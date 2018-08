Újabb felvásárlással bővíti az ARM az IoT-portfóliót

Felvásárolja az ARM Holdings a főleg nagyvállalati ügyfeleket kiszolgáló Treasure Data adatkezelő platformot, hogy ezzel is előrelépjen az IoT szolgáltatások területén. Így a korábbi, eszközök közötti kapcsolatot kezelő Stream júniusi bekebelezésével, valamint a 2014-ben bejelentett Mbed Cloud szolgáltatással a vállalat szerint már teljes a portfólió a Pelion platform létrehozásához, amely így "az iparág első" ponttól-pontig kiszolgáló IoT kapcsolati, eszközkezelő és adatmenedzsment platformjaként jött létre a cég bejelentése szerint.

A vállalatok nem közölték az akvizíció pénzügyi vonzatát, de a Bloombergnek névtelenül nyilatkozó forrás szerint 600 millió dollárra tehető a Treasure Data felvásárlásának összege. Ha az információ valós, akkor az akvizíciók területén tartózkodóbb ARM történetének ez lehet az egyik legnagyobb felvásárlása az Artisan Components 705,9 millió dolláros, 2004-es ügyletét követően.

A most bekebelezett cég a vállalati rendszerek által termelt hatalmas adatfolyamokat kezeli, miközben összegyűjti az azokból szétszórtan kibocsátott adatokat. A vállalat szerint a technológia bármilyen forrásból érkező adat feldolgozására képest, beleértve többek közt a CRM, az e-kereskedelmi rendszerek, az IoT eszközök vagy más külső szolgáltatóktól érkező adatokat. Ennek eredményeként a Treasure Data megrendelői tulajdonképpen bármilyen, szerteágazó forrásból érkező adathalmazt egységesen tudnak kezelni, és így nagyobb eséllyel olvashatnak ki belőle a céget és a rendszerek működését támogató információkat. A szolgáltatás a továbbiakban is elérhető lesz önállóan működő megoldásként is a megrendelők számára, és továbbra is kipróbálhatják a lehetőségeit az új ügyfelek is.

Emellett azonban az ARM Holdings szerint így teljessé vált az IoT-portfólió a Pelion létrehozásához, amely már tartalmazza a Treasure Datát, az eszközelő Streamet és az Mbed Cloudot. Az IoT eszközökből származó adatok kezelésére mindeddig nem volt saját megoldása a vállalatnak, ezért az akvizícióval igyekezett pótolni ezt a hiányosságot. Így már a Pelion platform SaaS alapokon előfizethető IoT eszközkezelő megoldást ígér, az azonosítás és a hozzáférés kezelésével, valamint a rendszerbeállítások frissítésével együtt. A platform használható akár privát felhőben, helyben-futtatható vagy hibrid változatban is.

Az akvizíció és a platform elindítása természetesen az ARM törekvésének része, hogy kiemelt szerebe kerüljön az IoT területén. A vállalat szerint a saját platformja abban különbözik más hasonló IoT platformokhoz képest, hogy nem speciális piaci szegmenseket vagy eszközcsoportokat próbál kiszolgálni, hanem a horizontális megközelítés miatt a platform bármilyen típusú és mennyiségű eszközt és kapcsolatot tud kezelni, valamint a Treasure Data felvásárlásával most már bármilyen külső vagy belső forrásból származó adatot is feldolgoz.