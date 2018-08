Megérkezett az Android 9 Pie

Élesedett a legújabb stabil Android főverzió, amelynek a Google a rajttal a nevét is elárulta: az nemes egyszerűséggel Andoid 9 Pie-ként érkezik meg a felhasználókhoz. Közülük is szokás szerint először a Pixel tulajdonosokhoz, akiknek a keresőóriás a bejelentéssel meg is kezdte az OTA frissítések kiküldését. Nagy meglepetést a hivatalos rajt nem hoz, a bétákból már jórészt kiderültek a rendszer újításai, amelyek egyébként elég jelentősek, egy sor új funkció és újragondolt UI is érkezik a rendszerre. Ezekre ugyanakkor sajnos még a legújabb Pixel készülékek gazdái sem számíthatnak azonnal - bár a fő rendszer frissítését náluk a Google várhatóan a következő napokban-hetekben lezongorázza, sok újonnan bejelentett funkciót csak az őszre ígér.

Ahogy az már a cég fejlesztői konferenciáján, a Google I/O-n kiderült, az új rendszert a vállalat igyekezett teletömni gépi tanulásra építő funkciókkal. Ilyen az Adaptive Brightness és az Adaptive Battery is - előbbi a kevésbé használt alkalmazások energiafelhasználását korlátozza, utóbbi pedig megtanulja a felhasználói fényerő-kezelési szokásait és azoknak megfelelően szabályozza a kijelzőt, nem csak az aktuális fényviszonyokhoz igazodik. Az Adaptive Battery kapcsán egyébként Doze, Background Limits és App Standby funkciókat már támogató appok esetében nem lesz dolga a fejlesztőknek, ellenkező esetben viszont érdemes felkeresni a kapcsolódó dokumentációkat.

Ugyancsak a felhasználói szokásokból tanul az App Actions, amely az alkalmazásfiókban, a keresési eredmények között vagy épp szövegrészeket kijelölve dob fel különböző funkcióajánlásokat, akár harmadik féltől származó appokon belülről. Reggel munkába menet például a Google Maps navigációt ajánlhatja fel a funkció, a headsetet csatlakoztatva pedig valamelyik közeli ismerős tárcsázását vagy épp a Spotify indítását.

Ősszel jön a pite java

A Google továbbá későbbre is ígér új funkciókat, tervei szerint még az ősz folyamán megérkezik az Android Pie-ra a Slices funkció is, amely nevének megfelelően az appokat hivatott felszeletelni és a kezdőképernyő keresőmezőjébe bepötyögött kulcsszavakra azok funkciói közül is találatokat adni. A cég példájával élve, egy fuvarmegosztó app nevét beírva nem csak magát az alkalmazást ajánlja fel a kereső, de rögtön autót is rendelhetünk a hazaúthoz, és még annak becsült érkezési idejét is kiírja a rendszer a találatok között. A Slices-támogatást a cég már beépítette az Android Jetpackbe, így az egészen Andorid 4.4-ig visszamenőleg bevethető.

Az már május eleje óta nem titok, hogy az Android 9-cel a vállalat alaposan átrajzolja a rendszeren eddig megszokott navigációt - szerencsére azonban csak opcionálisan. Akik a beállítások menüben bekapcsolják az újfajta alsó kezelősávot, az ismert, vissza, home és multitasking gombokból álló felállást egy minimalistább megközelítésre cserélik, amely egy lapos home gombból, illetve annak bal oldalán egy vissza gombból áll, a jobb oldali virtuális gomb helye pedig üresen marad, így aszimmetrikus megjelenést kölcsönöz a kezelőfelületnek. Az új navigációs sáv a bökdösés helyett gesztusokra épít, a multitasking, vagy "Overview" menü a home gombon felfelé húzva érhető el - sőt, már az itt megjelenő appok tartalmával is lehetőség van az interakcióra a nézet elhagyása nélkül, egy böngészőben megnyitott Wikipédia szócikkből például kimásolható egy részlet, amelyet aztán rögtön az email appba illeszthetünk be.

Hogy a gesztusokra sokkal erősebben építő navigáció elnyeri-e a felhasználók tetszését egyelőre kérdéses, ugyanakkor a Google nem véletlenül tette majdnem minden esetben opcionálisan bekapcsolhatóvá ezt a megoldást, alapértelmezetten továbbra is a jól ismert navigációs sáv jelenik majd meg az Android 9 Pie felületén, legalábbis a készülékek elsöprő többségében. Akad azonban kivétel: az XDA Developers értesülései szerint a Google a harmadik generációs Pixel telefonokon csak a gesztusalapú vezérlést teszi majd lehetővé.

A cég szélesebb körben vélhetően a felhasználói visszhangok alapján dönt majd az átalakított kezelés jövőjéről, amely egyébként az Apple által a home gombját vesztett iPhone X-nél bevezetett megoldásra emlékeztet. A hasonlóságra egyébként a pletykák szerint a Google új Pixel modelljeinél az is rátesz majd egy lapáttal, hogy a kijelző felső élére egy jókora kijelzőbeugró is kerül. Ennek megfelelően, mint arról a cég már korábban ugyancsak beszámolt, a notórius notch-okat is támogatja a frissített rendszer, ezek kiollózásához dedikált API is jár, a fejlesztői opciók között továbbá a szimulált notch-ok is ott vannak.

