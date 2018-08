Olcsó professzionális Radeonnal próbálkozik az AMD

Egy új Radeon Pro termékkel bővíti professzionális kártyakínálatát az AMD. A WX 8200 típusjelzésű modell érdekessége, hogy az a csúcsmodell WX 9100-hoz képest (papíron) csupán 12-13 százalékkal nyújt alacsonyabb számítási teljesítményt, miközben annál jelentősen, bő 50 százalékkal olcsóbb. Az igencsak barátságos árazás oka, hogy a WX 8200 a lényegesen drágább Nvidia Quadro P5000 ellen indul harcba. A két kártya közötti árkülönbség ugyanis akár 1000 dollárra is rúghat, vagyis az AMD az árazópisztollyal próbál piacot szerezni.

A Radeon Pro WX 8200-on található GPU-t a Vega 56-nál látott módon csonkította az AMD, így a lapkában található 64 darab CU-ból csak 56 darab aktív, amely összesen 3584 végrehajtóegységet jelent. A ROP-ok számához nem nyúlt a tervezőcég, maradt a 64 darab egység. Ennek, illetve a legfeljebb 1500 MHz-es boost órajelnek hála egyszeres pontosság mellett 10,8, félpontos végrehajtás esetében pedig 21,5 TFLOPS-os tempóra képes a WX 8200, amely két érték csupán 12-13 százalékkal marad el a WX 9100-nél látottaktól.

A Vega-alapú kártya további technikai érdekessége, hogy azzal az AMD-nek először sikerült elérnie a korábban kitűzött 2 GHz-es memóriaórajelet, illetve ezzel a (HBM2) chipenkénti 256 GB/s-os sávszélességet. Mindez egyben azt is jelenti, hogy nyers sávszélességet tekintve a WX 8200 közel 6 százalékkal felülmúlja a WX 9100, amely szélsőséges esetben akár az olcsóbb modell oldalára is billentheti a mérleget. Vélhetően erre nem sok gyakorlati példa lesz, hisz míg a WX 9100-on 16, addig a WX 8200-on csupán 8 gigabájt összkapacitású a két chip, így utóbbi lényegesen hamarabb fogyhat ki a szabad memóriából.

A kártya hátoldalára négy darab Mini DisplayPort 1.4 csatoló került, amely a kategóriában elvárható szintet jelenti. A portokból 2-2 összefogható, amelynek hála a WX 8200-zal akár két 8K felbontású megjelenítő is meghajtható. Ennél azonban fontosabb lehet, hogy az AMD belső mérései szerint több felhasználási terület is van, ahol a nettó 1000 dolláros kártya felülmúlja a körülbelül nettó 2000 dolláros Nvidia Quadro P5000-et. Ezek közé tartozik a renderelés, a VR, az M&E (Media and Entertainment), valamint az egyelőre eléggé rétegigénynek számító GPU-s multitasking. A WX 8200 már rendelhető, a kártyák szállítását pedig szeptember közepén kezdi az AMD.