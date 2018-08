Elrajtolt a fejlesztői Magic Leap One, lehangolóak az első tapasztalatok

Megrendelhető a Magic Leap első kiterjesztett valóság headsetje, pontosabban annak fejlesztői verziója. A Magic Leap One névre keresztelt eszköz Creator Edition kiadásának árazásakor a cég nem fogta vissza magát, az borsos, nettó 2295 dolláros áron vásárolható meg a gyártó weboldaláról, kizárólag az Egyesült Államokban. A csomagban a szenzorokkal megpakolt szemüveg mellett a hozzá tartozó Lightpack központi egység, illetve egy kontroller is ott van.

A vállalat AR és mixed reality headsetként is emlegetett szemüvege mögött mintegy nyolc évnyi fejlesztés és irdatlan befektetői háttér áll, akik a közel egy évtized alatt 2,3 milliárd dollárt pumpáltak a cégbe. Ez alatt az idő alatt a gyártó konkrétumokat nem igazán kommunikált a publikum felé, legfeljebb időnként közzétett egy-egy rövid demóvideót, hogy felkorbácsolja a lelkesedést. A beavatottnak vélt befektetők látványos bizalma, illetve az elejtett információmorzsák ugyanakkor az elmúlt hónapok-évek alatt nem csak az várakozás izgalmát fokozták, de a lécet is egyre magasabbra tették a cég terméke számára, amit most úgy tűnik, az eszköz nehezen, vagy egyáltalán nem fog tudni megugrani.

Valamelyest már az lelombozta a kedélyeket, mikor kiderült, az eszköz mégsem lesz teljesen vezeték nélküli, hiszen a számításokhoz szükséges hardver a fentebb említett övre csatolható, Lightpack névre hallgató központi egységbe költözött, amely kábellel csatlakozik a headsethez. Ugyancsak lehangolónak hathat az egységben dolgozó Tegra X2 rendszerlapka, amelyet az Nvidia még 2016-ban jelentett be. Érdekesség egyébként, hogy a headsetre nem csak audio-jack jutott, de saját hangszórók is találhatók rajta. A Lightpackben 8 gigabájt RAM és 128 gigabájt tárterület is helyet kapott, továbbá itt található az eszköz akkumulátora, amely három óra üzemidőt ígér. A headset nem csak a mellékelt kontrollert támogatja, az harmadik féltől származó eszközökkel is vezérelhető, illetve korlátozott mértékben szabad kezes gesztusokat is felismer. A saját kontroller egyébként nem sokban különbözik a piacon már ismert, trackpaddel szerelt VR-kontrollerektől, azon összesen három gomb és egy kerek, hüvelykujjal kezelhető érintőfelület található.

A készülék kapcsán felmerülő aggodalmakat a The Verge tesztje is megerősíteni látszik, a lapnak ugyanis alkalma nyílt kipróbálni a Magic Leap One-t, tapasztalataik szerint pedig az eszköz teljesítménye jócskán elmarad attól, amit a felhasználók az évek alatt felépített "hype" alapján várnának.

A hasonló eszközök legnagyobb problémáját, azaz a korlátozott látóteret a Magic Leap csapatának sem sikerült még legyőzni, a headset a Road to VR szerint 40 fokos vízszintes látószöggel rendelkezik. Ezzel a készülék által kihasználható látótér 45 százalékkal haladja meg a hasonló HoloLens notóriusan kicsi értékét. Azonban a The Verge tapasztalatai szerint ez még mindig nagyon kevés, az eszköz még a közepes méretű virtuális objektumok széleit is levágja, ahogy az ember közelebb menne azokhoz - a teljes szobát betöltő élményeket pedig lényegében egy kis ablakon keresztül nézi a viselő.

Bár a lap szerint a headset rendkívül jól követte a környeztet, azaz a megjelenített tárgyak megfelelően rögzültek a kijelölt fizikai pontokhoz, a megjelenítés minősége az említett HoloLenséhez volt hasonló - utóbbi pedig lassan két és fél éve megvásárolható, még ha jóval drágábban is, mint a Magic Leap One.

Összességében a tapasztalatok szerint a készülék bár impresszív élményt nyújt, amely akár maga mögött is hagyja piacon jelenleg elérhető mixed reality szemüvegeket, nagyon messze van az elmúlt években beharangozott "forradalmi" terméktől. Az első információk alapján tehát a Magic Leap One a piacon elérhető eddigi készülékeknél kicsit jobb, drága kiterjesztett valóság headset benyomását kelti. A konzumer kiadás rajtjának időpontja egyelőre nem ismert, bár valószínűleg még az ünnepi szezon előtt piacra dobja azt, remélhetőleg valamivel olcsóbban, mint a fejlesztői kiadást. Az már ismert, hogy az Egyesült Államokban, eleinte legalábbis az AT&T mobilszolgáltató lesz a cég exkluzív értékesítési partnere.