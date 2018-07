Magyar csapat is megmérkőzött az Imagine Cup döntőjében

Az elődöntőn és a középdöntőn is sikeresen túljutó Innobie fejlesztőcsapat képviselte hazánkat a Microsoft Imagine Cup nemzetközi döntőjén Redmondban. A diákok startup ötleteit megmérettető versenyen a magyar egyetemisták az Eddie mobilalkalmazással indultak, amely a kiterjesztett valóságon keresztül tenné érdekesebbé a tanulást az általános iskolások számára. Végül a döntőből az oktatás megreformálását tervező megoldás díj nélkül tért haza, de a Microsoft közleménye szerint Finnországból már érdeklődtek az app iránt.

Az Eddie alapötlete szerint ugyanis a tankönyvek illusztrációi az AR-alapú mobilappon keresztül megelevenedhetnek animációban, videóban vagy egy térbeli modellben. Így a tananyag könnyebben érthetővé válik a diákok számára, mivel az ábrákat, például kémiai folyamatokat vagy matematikai testeket több oldalról is meg lehet szemlélni - mivel ez egy Microsoft-verseny, ezért az app létrehozásához a csapat ingyen használhatta az Azure Web App-et, Azure CosmosDB-t, Azure Active Directory-t és Microsoft Cognitive szolgáltatásokat. Mint ahogy még az elődöntő során a csapat a HWSW-nek is elárulta, az üzleti megvalósítást elsősorban a tankönyvkiadókkal kötött partnerségeken keresztül képzeli el, tehát nem a diákoktól vagy a tanároktól szeretne pénzt gyűjteni hozzá.

A verseny azonban jó kiindulópont volt az Innobie fejlesztőcsapat számára, mivel a nevüket és ötletüket nemzetközi szinten több iskola, tanár, kiadó és befektető is megismerte. Bár a megoldást a kitalálói eredetileg a magyar nyelvű tankönyvekre tervezték, és innen terjeszkedtek volna tovább a Vajdaság, majd a nemzetközi piac felé, de mivel az alkalmazás a szöveg helyett tulajdonképpen az illusztrációkhoz kötődik, ezért bármilyen nyelven könnyedén megvalósítható a bevezetése. Az innovatív oktatásról híres Finnország így teljesen érthető módon érdeklődik a startup iránt, de a Microsoft optimista közleménye szerint az app "várhatóan Magyarországon és a világ más tájain is egyre keresettebb lesz" miután megismerte az Imagine Cup nemzetközi innovációs verseny döntőjén keresztül a közönség.

Az Innobie csapat versenyzői

A Microsoft diákversenyén egyébként a magyar csapatok korábban is jellemzően jól szerepeltek, 2016-ban az InSimu orvosi szimulációs alkalmazás a bronzérmet is elhozta, és azóta már a Debreceni Egyetemen is kipróbálták. A zsűri ebben az évben is inkább az egészségügyhöz kapcsolódó startupokat részesítette előnyben, így a fődíjat ezúttal a kanadai smartARM intelligens műkéz hozta el, amely képes tárgyakat felismerni, majd az ujjak fogását ahhoz igazítani. Az ezüstérmet nyerő görög iCry2Talk a csecsemők sírásának kiváltó okát képes megállapítani jelfeldolgozási technikákkal és gépi tanulással. A bronzérmet ezúttal pedig a hallássérülteket támogató japán Mediated Ear nyerte, amely a zajforrások szétválasztását segíti mélytanulással.