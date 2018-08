Online játékboltot indít a Discord

Saját online videojáték-boltot nyit a Discord: a játékosoknak szánt csevegőplatformjáról ismert cég blogposztban jelentette be, megkezdte Discord Store névre hallgató termékének bétatesztjét. Az online bolt az alkalmazásban megjelenő új lapfülön lesz elérhető, ahol első körben 50 ezer, véletlenszerűen kiválasztott kanadai felhasználó próbálhatja majd ki a bétát.

A frissen bejelentett bétán keresztül a Discord népszerű, a cég mintegy ezerfős csapata által válogatott címeket ajánl majd a felhasználóknak, de később lesznek olyan játékok is, amelyek elsőként a vállalat kínálatában debütálnak. Ez a "First on Discord" kategória jellemzően indie játékokat tartalmaz majd amelyek általában 90 napig lesznek exkluzívan az app felületén elérhetők, mielőtt más online boltokba is felkerülnének. A több lépcsőben rajtoló bétából egyelőre ezek a címek még kimaradnak.

A Discord Nitro előfizetői ráadásul nem csak a Store-ból juthatnak hozzá játékokhoz, az előfizetés mellé több címet alapból hozzácsap a cég. Ezek között a béta rajtjánál ott van egyebek mellett a Saints Row IV, a Metro: Last Light Redux, a System Shock: Enhanced Edition és a Super Meat Boy is. A Nitro a cég tavaly január óta elérhető előfizetéses szolgáltatása, amelyen keresztül a felhasználók különböző prémium funkciókhoz férhetnek hozzá, mint az animált GIF-es avatarok és emojik használata, vagy a 30 FPS sebességű Full HD vagy 60 FPS-es 720p kijelzőmegosztás, illetve a profiljuk mellett egy jól látható Nitro jelvény is feltűnik.

De a cég nem csak a saját felületén vásárolt játékokat fogná csokorba: a Discord alkalmazás egy Universal Library funkcióval is frissül, amely a számítógépet játékok után átfésülve az app felületére gyűjti össze azok indítóikonjait, attól függetlenül, honnan vásárolta azokat a felhasználó. A játékfejlesztők itt is az iparágban elterjedt konstrukcióban tehetik közzé címeiket, azaz a játékok árából a Discord 30 százalékot kanyarít le magának.

A vállalat posztjában hangsúlyozza, az elsődleges fókusz ezután is a szöveges, hangalapú és videochaten lesz. Arra is kitér, hogy miután béta verzióról van szó, az éles rajtig még sok minden változhat, a felület addig még valószínűleg komoly átalakulásokon megy majd át. A béta jelen állás szerint csak Windows alatt lesz elérhető, a cég továbbá a Variety-nek úgy nyilatkozott, a kanadai start után lépcsőzetesen más régiókban is elérhetővé teszik azt, a stabil kiadásra pedig még idén számítani lehet. Noha egyelőre valószínűtlen, hogy a Discord Store rövid távon az olyan óriások, mint a Steam babérjaira törne, a termék 150 millió regisztrált, és 19 millió napi aktív felhasználójával nem elhanyagolható új szereplő lehet a szegmensben, még ha el is marad a Steam áprilisban jelentett, napi 43 milliós felhasználószáma mögött . A vállalat tempós növekedése azonban intő jel lehet a terület régi motorosai számára is.