Az Android 9-re a korábban beharangozott "jóléti" funkciók is megérkeznek, igaz némi késéssel. A megoldásokról már sokat hallhattunk, azok azonban eddig az Android P bétákból is kimaradtak: a csomagban ott van a különböző appokkal eltöltöt időt számszerűsítő Dashboard, az alkalmazáshasználati időkorlátokat szabó App Timer, illetve a Wind Down mód, amely este fokozatosan fekete-fehérre állítja át a kijelző képét, diszkréten jelezve, hogy ideje lefeküdni - ezekre azonban még egy kicsit várni kell, a cég őszre ígéri a funkciókat a Pixelek felhasználóinak, de tervei szerint még idén eljutnak Android One-ra is. A türelmetlenebbek béta címke alatt ugyanakkor már most is használatba vehetik azokat, ha frissítettek Android 9-re és feliratkoztak a Google kapcsolódó bétatesztelői programjába.

De a keresőóriás biztonság terén is újított, a Pie már hivatalosan támogatja a fizikai biztonsági chipeket is, így az ilyen beépített Secure Elementre (SE) építő eszközök terjedése előtt is utat nyithat - az Android ökoszisztéma, szemben például az Apple-lel, eddig jellemzően a HCE-re, azaz a kártyaadatok felhős tárolására támaszkodott, akadtak persze kivételek, mint az egyedi megoldást használó Samsung Pay, amely maga is fizikai chipen tárolta az érzékeny fizetési információkat. Jelenleg a Google saját mobilfizetési megoldásai is HCE-vel működnek, lehetséges azonban hogy a fizikai SE támogatása egy újabb Apple-re hajazó lépésnek ágyaz meg.

Az új Android mindezek mellett alapértelmezetten TLS titkosítást követel majd meg az appok adatforgalmának biztosítására, illetve a rendszer DNS over TLS támogatást is kap, amely a hálózati beállításokban kapcsolható be és amelynek hála a funkciót támogató DNS szerverekkel a készülék automatikusan TLS titkosítással létesít kapcsolatot. A funkcióhoz a saját DNS-lekérdezésekkel operáló alkalmazások fejlesztői új API-t is kapnak, hogy a DNS-módot ellenőrizhessék. A rendszer a HTTPS használatát is alapértelmezetté teszi, ennek megfelelően pedig minden clear text forgalmat blokkol.

A Pie felületére új, egységes biometrikus azonosítási felszólítások is érkeznek. A fejlesztőknek nem kell saját figyelmeztetőablakokat készíteniük, az Android ezeket az azonosítási felszólításokat (legyen az a támogatott biometrikus azonosítók bármelyike) már rendszerszinten kezeli - az új megoldás a BiometricPrompt API-n keresztül érhető el. A vállalat a hasonló azonosítást használó appok fejlesztőinek azt javasolja, amilyen hamar tudnak váltsanak saját ablakaikról az egységes figyelmeztetésekre. Ugyancsak növelheti a felhasználók biztonságérzetét, hogy az Andorid Pie tiltja a kamerához vagy mikrofonhoz való hozzáférést a tétlen vagy "idle" állapotban lévő appoknak.

Ahogy a keresőóriás már korábban is ígérte, a rendszerbe a Wi-Fi RTT (Round-Trip-Time) néven is ismert IEEE 802.11mc Wi-Fi protokoll támogatása is megérkezik, amellyel a fejlesztők sokkal hatékonyabb beltéri navigációs megoldásokat hozhatnak létre. Az RTT API-kkal az appoknak lehetőségük van megmérni a közeli Wi-Fi AP-k távolságát, ehhez ráadásul csatlakozniuk sem kell az adott hozzáférési ponthoz. A művelet során a telefon az AP felé küldött jel rajtja, illetve a rá kapott válasz beérkezése között eltelt idő alapján számolja ki, hogy milyen messze lehet tőle az adott eszköz.

A Google már megkezdte az Android 9 Pie többlépcsős kiadását a Pixel telefonokra, így azok tulajdonosainak a következő napokban érdemes figyelni, hogy érkezik-e frissítés. A vállalat továbbá azt ígéri, hogy minden készülék amely részt vett a béta programban, még ősz végéig megkapja a legfrissebb Androidot, továbbá több gyártóval is együtt dolgozik, hogy a rendszer készülékeikre még idén eljuthasson. Hasonló ígérgetéseket persze minden évben hallhatunk, egyre jobbak azonban a felhasználók esélyei, hogy ez valóra is váljon, a korábban már általunk is kivesézett Project Treble-nek hála ugyanis a gyártók számára is sokkal könnyebbé vált az Android frissen tartása. Az új rendszerrel természetesen az Android 9 - API 28 SDK is elérhetővé válik.