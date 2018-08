Kétfaktoros beléptetésben erősít a Cisco

Mintegy 2,35 milliárd dollárért vásárolja fel a Duót a Cisco - jelentette be a két vállalat. A felvásárlással a cég biztonsági szoftverszolgáltatási portfólióját erősíti, az egyik legrelevánsabb cég megszerzésével. A vételárat a Cisco részben készpénzzel, részben saját részvényekkel egyenlíti ki. A tranzakció az év végén zárulhat le.

A 2010-es alapítású Duo ma már meglehetősen nagyra nőtt, 700 főt foglalkoztat és 12 ezer ügyfele (leginkább szervezetek) van. A Duo egyik nagy felhasználója a Facebook, amely saját fejlesztőit és saját infrastruktúráját védi ezzel a rendszerrel. Nem véletlenül, a Facebook-fejlesztők abszolút kiemelt célpontnak számítanak, rajtuk keresztül a világ egyik legértékesebb infrastruktúrájához lehetne hozzáférni.

A Cisco számára logikus lépés a Duo felvásárlása, ahogy a cég is kiemeli, az OpenDNS, a Sourcefire, a Cloudlock mellett jól beleillik az informatikai biztonsági szolgáltatásokat gyűjtő csomagba, amelyet többé-kevésbé független SaaS-szolgáltatásokként üzemeltet. A Duo számára is ez a pálya látszik, nem olvad be a Ciscóba, hanem független leányvállalatként működik tovább, így szoros integrációra és például a hálózati hardverekben való megjelenésre nem érdemes számítani.

2FA-as-a-Service

A Duo nagyon érdekes szolgáltatás, használatával gyorsan beépíthető a kétfaktoros beléptetés tetszőleges rendszerekbe, amelyek így erősebb védelemmel rendelkeznek. Ez nyilván első körben az erősen szabályozott iparágakban, egészségügyben és a pénzügyi szektorban tette népszerűvé a céget, de a phishing támadások terjedésével ennél sokkal szélesebb körben is ügyfeleket talált. A Duo Security egyik ásza, hogy kínál ingyenes szolgáltatást is, amely 10 felhasználóig képes kétfaktoros beléptetést biztosítani. Ez például kis céges környezetben, sőt, akár otthoni eszközök, hálózatok, alkalmazások megerősítéséhez is kiválóan alkalmas - ahogy az Ars Technica szerzője is említi, például a Windows belépéshez is hozzáköthető a Duo kétfaktoros rendszere, mind lokális, mind RDP-s belépésnél.

A másik ász, hogy a Duo tényleg jó (legalábbis a használók tapasztalatai szerint), a szolgáltatást könnyű bevezetni, könnyű használni, és kiterjedt extra szolgáltatáskínálattal rendelkezik. A rendszer része például a Duo Device Insight, amellyel a belépett eszközök listája tekinthető át, ehhez mobilos, felhős és végponti biztonsági megoldás is rendelhető. Érdeklődéssel figyeljük, hogy hogyan változik ez a Cisco ölelésében - a vállalat ugyanis nem arról híres, hogy a felvásárolt szervezeteket mindig sikerre viszi.