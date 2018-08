Jobb minőségű grafikus meghajtók jöhetnek Androidra

Felvásárolta a grafikus meghajtók tesztelésére szakosodott GraphicsFuzzt a Google. A brit startup kifejezetten a GPU-k működtetéséhez szükséges szoftver minőség-ellenőrzéséhez dolgozott ki egyedi módszereket, amelyekkel az ígéret szerint viszonylag könnyen behatárolhatóak a jellemzően harmadik féltől származó driverekben megbújó különféle hibák. Az akvizíció értelmében a GraphicsFuzzt alapító szakemberek a Android Graphics Teamjében folytatják munkájukat, hogy integrálhassák tesztelési metodikájukat a Google operációs rendszerének fejlesztésébe.

A GraphicsFuzz eljárásának alapját a fuzzing és a metamorf hibakeresés kombinációja adja. Előbbi dinamikus szoftver tesztelési technika nagy mennyiségű, részben véletlenszerűen előállított adatsorral bombázza a kódot, miközben figyeli annak működését. A módszer kiválóan alkalmas különféle, akár a szoftver összeomlását okozó sérülékenységek felderítésére. Az nagyrészt automatizált eljárással idejekorán napvilágot láthatnak a különféle, a megbízhatóságot és a biztonságot befolyásoló különféle hibák. A Google azt ígéri, hogy ennek hála gyorsabban felfedezheti a grafikus meghajtók problémáit, amelyekről minden esetben részletes jelentést küld majd a gyártópartnereknek, így azok gyorsabban reagálhatnak majd javított verziókkal.

Erre az igencsak töredezett androidos ökoszisztémának nagy szüksége van. A jelenlegi három beszállítós (ARM, PowerVR, Qualcomm) modellhez ugyanis az operációs rendszer fő és alverziója sorakozik be, amelyek különféle meghajtóprogramokkal kombinálva számos hibát generálhatnak (illetve generálnak is). Az XDA Developers részletes cikke alapján a Google, a Huawei, illetve a Samsung legutóbbi androidos csúcskészülékei több tucat GPU-hoz köthető hibával kerültek piacra, amelyek között komolyabb, adatszivárgásnak utat engedő bugot is találtak a GraphicsFuzz szakemberei.