A mikrofonpiac felé nyit felvásárlásával a Logitech

Felvásárolja a népszerű Yeti és Snowball termékeiről ismert Blue Microphones-t a Logitech. A gyártó 117 millió dollárnyi készpénzért szerzi meg az amerikai céget, amely jelen állás szerint (egyelőre) megtartva márkanevét egy önálló divízióként működik majd az új tulajdonos szárnyai alatt. Az akvizícióval a Logitech újabb, növekvő piacokon igyekszik megvetni lábát, még inkább stabilizálva pénzügyi helyzetét. Ez utóbbira egyébként jó esély mutatkozik, a podcastok és vlogok egyre gyarapodó számával ugyanis folyamatosan nő az igény a megfizethető, fél-profi mikrofonokra.

Az 1995-ben alapított Blue kínálatában jelenleg tizenöt különféle mikrofon található. A paletta legolcsóbb tagja a nettó 50 dolláros Snowball ICE, a legdrágább pedig a Yeti Pro Studio, amelyért nettó 270 dollárt kér a cég. Ezek mellett még fejhallgatókat is kínál a Blue. Itt azonban lényegesen szűkebb a kínálat, a cég ugyanis elsősorban komolyabb, "stúdió grade" modelleket árul, amelyek árcédulája nettó 250 és 700 dollár között mozog. Bár a jövendőbeli új tulajdonos Logitech is kínál fejhallgatókat, azokat elsősorban játékosoknak készítette a cég, amely alapján vélhetően a felvásárlást követően is lesz helyük a Blue Microphones termékeinek.

A mikrofonokat tekintve érdekesebb lehet az összevonás és a racionalizálás kérdése, a Logitech ugyanis lényegesen ismertebb márkának számít a gamer piacon. Utóbbival már a Blue is bepróbálkozott, amikor nagyjából két éve Watchdogs 2-t mellékelt a Yeti egyik variánsához. Bár a termék sikeréről nincsenek konkrét információk, a nyitásban lehet ráció. A YouTube-ra vagy Twitch-re felkerülő különféle végigjátszások és összecsapások jó minőségű kommentáláshoz ugyanis kapóra jöhet egy jobb mikrofon, a podcastokról nem is beszélve.

A Logitech részéről tehát logikus lépésnek tűnik az újabb akvizíció, amellyel igyekszik előre menekülni a cég. A mikrofonok egy izgalmas, növekvő piacot jelenthet a svájci vállalat számára. A céget hosszú ideig húzó PC-piac úgy tűnik már sosem vált gyors ütemű növekedésre, de ugyanígy stagnálásra váltott a tabletes piac is, az okostelefonos réteg pedig évek óta telítődött a fejlett piacokon.