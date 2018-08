Tesztelni kezdte a Spotify az átugorható hirdetéseket

Elkezdte tesztelni a Spotify az ausztrál közönségen, hogy milyen hatása lenne az átugorható hirdetéseknek a zenestreaming szolgáltatás felületén - hívta fel a figyelmet először az Advertising Age. Jelenleg ugyanis az előfizetők több más előny mellett reklámmentesen hallgathatják a zenéket, de az ingyenes verzió felhasználóinak hirdetéseket kell hallgatni a pénzmentes használatért cserébe. Most azonban felmerült a lehetőség, hogy például a YouTube-hoz hasonlóan a Spotify-on is át lehet ugorni a reklámokat, és ebben az esetben a cégek nem fizetnének a szolgáltatónak.

Ausztrália egy ideális tesztközeget jelent a Spotify számára a TechCrunch szerint, mivel 24 milliós lakossággal rendelkezik, de a potenciálisan nagy közönséghez képest viszont a piac elég kicsi. Tehát nem jelent akkora kockázatot egy online szolgáltatás számára a nagyobb újítások kipróbálása. Azonban ha a tesztelés sikerrel zárul, akkor könnyen előfordulhat, hogy az újítást a cég globálisan is bevezeti. Ráadásul mivel a piac nyelve is angol, a lokalizáció nagy része már kész is, a kipróbált termék élesíthető a legfontosabb, amerikai piacon.

A teszt keretében az ingyenes változat felhasználói bármikor továbbugorhatnak az audio- és videóhirdetéseken, olyan gyakran, amennyiszer csak szeretnének. Az Advertising Age-nek nyilatkozó partnermegoldások igazgatója, Danielle Lee elmondása szerint a megoldás hasonló lenne a Spotify "Discover Weekly" funkciójához, amely megfigyeli a felhasználók zenehallgatás szokásait, és az alapján ajánl zenéket számukra. A hirdetések szempontjából pedig ez pontosan azt jelentené, hogy a hallgatók megtanítják a rendszernek, hogy milyen reklámokat "szeretnek" vagyis mit nem ugornak át, így a Spotify fokozatosan kiismerné a felhasználók ízlését, hogy milyen hirdetést érdemes lejátszani számukra a zenék között.

A tesztelés egy hónappal azt követően indult, hogy a Spotify elhagyta a programozott audio hirdetéseket korábban kiszolgáló platformját, az AdsWizzt, amelyet még márciusban vásárolt fel a konkurens Pandora 145 millió dollárért. A svéd streaming cég a versenyképesség megtartására hivatkozva megszakította a kapcsolatot a korábbi platformjával, és áttért más szolgáltatások használatára (Rubicon Project, AppNexus), valamint nagyobb hangsúlyt helyezett saját önkiszolgáló platformjára, a Spotify Ad Studióra - írta az AdExchanger. A változásokba pedig ezek szerint az Active Mediának nevezett új hirdetési modell kikísérletezése is belefér a cégnél.

Ha a Spotify áttér az Ausztráliában tesztelt módszerre, akkor a hirdetőknek nem kell majd fizetni azokért a reklámokért, amit a hallgatók átugrottak. Valószínűleg a svéd streaming szolgáltató bízik benne, hogy képes lesz majd a felhasználók ízlésének megfelelő reklámokat ajánlani, ezért cserébe pedig a hirdetőktől még nagyobb összegeket kérhet a valóban lejátszott hirdetésekért. A módszer valamennyire kockázatosnak tűnik a vállalat szempontjából nézve, mivel a szakértők nem tudhatják biztosan, hogy a felhasználóik szeretnének-e egyáltalán reklámokat hallgatni, és nem ugornák-e át mindegyiket - amíg az algoritmus be nem állítja a preferenciákat, addig pedig biztosan időleges bevételkiesés lesz tapasztalható.

Az előfizetések mellett a másik fő bevételt természetesen a hirdetések jelentik, amely az előző pénzügyi negyedéves jelentés szerint március és június közt 123 millió eurót hozott, amiből a cég saját bevallása szerint 20 százalékot már az Ad Studióból és a saját programozott hirdetési megoldásokból származó bevétel tett ki, de a Spotify a jövőben is egyre többet vár az önkiszolgáló platformjától. A vállalat ezek szerint az ausztrál teszteléssel szeretné megítélni, hogy az "Active Media" átugorható hirdetéstípus valóban növeli-e a bevételt és az önkiszolgáló reklámplatform használatát.