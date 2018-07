Majdnem hibátlanul sikerült az Intel negyedéve

Újabb rekordnegyedévről adott hírt az Intel. A processzorgyártó az idei második negyedévben 17 milliárd dolláros forgalmat bonyolított, amely 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 14,8 milliárdos összeget. A forgalom mellett a profit is nőtt, ráadásul nem is kicsit. Az egy évvel korábbi 2,8 milliárd dolláros összeget 78 százalékkal felülmúlva kerek 5 milliárdon állt meg a mutató. Az erős számokba azonban némileg belerondít, hogy a vállalat adatközpontos üzletága nem tudta hozni a Wall Street elvárásait, amely 1,4 százalékkal magasabb forgalmat remélt.

Jól mentek a kliensprocesszorok

A bevétel továbbra is legnagyobb részéért felelős Client Computing Group kereken 8,7 milliárd dollárt hozott a konyhára, amely 6 százalékos gyarapodás az előző évben könyvelt 8,2 milliárdhoz képest. Ezzel párhuzamosan az üzemi eredmény is javult, a 3-ról 3,2-re nőtt összeg nagyjából 7 százalékos javulást jelent. Az Intel számos terméket sorol a kategóriába, így például ide tartoznak a noteszgépes és asztali lapkák (processzorok és chipkészletek), valamint az egyéb mobilos termékek, tehát a 3G/4G modemek is. Ez utóbbi terület az iPhone 7-tel kapott szárnyra, egyes modellekbe ugyanis már az Intel rádió egysége kerül a Qualcomm terméke helyett. Sajnos ez továbbra sem kap külön bontást, így nem világos, hogy mindez pontosan mekkora profitot hozott a cégnek, a cég 15 százalékos forgalomnövekedésről beszél a kábelmodemes és a set-top boxos termékekkel együtt.

A PC-s termékeket viszont szokás szerint valamelyest bontja a jelentés. Az értékesített notebookos "platformok" (CPU+chipset) darabszáma 3 százalékkal nőtt, ám még ennél is jobb hír, hogy a forgalom ennek duplájával, 6 százalékkal gyarapodott. Ennél rosszabb képet festenek az asztali PC-s platformok, ugyanis itt a darabszám 9 százalékot esett. Öröm az ürömben, hogy utóbbival szemben az átlagos eladási ár (ASP) viszonylag nagyot, 13 százalékot nőtt egyetlen év leforgása alatt. Ennek hála a forgalom 6 százalékkal gyarapodott, vagyis a számottevően magasabb ASP bőven kompenzálta a csökkenő darabszámot. Ez fényes bizonyítéka annak, hogy a belépő kategóriás PC-k helyét több esetben átvették az (ARM-os) tabletek és phabletek, ezzel egy időben viszont élénkül a kereslet a drágább, prémium kategóriás számítógépek (és processzorok) iránt.

A modemes üzletághoz kapcsolódva az Intel kiemelte, hogy a 4G-s rádiós egységek eladása egy év alatt 35 százalékkal nőtt. A vállalat időközben már szállítja az első CDMA kompatibilis, XMM 7560-as modellt, amely vélhetően a szeptemberben megjelenő iPhone-okkal kerül piacra. Iparági pletykák szerint az ősszel debütáló új Apple okostelefonokba már kizárólag az Intel szállítja a rádiós chipeket, amely jelentős lökést adhat a gyártó modemes forgalmának. Az öröm azonban várhatóan nem lesz hosszútávú, pár héttel ezelőtt ugyanis napvilágot láttak olyan hírrel, hogy már akár jövőre a MediaTekre cserélheti az Intel chipeket az Apple.

A gyártó végül a problémás 10 nanométerről is ejtett néhány szót. Jelen állás szerint csak több mint egy év múlva, valamikor jövő év utolsó negyedévére várhatóak az első, tömegtermelésbe kerülő kliensprocesszorok. Ez alaphangon két éves csúszást jelent, valamint azt, hogy a jövőre piacra kerülő chipek döntő többsége továbbra is 14 nanométeren készül majd. Ezzel együtt megerősítést nyert, hogy 10 nanométeres Xeonokra csak még később, valamikor 2020-ban számíthat a piac.

