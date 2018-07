Online irattárcát vezet be a Telegram

Online "útlevéllel" rukkolt elő a Telegram, amellyel a felhasználó egyetlen helyről igazolhatja személyazonosságát valós irataival, az ezt megkövetelő online szolgáltatásokban. A megoldás Telegram Passport névre hallgat, és egy egységes azonosítási módszert kínál: a felhasználónak elég a szolgáltatásba egyszer feltöltenie személyes dokumentumait, (mint a beszkennelt személyi igazolvány vagy útlevél) azokat pedig a későbbiekben igény szerint a Telegram Passporton keresztül tudja majd elérhetővé tenni.

Miután a valós azonosító okmányok esetében nagyon is érzékeny adatokról van szó, a szolgáltatás titkosítással védi azokat. Ugyan a Telegram Passportba feltöltött információk a Telegram szerverein tárolódnak, a titkosítás feloldásához szükséges kulcshoz egyedül a felhasználó fér hozzá, így a cég ha akarna se tudna hozzáférni a személyes okmányokhoz. A vállalat ígérete szerint ráadásul a későbbiekben a Telegram Passport adatokat egy decentralizált felhőben fogja tárolni, noha ez utóbbi pontos megvalósításáról egyelőre nem közölt részleteket a cég.

Az online útlevél használatához persze az adott szolgáltatásnak is támogatnia kell azt - a Telegram egyelőre csak az ePayments.com-ot sorolja partnerei között. A cég mindenesetre egy próbaoldalt is létrehozott, ahol a felhasználók kipróbálhatják, hogy működik a megoldás. Az ingyenesen igénybe vehető Telegram Passport természetesen nyitva áll a fejlesztők előtt, ehhez a cég már elérhetővé tette a szükséges dokumentációt, API-kat és SDK-t.

A vállalat tervei között szerepel a harmadik fél által történő igazolás lehetősége is. Ebben egy külső, megbízhatónak tartott fél ellenőrzi le a dokumentumokat, így más szereplőknek nem kell saját hatáskörben elvégezni ezt az ellenőrzést. Ezzel a Telegram lényegében teljesen át is veheti a személyazonosság-ellenőrzési funkciókat az online szolgáltatásoktól, ami vonzó opcióvá teheti a Passportot a potenciális partnerek számára.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az olyan funkciókhoz, mint például a már itthon is elérhető online számlanyitás, a jövőben nem kell több körös azonosítási eljárás, személyi igazolvánnyal és egyéb dokumentumokkal. A Telegram rendszerét használva a regisztrációs űrlaphoz elegendő lesz csatolni a már feltöltött információt, pontosan megjelölve azt, hogy mely adatok átadásához járulunk hozzá. Ezzel a számlanyitás sokat egyszerűsödhet és gyakorlatilag valósidejűvé válhat.

Hogy a megoldás népszerűvé váljon persze a cégnek jóval több partnerre lesz szüksége, mint a listáján jelenleg egyedül árválkodó ePayments.com, ugyanakkor miután egy ingyenes megoldásról van szó, amely ráadásul hosszabb távon az erőforrások felszabadításában is segíthet az egyes online cégeknek, a szolgáltatás akár meg is vetheti a lábát a piacon, főként miután a vállalat a harmadik felek általi azonosítást is bevezeti. Noha az érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumok online tárolásától sokan ódzkodnak, a Telegramnak az elmúlt években sikerült bizonyítania, hogy nem él vissza a felhasználók bizalmával, még ha ez több országban az app betiltását is jelentette. A Passport támogatással kiegészült, frissített Telegram app már elérhető Androidra és iOS-re is.