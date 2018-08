Itt a Qualcomm új középkategóriás processzora

Bemutatta legújabb középkategóriás Snapdragonját a Qualcomm. A kaliforniai központú chiptervező 670-es jelölésű alkalmazásprocesszora a Snapdragon 660-at váltja. Az új lapka nagyban hasonlít a májusban leleplezett 710-es modellhez, a Qualcomm csupán néhány kisebb korlátozást eszközölt. A rendszerchipet már szállítja a vállalat, így az arra épülő első eszközök (leginkább okostelefonok) már ősszel piacra kerülhetnek.

A Snapdragon 710-hez hasonlóan a 670-be is a Qualcomm legújabb, Kryo 360 névre keresztelt magjai kerültek. Az ARM Cortex-A75-re és Cortex-A55-re épülő egységekből kettő, valamint négy darab került a Snapdragon az új chipbe. Az A75-ös duó maximális órajelét 2, az A55-ös csoportét pedig 1,7 GHz-ben maximalizálták a tervezők, amely 15-20 százalékkal magasabb számítási teljesítményt eredményez a közvetlen előd Snapdragon 660-hoz képest.

Ugyancsak fejlődött a GPU, amelyről szokásához híven nem beszél túl sokat a tervezőcég. A házon belül tervezett Adreno 615-ről csupán annyit tudni, hogy körülbelül 25 százalékkal nyújthat nagyobb számítási teljesítményt mint a Snapdragon 660-ban található Adreno 512. A mozgóképek kódolásának és dekódolásának gyorsításáért felelős egység nem fejlődött, így maradt a 4K felbontás mellett 30 fps, illetve a Full HD melletti 120 fps, a 10-bit HDR támogatást pedig megtartotta a nagyobb modellek sajátjának a tervezőcég. Ezzel szemben az ISP viszonylag nagyot lépett előre, a Spectra 250 ugyanis egy darab 25 megapixeles szenzor helyett már akár két 16 megapixeles képérzékelőt is képes kezelni.

A Snapdragon 670-ből sem maradt le a CPU és a GPU mellől a Hexagon DSP, amelyet a csúcsmodell 845-ből emelt át a Qualcomm. A 685-ös számozással futó egység a HVX (Hexagon Vector Extensions) SIMD-re épít, amely 8 bitestől akár egészen 1024 bit széles vektorokkal is operálhat. Ennek képességeit a közelmúltig elsősorban videó- és képfeldolgozáshoz használták a partnerek, azonban a kor hívószavának megfelelően már AI-jal kapcsolatos műveletek gyorsítására is be lehet fogni az egységet, amivel a Qualcomm szerint bizonyos kódok esetében akár háromszorosára is növelhető a processzor számítási teljesítménye.

A Snapdragon rendszerchipekbe szériafelszereltség gyanánt integrált rádiós modemhez nem nyúlt a tervezőcég. Az X12 LTE bár papíron nem hozza a piacon lévő legerősebb, X20 értékeit az vélhetően az igények döntő többségét bőven kielégíti majd. A Cat 12/13 modem ugyanis négyszeres vivőaggregáció másodpercenként 600 megabites maximális letöltési tempót, illetve 150 megabites feltöltést produkálhat, amely egyelőre messze felülmúlja 4G hálózatok többségének képességeit.

A felsorolt egységeket tartalmazó komplett lapka gyártásával most is a Samsungot bízta meg a Qualcomm, amely 10LPP technológiájával készíti a chipeket. Ez a Snapdragon 660-nál (is) látott 14LPP-hez képest 20 százalékkal nagyobb órajelet kínálhat azonos fogyasztás mellett, vagy változatlan frekvencia mellett 40-45 százalékkal lehet alacsonyabb a disszipáció. Arra, hogy a gyakorlatban ebből mennyi realizálódik, még néhány hetet vagy hónapot várni kell, a Snapdragon 670-re épülő első eszközöket ugyanis várhatóan valamikor az ősz folyamán mutatják be.