Húznak a szerverek, de nem eléggé

Az adatközpontokhoz tervezett termékek kategóriája (DCG) ismét tetemeset ugrott, a tavalyi 4,4 milliárdos forgalom 27 százalékkal 5,5 milliárdra nőtt. Mindez azonban a Wall Streetnek nem volt elég, az elemzők ugyanis 28 százalékos gyarapodást, ezzel pedig 5,63 milliárdos bevételt reméltek. Az üzemi eredménnyel már nincs gond, sőt. A tízenkét hónappal korábbi 1,7 milliárd dolláros összeget ugyanis 65 százalékkal sikerült felülmúlni, amivel 2,7 milliárd dolláron állt meg a számláló. Ennek egy része a központi egységeknek és az azokhoz szükséges lapkakészleteknek köszönhető, az ezekből befolyt összeg ugyanis 27 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Az értékesített darabszám 14, az átlagos eladási ár pedig 11 százalékot nőtt.

Az Intel annyival színezte a szegmens adatait, hogy ma már 66 százalékot (!) a felhős szolgáltatók és telkók tesznek ki, a hagyományos nagyvállalati vásárlók már kevésbé releváns felvevő piacot jelentenek. Ráadásul ezek dinamikája is nagyon látványosan eltér: míg a nagyvállalati-kormányzati piac éves szinten 11 százalékot gyarapodott, addig a felhős szolgáltatóké 41 százalékot ugrott, a telkóké pedig 30-at emelkedett. A gyártó kiemelte a nagyjából egy éve bemutatott Skylake-SP (Purley platform) teljesítményét, a második negyedévben ugyanis már a leszállított termékek felét ilyenek tették ki.

Bár a vállalat külön kategorizálja, de szintén adatközpontokban kötnek ki az FPGA-k, amelyek értékesítése a maga 517 millió dolláros forgalmával 17,5 százalékot javult tavalyhoz képest, miközben az üzemi eredmény szerény 101 millión állt meg. Ezt a részleget (Programmable Solutions Group) még az Altera 16,7 milliárd dolláros felvásárlásával állította oldalára az Intel, és bár egy év alatt viszonylag nagyot nőtt a forgalom, egyelőre úgy fest, hogy csak nagyon hosszú évek alatt térülhet majd meg a befektetés.

És a többi

A többi, 1 milliárdos forgalom környékén, vagy az alatt mozgó részleg közül a nem volatilis memóriákkal foglalkozó részleg vitte a prímet. A NAND és az új generációs 3D Xpoint technológiákkal foglalkozó Non-Volatile Memory Solutions Group 1,08 milliárd dollárra növelte bevételét, amihez ugyanakkor 65 milliós veszteség társult, feltehetőleg a 3D NAND és a 3D Xpoint magas fejlesztési költségei miatt. Az Intel kiemelte, hogy már 1 millió Optane modult szállított le, azonban ezek nagy részét valószínűleg a kifejezetten olcsó, nem túl nagy haszonnal (vagy akár veszteséggel) értékesített 16 és 32 gigabájtos, gyorsítótárkén árult termékek jelenthetik.

Az IoT divízió jól teljesített. A különböző vertikumoknak kínált célmegoldásokat gyártó részleg 745 millió dolláros bevételt könyvelt el, ami az előző év hasonló időszakához képest 21 százalékkal magasabb. Ezzel együtt az üzemi eredmény is javult, a tavalyi 139 milliós összeget ugyanis sikerült 75 százalékkal felülmúlni, amelynek hála 243 millión állt meg a számláló.

A következő negyedévre 18,1 (+-0,5) milliárd dolláros bevételt remél az Intel, ami nagyjából 12 százalékkal múlná felül 2017 hasonló időszakának forgalmát.