközökkel kapcsolatban, és beállítási lehetőségeket is biztosít a be- és kikapcsolásukhoz, illetve az előzmények törléséhez.

Tehát hiába kapcsolja ki a felhasználó a helyelőzményeket, de a követés teljes leállításához ugyanúgy ki kell kapcsolni az Internetes és alkalmazástevékenységeket (Web and App Activity) is a tevékenységvezérlők menüpontból, ami egyébként alapból be van kapcsolva, és számos információt tartalmaz a Google alkalmazások és weboldalak használatáról. A helyelőzmények kikapcsolása tulajdonképpen csak "attól óvja meg" a felhasználót, hogy az idővonalán megjelenítse az adatokat, de erre csak homályosan utal a funkció kikapcsolásakor, mint ahogy arra is, hogy a Google más formában még gyűjtheti az adatokat. Ha eközben az internetes és alkalmazástevékenységek követője aktív, akkor a Google ugyanúgy folyamatosan tárolja a tartózkodási helyet - annak ellenére, hogy a menüpont neve nem utal rá, hogy helyadatokat is tárolna.

Ezek az adatok viszont nem a helyelőzményekben, hanem a Saját tevékenységek (My Activity) oldalon jelennek meg, amely legfőképp a hirdetések célzásának alapjául szolgál. A Google nem is titkolja, hogy a helyadatokkal a jövőben még inkább szeretné magához vonzani a hirdetőket, mivel ez alapján indította el az elmúlt hónapokban a "Local campaigns" megoldást is. Az új szolgáltatás a cégeknek mutatja, hogy a reklámok mekkora konverziót hoztak valójában, azaz mennyien látogatták meg a felhasználók közül például a keresést követően a fizikai boltokat.

Mindez az Associated Press által megkérdezett amerikai törvényhozók szerint nagyon is megkérdőjelezhető gyakorlat, mivel a helyelőzmények kikapcsolása egyértelműen arra utal, hogy ezzel kikapcsolható a követés, ami valójában nem így van. Virgina szenátora, Mark Warner szerint például "frusztrálóan gyakori", hogy a technológiai cégek olyan vállalati gyakorlatokat vetnek be, amely eltér a felhasználók ésszerű elvárásaitól, annak érdekében, hogy minél több adatot begyűjtsenek. A New Jersey-t képviselő Frank Pallone szerint pedig épp ezért lenne szükség átfogó fogyasztó- és adatvédelmi szabályozásra. Az EU-ban viszont már alkalmazásba is lépett a GDPR, úgyhogy érdemes lenne a Google gyakorlatát az európai adatvédelmi rendelet szempontjából is megvizsgálni.