Árzuhanást hozhat az Intel első QLC-s SSD-je

Felbukkantak a radaron az Intel első konzumer QLC SSD-i. A 660p típusjelzés alatt piacra kerülő PCI Express csatolós NVMe meghajtók a kiszivárgott specifikációkat tekintve versenyképesnek tűnnek, azok felülmúlják kvázi előd értékeit. Az információk alapján ugyanis az új SSD-k írási sebessége szekvenciális műveletek esetében akár a duplája is lehet a 600p értékének, amely a papíron lassabb QLC-s NAND-okat figyelembe véve jó ómen. Még ennél is nagyobb pozitívum, hogy az Intel kifejezetten versenyképes áron kínálja a meghajtókat, a 600p-hez viszonyítva ugyanis akár 30-35 százalékkal is olcsóbbak lehetnek az újdonságok.

A szóban forgó 660p szériát bár hivatalosan még nem jelentette be az Intel, a meghajtók egyes külföldi webshopokban már előrendelhetőek. A kezdőárak alapján komoly árcsökkenés várható, az 512 gigabájtos modellért ugyanis csupán 112, az 1 terásért 219, a 2 terásért pedig bruttó 430 eurót kérnek Németországban. Az NVMe SSD-k kínálatában ez rendkívül kedvezőnek számít, az előd 600p esetében ugyanis az 512 gigabájtos modellért nagyjából 169, az 1 terásért pedig 320 eurót kell fizetni, vagyis a különbség szabad szemmel is jól látható.

Hab a tortán, hogy az alapvető specifikációkat tekintve a 660p felülmúlja TLC-s elődjét. A kiszivárgott adatok alapján ugyanis a QLC-s SSD-k szekvenciális írás esetében legfeljebb 1100 MB/s-ra képesek, véletlenszerű műveleteknél pedig maximum 150 000 IOPS-ig kúszhat fel a tempó, amelyek rendre 17 és 96 százalékkal kedvezőbbek a 600p értékeinél. Csúcsértékekről lévén szó, azonos kapacitás mellett kisebb lehet a különbség, hisz az Intel vélhetően a 2 terabájtos 660p adatait tüntette fel táblázatában, miközben a 600p csak 1 terabájtig skálázódik.

A QLC lesz az új TLC

A piac első, cellánként négy adatbitet tároló 3D NAND-ját még május végén mutatta be a fejlesztést közösen végző Intel és Micron. A QLC flashmemóriának hála egységnyi lapkaterület mellett harmadával növelhető az adatsűrűség, amelyet meglovagolva (ahogy a 660p is mutatja) számottevően csökkenhet a chipekre épülő különféle termékek, például SSD-k ára. Mindezért cserébe ugyanakkor kétharmadával csökken a cellák írási ciklusainak száma. A Micron szerint a TLC 3000-es P/E (programozás/törlés) ciklusához képest az első QLC-s NAND csupán 1000 P/E-re képes. Bár első olvasatra a különbség tetemesnek tűnik, az 1000-es szám nem tekinthető rossznak, az ugyanis egyezik az első TLC-s megoldások értékével, amely a mindennapi használatban szintén nem képezett korlátot.



Arról egyelőre nincs információ, hogy a 660p SSD-k esetében pontosan hogyan alakul a terhelhetőség, a QLC-s cellák 66 százalékkal alacsonyabb terhelhetőséget ugyanakkor nem feltétlenül jelent ennyivel gyengébb TBW (Terabytes Written) értéket. A gyártók ugyanis komoly erőforrásokat fektetnek a különféle, az élettartamot javító eljárások kifejlesztésébe. Ez többek között fejlett algoritmusokat, adaptív írási/olvasási technikát, illetve különféle DSP ECC rendszereket takar. A Toshiba például egy külön, QSBC (Quadruple Swing-By Codes) névre keresztelt eljárást fejlesztet a QLC-hez, amely a cég szerint a sztenderdnek számító BCH ECC-nél tízszer, az LDPC ECC-nél pedig nyolcszor nagyobb kapacitású, azaz lényegesen több adathibát képes kezelni, javítani.