Már Spotify zenére is ébredhetnek az androidosok

Egy apróságnak tűnő, de nagyon régóta várt együttműködést jelentett be a Google és a Spotify, ugyanis a zenestreaming szolgáltatás felhasználói már 2012 óta kérik, hogy ébredhessenek a kedvenc zeneszámukra. Az elmúlt hat évben több mint 3700 szavazat érkezett az ötlet megvalósítására a svéd gyökerű cég kívánságlistáján, tegnap pedig bejelentette a Spotify, hogy a Google Clock alkalmazással közösen megvalósította végre a kérést, bár egyelőre csak Androidon. Így a felhasználóknak már nem kell külön egy zeneszámot letölteni a telefonjukra csak azért, hogy utána beállítsák ébresztőnek, ha éppen arra szeretnének felkelni.

A zenés ébresztő egyaránt használható lesz a prémium és az ingyenes Spotify hallgatói számára. A felhasználónak először is ehhez a legfrissebb Google Clock alkalmazást kell összekapcsolniuk a zenei szolgáltatásban lévő fiókjukkal, miközben a legfrissebb Spotify appot is telepítették a telefonjukra. A streaming megoldás előfizetői választhatnak különböző zeneszámok, albumok, művészek vagy zenei listák közül az ébresztéshez. A Spotify ingyenes verziójának felhasználói pedig shuffle módban használhatják a funkciót.

A Spotify ebben az esetben is beveti az ajánlórendszerét, így a Google Clockban a felhasználó zenei ízlésének megfelelő számok fognak megjelenni a legutóbbi lejátszások alapján. Ezenkívül a szolgáltatás külön a reggelekre összeállított listákkal is készült, mint például a Songs to Sing in the Shower. Ha pedig a felhasználó kinyomja az ébresztőóráját, utána azért folytathatja a zenehallgatást a "Continue Playing" gombbal - írja a Spotify közleménye.

A Google Clock alkalmazás innen tölthető le a Play Store-ból, és a Google ígérete szerint az új funkció még a héten globálisan minden felhasználónál megjelenik, aki legalább Android 5.0-t futtat a készülékén. Egyelőre nincs hír az iOS megoldásról és nyilvános API-t sem találtunk az ébresztőórához, a Spotify a bétában lévő Android SDK-nál és iOS SDK-nál kifejezetten kiköti, hogy azok többek közt ébresztőórához sem használhatók. Azonban lehet megoldást keresni a Spotify Web API-ban és GitHubon is találni néhány ébresztőóra verziót.