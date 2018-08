Kínai szereplőkkel törne be a Google Kínába

Nem csak keresőjével, hanem a Google Cloud Platformmal is betörhet a kínai piacra a Google - tudta meg belsős forrásoktól a Bloomberg. A tekintélyes gazdasági lap szerint a vállalat helyi partnerekkel, a Tencenttel és az Inspurrel karöltve nyújtana IaaS-PaaS-SaaS szolgáltatásokat az országban. A Bloomberg szerint a potenciális partnerekkel jelenleg folynak a tárgyalások, így egyelőre semmi nem végleges.

A nagy kínai támadás

Az információk szerint a Google 2018 elején kezdeményezett tárgyalásokat a helyi informatikai óriásokkal, márciusra pedig három vállalatra szűkítette a potenciális partnerek körét. A tárgyalások aktívan zajlanak, a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború azonban némileg beárnyékolja ezeket, így egyelőre függőben van a Google kínai terjeszkedése.

A kínai publikus felhős szektort az Amazon és az IBM már sokkal korábban felfedezte magának, mindkét vállalat 2013 végén kezdett terjeszkedni az országban, helyi partnerekkel együttműködésben. Ezt a kooperációt egyébként nem saját elhatározásból, hanem a kínai szabályozásnak megfelelően használják a cégek. Kína ugyanis több jelentős feltételt is támaszt az adatokkal kapcsolatban, azok az ország területét nem hagyhatják el, és nem is kerülhetnek más ország jogi rezsimje alá. A cégek ezt úgy tudják garantálni, hogy az adatok őrzését helyi szereplőkre bízzák, akiktől például a kínai kormányzat bármikor bekérhet adatokat.

2017-es adatok a kínai felhős és adatközponti piacról (Forrás: Globe Newswire)

A szabályozás ráadásul szigorodott is. Emiatt az Amazon jogilag át is adta a kínai felhőjének kulcsait a Beijing Sinnetnek, amely az üzemeltetés mellett bizonyos üzleti feladatokat is átvett. Ettől függetlenül ez még mindig az AWS, mivel a szoftverstacket az Amazon biztosítja, de kénytelen a szolgáltatást partnerén keresztül nyújtani az ázsiai országban.

A kínai terjeszkedés a nagy szereplők számára kiemelten fontos. Egyrészt az ország nagyon komoly bevételt generálhat, aminek egy részéről a bevételmegosztásos modellben ugyan le kell mondani, de így is roppant jövedelmező lehet a kínai terjeszkedés. A másik érv a platformstratégia: a kínai cégeket már csak a lock-in miatt is érdemes beszippantani egy-egy felhős ökoszisztémába, meggátolva a helyi platformok terjedését és kiterjesztve a nagy globális rendszerek elérését.

Sajátos piac

A Windows és az Android példája mutatja, hogy a klasszikus platformhatások még a sokszor különutas Kínában is működnek, mindkét kliens operációs rendszer domináns az országban - ahogy globálisan is. Azonban a helyi sajátosságok miatt sem a Windows, sem az Android nem pontosan olyan, ahogyan azt a nyugati országokban ismerjük. A kínai Windowst kormányzati kérésre készítette el a Microsoft, bizonyos adatfunkciók (telemetria) átalakításával és kínai fejlesztésű titkosítási algoritmusok implementálásával. A kínai Android pedig Google-mentes: alapját a nyílt forráskódú Android képezi, amelyet a helyi telefongyártók és online szolgáltatók bővítenek saját alkalmazásaikkal és fejlesztéseikkel használható egésszé - a térképszolgáltatástól a beépített keresőig, a csevegőapptól az alkalmazásboltig.