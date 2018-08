Folytatja a Facebook az előretörést a videós területen

Felvásárolja a Facebook az élő közvetítések továbbfejlesztésével foglalkozó Vidpresso technológiáját és hét fős csapatát - számol be róla a startupot még 2012-ben alapító, Randall Bennett blogbejegyzése. A program képes megjeleníteni közösségi médiában futó szavazások eredményét, a bejegyzésekhez érkező hozzászólásokat és más elemeket is a kijelzőn. Eddig a Vidpresso a Facebook mellett egyaránt biztosította például a Twitter, a Periscope és egyéb közösségi hálózatok tartalmainak megjelenítését is a felületen, főleg televíziós közvetítések és más kiadók számára, de nyilván a konkurencia támogatására a közösségi óriásnak a jövőben már nem lesz szüksége.

A csapat eredeti elképzelése szerint az interaktív videók létrehozását olyan egyszerűvé szerette volna tenni mint a HTML-kódok szerkesztését. Ez az egyszerűség pedig nagyon jól illeszkedik a Facebook törekvései közé, amellyel az élő videókat minél szélesebb körben szeretné elterjeszteni. A változatos, mégis könnyű szerkesztési lehetőségek még több felhasználónak hozhatnak majd kedvet az élő közvetítések elkezdéséhez.

Hogy mennyibe került mindez a Facebooknak, arról egyik cég sem nyilatkozott, de a TechCrunch szerint a startup jól járhatott az üzlettel. A videós fejlesztőcég eddig ugyanis nem túl sok befektetést tudhatott magáénak, és nem is gondolkodott a cég eladásában az alapító egy korábbi nyilatkozata szerint, kivéve, ha nagyon jó ajánlatot kap. Ezek szerint pedig a közösségi óriásnak sikerült olyan jó üzletet ajánlani, hogy az a startupot is érdekelje, bár a megegyezés részeként a Facebook a technológiát és a csapatot akvirálta, de magát a céget nem.

A Vidpresso közleménye szerint a szolgáltatást eddig használó szervezetek, mint például a BuzzFeed, a TED, az NBC vagy a Nasdaq továbbra is hozzáférhetnek majd az eszközökhöz, sőt egyelőre ingyen. Az viszont nem derül ki pontosan, hogy meddig tart ez a lehetőség a korábbi ügyfélkörnek, mivel a konkurens videós platformokat valószínűleg nem akarja a továbbiakban támogatni a közösségi óriás. A fejlesztők csatlakoznak a Facebook csapatához, és innentől kezdve a közösségi óriás saját szolgáltatásaihoz kapcsolódó élő videók fejlesztésén dolgoznak tovább. Nyilván a Facebook Live mellett fontos lehet még a cég számára a Watch, a Messenger, az Instagram, ezen belül is a Stories, sőt a nemrégiben indult, hosszabb videókat lejátszó IGTV videós megoldásainak bővítése is. Egyelőre azonban a Facebook Live kapja a hangsúlyt, amelyen eddig 3,5 milliárd közvetítést indítottak a felhasználók, eddig főleg játékstreamerek, újságírók, közéleti szereplők - de ezt a kört szeretné bővíteni a vállalat.

Az akvirált startup a közleményében megjegyzi, hogy már sok korábbi próbálkozásuk volt az élő videók lehetőségeinek kiterjesztésére, de ezek közül nem mindegyik bizonyult egyformán hasznosnak, például el kellett vetni a prezentációk és az előadások szinkronba hozásának ötletét, vagy a közösségi média videók megjelenítését a televíziókon. A Vidpresso alapítója szerint azonban a csapatnak még mindig nem sikerült kihozni az összes lehetőséget az élő videók támogatásából, amin a Facebook szakértőinek ötletei segíthetnek. Nem utolsó sorban pedig a hét fős fejlesztőcsapat számára nagy lehetőség, hogy sokkal szélesebb közönség, potenciálisan több mint kétmilliárd felhasználó számára fejleszthet a jövőben videós eszközöket. A Facebook szempontjából pedig természetesen hatalmas előny, hogy talált egy komplett csapatot, amely eddig is az élő videókkal foglalkozott és ebben szerzett tapasztalatot.

A közösségi óriás nagyjából év eleje óta hangoztatja az ötletet, hogy a nagy mennyiségű felhasználói tartalomfogyasztás helyett inkább a "jelentőségteljes" kapcsolatokra helyezné a hangsúlyt. Így főleg azok a bejegyzések jelennének meg, amelyek például több hozzászólást kapnak, és ebbe a körbe sorolta a cég az élő közvetítések kiemelt szerepét is, amelyek hatszor több interakciót váltanak ki a hagyományos videókhoz képest. Ezzel párhuzamosan pedig a cég nyíltan piacvezető szerepre akar törni a videós területen, ahol többek közt a YouTube-bal, a Twitch-csel vagy akár a Snapchettel is versenyez. Az élő közvetítések interaktívabbá tétele a Vidpresso funkcióival nyilván nem fogja a céget sokkal előrébb vinni az elképzelésében, de egy újabb előrelépést jelent.