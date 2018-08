Ütős lett a Nintendo negyedéve, dübörög a Switch platform

Száguld a Nintendo szekere, a japán cég brutális, 88,4 százalékos üzemi nyereségnövekedést közölt 2018 első üzleti negyedévére vonatkozó jelentésében. Ez 272,7 millió dollárnak megfelelő összeget jelent, a növekedés pedig a bevételben is tetten érhető volt, a cég 1,5 milliárd dollárt söpört be, 9,1 százalékkal többet, mint 2017 hasonló időszakában. De a profit is szépen hízott, az 40 százalékot meghaladó éves növekedéssel 273,1 millió dollárig kúszott fel.

A gyarapodásban a Switch konzolok nem meglepő módon kulcsszerepet játszottak, a tavaly márciusban bemutatkozó hibrid konzol a bázisévben még frissnek számított, ehhez képest nagyon jó hír a cégnek, hogy az érdeklődés azóta sem csillapodott, a tavalyi időszakhoz képest idén csak 4,4 százalékkal csökkent az eladás, az eszközből 1,88 millió talált gazdára az időszakban. Azonban tavalyhoz képest nyilván már hatalmas a telepített bázis, így a hozzá kapcsolódó szoftverek-játékok 17,96 milliós darabszámot produkáltak, ami jókora ugrás az egy évvel korábbi, 8,1 milliós értékhez képest. Ezért a platform összességében számottevően többet hozott a konyhára most, mint egy éve: a Switch hardverek és játékok összesen több mint 1,15 milliárd dollár bevételt hoztak a cégnek, ami közel 25 százalékot lendített a tavalyi teljesítményen. Jól látszik tehát, hogy ezek jelentették a vállalat negyedévének gerincét. A Switch-ekből egyébként a vállalat összesen már közel 20 milliót adott el - ezt a mérföldkövet a cég az idei pénzügyi évre tűzte ki, ebben a tempóban pedig jó eséllyel el is éri majd, a Wii U eladásokat pedig már most megelőzte.

A Switch családján belül a Nintendo Labo széria is jól teljesített, az ide tartozó a termékekkel a konzolhoz lehet a legkülönbözőbb kiegészítőket összeállítani kartonból, a kreálmányokba pedig a Switch kontrollereit beillesztve a készülék például zongorává, motorrá vagy irányítható kartonrobottá átalakítható. A Labo sorozat eszközeiből 1,39 millió darab talált gazdára annak idén áprilisi rajtja óta.

De a játékosok az immár nyolcadik éve piacon lévő Nintendo 3DS-t sem unták még meg teljesen, a kézi konzolból 360 ezer kelt el a negyedévben, a platform pedig 104,5 millió dolláros bevételt csinált - igaz az eladott darabszám már majdnem 62 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. A júniusban ismét piacra került NES Classic nosztalgiakonzol még mindig népszerű, abból 1,26 millió darab kelt el.

A vállalat derűsen tekint a következő időszakra is, miután több ígéretes Switch-cím is a csőben van, mint a Super Mario Party, a Pokémon Let’s Go, Pikachu! vagy a Super Smash Bros, amelyek több lépcsőben decemberig érkeznek majd meg, illetve az említett Labo termékpaletta is bővül még az ősszel. Mindezek mellett szeptemberben a fizetős Nintendo Switch Online is elrajtol majd: az évi 20 dollárért igénybe vehető szolgáltatás online játékmentéseket és multiplayert, illetve húsz szintén online játszható NES játékot is tartalmaz majd. A Nintendo emellett több okostelefonos játékot is tervez még idén piacra dobni.