Mától eltűnik a Musical.ly

Eltűnik az alkalmazások közül a fiatalok körében itthon is kiemelkedően népszerű Musical.ly, és a helyét a TikTok veszi át egy új frissítéssel - írja a Reuters. A váltás elméletileg már ma megtörténik, amelyből a felhasználók legfőképp a névváltást érzékelik, de a beállításaik, a videóik és az adatlapjuk változatlan marad. Egyetlen új funkció, hogy az app értesíteni fogja a fiatalokat, ha aznap már két órán át használták a szolgáltatást - hasonlóan a Facebook tegnap bejelentett kezdeményezéséhez a felhasználók "jólléte" érdekében.

Mindkét érintett videós alkalmazás a kínai ByteDance tulajdona, amely tavaly vásárolta fel a Musical.ly-t nagyjából 1 milliárd dollárért, és úgy látszik most a hasonló megoldásait egységes márka alá szeretné terelni, hogy a hirdetők felé könnyebben tudja népszerűsíteni azokat. A Musical.ly ugyan már négy éves és nagyjából 100 millió havi aktív felhasználóval rendelkezik, főleg az Egyesült Államokban és Európában, többek közt hazánkban is nagyon sok rajongót tudhat magáénak. A 2016-ban alapított TikTok viszont felülmúlja a népszerűségét a világszerte (főleg Ázsiában) 500 milliót számláló tagságával - Kínában egyébként Douyin néven működik a megoldás.

Mindegyik alkalmazás a mobilos videós tartalmakra fókuszál, de míg a Musical.ly-nál a zenei videoklipek készítésén van a hangsúly, addig a TikTokkal bármilyen jellegű rövid videót lehet készíteni, akár művészeti előadásokat vagy stand upokat, majd effektekkel és matricákkal ellátni. "A TikTok az óra ketyegésének a hangja, a videós platform [tartalmainak] rövid természetére utal" - mondta Alex Zhu, a Musical.ly társalapítója és a TikTok egyik igazgatója. A két megoldással tehát a cég azt szeretné elérni, hogy a felhasználók rövid pillanatokat ragadjanak ki a hétköznapi életükből, a zenei és énekes videók mellett más jellegűeket is.

A változás már tulajdonképpen az előző hónapban elkezdődött, mikor a Musical.ly-hez kapcsolódó élő streaming videók készítését támogató Livel.ly beépült a fő alkalmazásba, és el is tűnt az alkalmazásboltból. Ráadásul a vállalat akkor sem igazán értesítette előtte a felhasználóit, mint ahogy most sem. Most legalább a Musical.ly teljes eltűnése helyett csak az átváltozására lehet számítani, ami már látszik is például a Play Store-ban záporozó újabb értékelésekből. A magyar felhasználóknak a jelek szerint nem tetszik az új név, és néhányan problémákra is panaszkodnak, mint például belépési gondok vagy nem tudnak rákeresni új felhasználókra.