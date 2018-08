Két új mobil munkaállomást mutatott be a Lenovo

Leleplezte legújabb mobil munkaállomásait a Lenovo. A kínai vállalat két új munkához tervezett notebookot mutatott be a ThinkPad P1 és a ThinkPad P72 formájában, előbbi egy vékony és könnyű, utóbbi pedig vastag és nehéz, az asztali rendszereket helyettesítő modell. A Lenovo a piacon lévő legújabb hardverekből állította össze a rendszereket, így mindkét gépbe nyolcadik generációs Intel processzorok, illetve Pascal-alapú Nvidia Quadro videokártyák kerültek. A két mobil workstation már előrendelhető, szállításukat a hónap végére ígéri a gyártó.

A mindössze 18,4 milliméter vastag és 1,7 kilogramm tömegű ThinkPad P1 dizájnja az X1 Carbonét követi, ám a két gép különbségek listája viszonylag hosszú. Talán az egyik legszembetűnőbb a kijelző mérete, hisz míg az X1 14, addig a P1 15,6 hüvelykes IPS panellel rendelkezik, amely természetesen kihatással van a notebook alapterületére is. A nagyobb kijelzőhöz opcióként nagyobb felbontást is kínál a Lenovo, ugyanis felárért Full HD helyett 4K felbontású panellel is rendelhető a P1. Utóbbi nagyobb fényerővel (300 helyett 400 cd/m²), 100 százalékos Adobe RGB lefedettséggel, valamint érintésérzékenységgel rendelkezik.

Processzorok tekintetében viszonylag nagy választékot kínál a P1, az ugyanis nyolcadik generációs Core i5/i7/i9, valamint Xeon modellekkel is rendelhető, a legújabb hatmagosokat is beleértve. A CPU mellé legfeljebb 64 gigabájt összkapacitású (akár ECC-s) DDR4-2667 memória társítható, szabvány SO-DIMM modulok formájában, vagyis az X1-gyel ellentétben nem az alaplapra vannak forrasztva a chipek, amely lehetőséget ad a bővíthetőségre. Videokártyából két Nvidia Quadro modell közül lehet választani: a P1000-es a GTX 1050 Ti, a P2000-es teljesítménye pedig a GTX 1060-hoz áll közel.

Háttértár tekintetében sem spórolt a Lenovo, a P1-be ugyanis két PCI Express csatolós NVMe SSD építhető, amelynek hála RAID 0 vagy RAID 1 tömbök is építhetőek. A körítésben egy Bluetooth 5.0-ra is felkészített Intel Wireless AC-9560 2×2 802.11ac Wi-Fi vezérlő, natív gigabites Ethernet (átalakítóval), 720p-s webkamera két Thunderbolt 3 és két USB 3.1 Gen 1 Type-C, egy HDMI 2.0, valamint egy 80 amperórás akkumulátor található. A ThinkPad P1 kezdőárát nettó 1950 dollárban állapította meg a Lenovo.

ThinkPad P72: asztali munkaállomás helyett

A minden szempontból nagyobb Thinkpad P72 egy vérbeli DTR (desktop replacemenent) modell, amely akár egy asztali munkaállomást is képes lehet kiváltani. A notebook méretét tekintve ez nem is akkora csoda, hisz a kijelző 17,3 hüvelykes a ház vastagsága pedig 25,9 milliméter, mindehhez pedig 3,4 kilogrammos tömeg társul, tehát a P1-gyel ellentétben a P72 egy lényegesen nehezebben mozgatható modell.

Mindezért cserébe viszont igazi csúcshardvert kaphat a vásárló. Kijelző szempontjából (a képátlótól eltekintve) a P1 paramétereit láthatjuk viszont, vagyis Full HD mellett 4K felbontású panellel is rendelhető a rendszer a már említett nagyobb fényerővel (300 helyett 400 cd/m²), 100 százalékos Adobe RGB lefedettséggel, illetve érintésérzékenységgel. Processzor szempontjából hasonló a két konfiguráció, vagyis ebben az esetben is a legújabb hatmagos Inteleket (Core vagy Xeon) lehet a konfigurációhoz kiválasztani. A memória kapacitása már eltér, egyes CPU-k mellé ugyanis akár 128 gigabájt összkapacitású DDR4-2667 SO-DIMM is társítható, igény szerint ECC-s modulok formájában. A videokártyával sem spórolt a Lenovo, a notebookba ugyanis a legerősebb mobil Quadro került a P5200 személyében, amely nagyjából a GTX 1080 teljesítményére képes.

A háttértár esetében is nagyobb mozgástere kínál a P72, a PCI Express csatolsó NVMe SSD mellé ugyanis akár egy 2,5 hüvelykes SATA HDD (vagy SSD) is beilleszthető, illetve az Optane is támogatott. A vezérlőket és a csatlakozókat tekintve ugyancsak vannak átfedések. Ennek megfelelően a P72-ben is egy Bluetooth 5.0-ra is felkészített Intel Wireless AC-9560 2×2 802.11ac Wi-Fi vezérlő és egy natív gigabites Ethernet (átalakítóval) található, illetve a két darab Thunderbolt 3 sem maradt le, USB 3.1 Gen 1 portból pedig három kerül fel a gép oldalára. Mindezek mellől a HDMI 2.0 sem hiányzik, sőt, még egy 1.4-es Mini DisplayPortnak is jutott hely.

Akkumulátorból egy meglehetősen nagy, 99 wattórás került a gép gyomrába, ugyanakkor az acélos hardver miatt vélhetően csak pár órát bír majd hálózat nélkül a Thinkpad P72, amely nettó 1800 dollártól lesz rendelhető.