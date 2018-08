Indul a második Országos IT Megmérettetés

Idén második alkalommal rendezi meg az IThon.info csapata az Országos IT Megmérettetést, melynek során 10 héten át, 10 fordulón keresztül, 10 perces feladatokban kell tudásukról számot adniuk a szakembereknek. A résztvevők a közlemény szerint belekóstolhatnak majd például egy új gyártósor egyik robotjának tervezésébe, programajánló chatbot fejlesztésébe, a fekete öves JavaScript guruk pedig egy fiktív bank internetbankjának fejlesztésére is vállalkozhatnak. Úgyhogy a versenyre a szervezők legfőképp azokat várják, akik szeretnek játszani és kíváncsiak arra is, hol tart jelenleg a tudásuk. Plusz pontokért pedig a jelentkezők weboldalak akadálymentesítésén dolgozhatnak.

A II. Országos IT Megmérettetés kategóriái, zárójelben a hitelesítő cég nevével

Az abszolút győztes az lesz, aki a verseny végére a legtöbb kategóriában mutat fel kiemelkedő teljesítményt, de a Megmérettetés a kategóriák legjobbjait külön-külön is díjazza. A "Magyarország legsokoldalúbb informatikusa" díj győztese a németországi Augsburgba, a KUKA központi gyárába utazhat egy látogatásra.

A Megmérettetésre augusztus 8-tól lehet nevezni az esemény weboldalán, a verseny pedig szeptember 12-én indul és 10 héten át tart.