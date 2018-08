Samsung Galaxy Note9: S9 vas, Note8 házban

A márciusban megjelent S9 széria után nyári csúcsmodelljét sem rajzolta át radikálisan a Samsung, a cég frissen bemutatott zászlóvivője, a Galaxy Note9 az előző generáció vonalvezetését hozza, első blikkre csak az ergonomikusabb pozícióba költöztetett ujjlenyomat-olvasó árulkodik róla, hogy a frissített modellről van szó - maradtak a közel nullára vékonyított oldalsó kijelzőperemek, és a cég szerencsére továbbra sem csapott notch-ot a panel tetejébe. A belsőt a persze az idei vassal töltötte meg, és a készülékházba csúsztatható jól ismert S-Pen érintőtoll sem hiányzik a portfólióból.

A különbség tehát szabad szemmel alig észrevehető, a Note9 lényegében az S sorozattal megismert újításokat költözteti át a gyártó érintőtollas csúcsmodelljébe. Bár a telefon radikális változásokat nem hoz, kijelzője tavaly óta még egy hajszálnyit hízott, 6,3-ról 6,4 hüvelykre, a jól ismert Super AMOLED panel felbontása viszont nem változott, maradt 1440x2960 pixel, ami 516 PPI pixelsűrűséget kölcsönöz a telefonnak, illetve az S9 sorozathoz hasonlóan HDR10 támogatással is rendelkezik. Látható, hogy a vállalat megtartotta a tavaly megismert egyedi 18,5:9-es képarányt is. Nagy meglepetést a processzor sem tartogat, a Note9-ben a Samsung idei csúcslapkáját, a nyolcmagos Exynos 9810 Octát találjuk, négy darab 2,7 gigahertzes Mongoose M3-mal és szintén négy 1,8 gigahertzes Cortex-A55-tel, akárcsak a tavasszal bemutatkozott S9-eknél. Mindez természetesen az EMEA és Ázsiai régióra igaz, az Egyesült Államokban a telefon szokás szerint Qualcomm processzorral kerül piacra, méghozzá annak idei éllovasával, a Snapdragon 845-tel felszerelve, mivel az ottani szolgáltatók ragaszkodnak a Qualcomm-féle modemhez.

A belső tárhely terén viszont tud újat mutatni a gyártó, amely nem fogta vissza magát és 512 gigabájt tárterülettel is elérhetővé teszi a telefont. A vezető okostelefon-gyártók közül ezzel elsőként kínál hasonló méretű háttértárat, amely ráadásul microSD-vel további 512 gigabájttal is megtoldható - az adathalmozóknak tehát biztos felcsillan majd a szemük az új Note láttán. A tekintélyes tárolóhoz ugyancsak ütős, 8 gigabájt RAM társul, de a telefonból kapható lesz 128 gigabájtos, 6 gigabájt memóriával szerelt kiadás is - ez a legszerényebb elérhető konfiguráció a cégtől, amely a 64 gigabájtos variáns kezét ezzel teljesen elengedi.

A kameráknál sem érdemes szívinfarktusra számítani, a gyártó ugyanazt a szenzorpárost pakolta az eszközbe amit tavasszal az S9+-on láthattunk, a két darab 12 megapixeles kamera egyike telefotó lencsét kapott, ami kétszeres optikai zoomot tesz lehetővé, továbbá mindkét érzékelőhöz tartozik optikai képstabilizáció is - de természetesen az S9-ekből megismert állítható rekesznyílás is ott van az egyik szenzor fölött, ami az eltérő fényviszonyokhoz való alkalmazkodást segíti. A szenzorpáros az S9+-ban már bizonyított, így a cég nem árul vele zsákbamacskát, az továbbra is az idei egyik legjobb kameraduó a piacon. A vállalat emellett a kamerához egy jelenetfelismerő funkciót is hozzácsapott - ez a Huawei-től lehet ismerős, a telefon felismeri hogy éppen miről készül fénykép és és annak megfelelően állítja be a kamerát, illetve a szoftver azt is képes megállapítani, ha egy kép elmosódott, a portréalany pislogott, vagy akár kosz került a lencse fölé, és erre felhívja a figyelmet. Az előlapon lévő 8 megapixeles kamera is régi ismerős, a cég több csúcstelefonjából már ismert érzékelő került a Note9 elejére is.

Ötletes fejlesztés továbbá, hogy a Note9 kamerájához már az S-Pen is használható távirányítóként - a telefon így letámasztható valahol, például egy csoportképhez, távolról pedig az érintőtollal ellőhető a fénykép. Mindez azért lehetséges, mert a ceruza immár Bluetooth LE-t használ, így több méterről is képes kommunikálni a telefonnal. Ennek megfelelően viszont nem csak a kamerához használható a stylus távirányítóként, de prezentációkat vagy akár YouTube videókat is lehet vele kezelni - a Samsung ráadásul azt ígéri, hogy rövidesen SDK-t is kiad az eszközhöz, amivel bárki fejleszthet saját, S-Pennel távirányítható alkalmazást. A Bluetooth funkciókhoz a toll fél órára elegendő akkus kapacitást tartalmaz, (ennél hosszabb prezentációkba nem érdemes tehát belevágni vele) és a telefonba visszatéve tölthető fel, kevesebb mint egy perc alatt - az összes többi hagyományos S-Pen funkció, mint a firkálgatás vagy a kapcsolódó menük kezelése ugyanakkor ilyenkor "lemerült" állapotban is változatlanul használható.

A masszív tárhely mellett a gyártó az akkumulátor terén is a lovak közé csapott: míg teleppel a gyártó tavaly még viszonylag óvatosan bánt, ami a Note7 fiaskója után érthető is, idén viszont már megjött a bátorsága, és a leheletnyivel nagyobb házba jóval kövérebb akkut sikerült begyömöszölnie: a tavalyi 3300 helyett idén 4000 mAh-ból gazdálkodhatnak majd a Note9 tulajdonosai. A gyakorlati tesztekig persze kérdéses, hogy az eszköz mennyi ideig lesz használható egy feltöltéssel, az izmos akku azonban mindenképp jó jelnek számít. Mindezt a cég szokás szerint vízálló házba csomagolta, az IP68 besorolásnak megfelelően a Note9-cel bátran elindulhatunk zuhanyozni vagy akár strandolni is, az másfél méteres mélységben 30 percre van hitelesítve. Említést érdemel továbbá, hogy a eszköz alján az USB-C aljzat mellett kitartóan ott figyel a 3,5 milliméteres audio-jack is.

A cég a DeX platformot sem hagyta ki a Note9 bemutatójából - az "asztali Android" felület már egyetlen HDMI átalakítókábellel beizzítható a Note9-ről, nincs hozzá szükség a korábban megismert dokkolóra. A DeX használatával párhuzamosan a telefon saját kijelzője továbbra is változatlanul használható, ahogy azt már tavaly is megszokhattuk. A Samsung időközben az Epic Gamesszel is szorosabbra fonta kapcsolatát, méghozzá annyira, hogy a Note9 bejelentésekor a színpadon a néhány napja belengetett androidos Fortnite is felbukkant, amely a koreai vállalat új zászlóshajójával rajtol el először, (a Play Store-t megkerülve) illetve Samsung-exkluzív játékbeli tartalmakat is hoz majd magával. A cég hazai eseményén továbbá úgy értesültünk, hogy a játék a DeX asztali módját is támogatja majd - az igazán lelkes játékosoknak az egeres-billentyűzetes vezérlés komoly versenyelőnyt jelenthet.

A cég közben virtuális asszisztensét, a Bixbyt is tovább nevelgeti, a bejelentés szerint az egy sor új integrációval egészül ki, külön appok telepítése nélkül képes már olyan szolgáltatások egyes funkcióinak kezelésére mint a TicketMaster, a Fandango, az Uber vagy a Yelp. A Samsung mindenesetre nem bízza a véletlenre a dolgot, a Note9-en igény szerint a fejlettebb Google Assistant is elérhető.

A Samsung Galaxy Note9 már előrendelhető, a boltok polcain pedig augusztus 24-től jelenik meg. Hazánkban a telefon három színben, a zászlóvivőnek kikiáltott kék kiadásban, továbbá fekete és levendula kivitelben lesz elérhető. A kék modellhez egyébként rikító sárga S-Pen tartozik, ami merész és kifejezetten tetszetős választás a szériánál. Az árazásnál a cég idén sem fogta vissza magát, a telefon csillagászati, bruttó 335 ezer forintos indulóáron lesz hazánkban megvásárolható.

Az okosórák, megint Galaxy néven



De nem csak a Note9-nek jutott a reflektorfényből, a koreai gyártó legújabb okosórájáról is lerántotta a leplet. A Galaxy Watch néven megjelenő eszköz továbbra sem Wear OS rendszert használ, helyette a Samsung saját Tizen rendszerére épül. Külsőre az eszköz szinte megszólalásig hasonlít a korábbi Gear szériákra, oldalsó gombjaival és elforgatható kerek kijelzőperemével. A Galaxy Watch két méretben lesz kapható és LTE (eSIM-es) támogatást is kap - ami pedig még fontosabb, a cég szerint egy feltöltéssel "több napon" keresztül is használható lesz. Szoftveroldalon a fitnesz- és egészségkövető funkciók most is központi szerepet kapnak, sőt az eszköz hatféle gyakorlatot képes automatikusan is felismerni és naplózni az edzéseket. Ahogy azt a hasonló készülékektől megszokhattuk, az alváskövetés is ott van a fegyvertárban.

Az óra 46 és 42 milliméteres kiadásban lesz elérhető, mindkét esetben 360x360-as felbontású Super AMOLED kijelzővel. Az akku a nagyobb modellben tisztességes 472 mAh kapacitású, a kisebb pedig 270 mAh. Hogy milyen lapka dolgozik a készülékekben pontosan nem tudni, a cég mindössze annyit közölt, egy kétmagos 1,5 gigahertzes chipről van szó, amit kimondottan okosórás felhasználásra tervezett. Az új óra elsőre inkább tűnik egy a Galaxy brand egységesítését célzó ráncfelvarrott Gearnek, mintsem teljesen új terméknek, mindenesetre ha az akkut a Note9-éhez hasonló mértékben tudta hizlalni a cég az okosórában, az komoly pozitívum lehet a hasonló eszközöket keresők számára. A Galaxy Watch mellé egy vezeték nélküli töltőpadot is piacra dob a gyártó, amelyen az eszköz a Note9-cel párhuzamosan tölthető.

A Samsung is beszáll az okoshangszóró-versenybe

Az új hardverek sora ezzel még mindig nem ért véget: a Samsung egy saját okoshangszóróval is előrukkolt, Galaxy Home néven. A hangszórót a vállalat a (saját leányvállalat) AKG-vel közösen tervezte, és ígérete szerint prémium hangzást kínál. A három lábon álló, gömbölyded fenekű hangszórót valószínűleg senki nem fogja összekeverni a konkurensekkel - még ha a neve alapján ez nem is lenne nehéz. A ránézésre szövetborítású eszközben 360 fokban hat hangszóró kapott helyet, illetve egy mélynyomót is találunk benne, a hangparancsokra pedig természetesen a Bixby figyel. Az asszisztens a felhasználó helyzetét is képes meghatározni hangja alapján, hangszóró pedig ennek megfelelően tudja hangzását is automatikusan szabályozni. Egyelőre többet nem árult el a készülékről a cég, de hamarosan további részleteket ígér - az mindenesetre már tudható, hogy Magyarországon nem lesz elérhető a termék.